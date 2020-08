Artista mendocina será parte de un proyecto musical latinoamericano que hoy se lanza al mundo

La música siempre ha tenido esa característica mágica y especial de ser un lenguaje universal. Y en épocas de pandemia, lejos de ser diferente, esa particularidad se ha intensificado. Tal es así, que la directora de varias agrupaciones musicales de Mendoza será parte de “América se canta en coro”, un proyecto internacional que hoy será lanzado a todo el mundo desde México.

Se trata de la artista mendocina Nancy Ciccioli que, entre otros, dirige el Coro Cantapueblo de la Municipalidad de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza, en Argentina. Buscando nuevos horizontes y ante la imposibilidad de ensayar cada semana con sus coros como hacía hasta antes del confinamiento, la mujer decidió incursionar en el mundo virtual para hacer arreglos corales, algo que en sus más de 35 años de carrera profesional nunca había hecho.

Fue así que, buceando en la web, dio con los encargados de CoralCun Arte Vocal, una fundación que año tras año realiza Festivales Internacionales de Coros en la ciudad mexicana de Cancún. En esta ocasión, al igual que Nancy, tuvieron que hallar una alternativa diferente para seguir desarrollando sus proyectos musicales y este viernes, esa nueva iniciativa verá la luz.

El objetivo de CoralCun para este 2020 pandémico fue crear una colección de nuevos arreglos corales de música tradicional de cada país de los ocho que participaron, entre los que por supuesto están tres artistas de Argentina y una de ellas es Nancy Ciccioli. Así, hoy en una rueda de prensa que será transmitida en vivo desde las instalaciones del Teatro 8 de Octubre de Cancún, nacerá “América se canta en coro”.

El material, compuesto por 45 canciones de 35 arreglistas de 8 países de América Latina, será publicado ese día y quedará liberado para ser descargado de manera gratuita. “Es muy emocionante, increíble para mí ser parte de este evento. Han sido dos meses de muchísima adrenalina, miedos, alegrías; todas las emociones fueron pasando. Buscando por internet conocí a este grupo de gente maravillosa, Edgar y Lupita de CoralCun, que me cautivaron con su energía”, comenzó contando Nancy.

Se siente conmovida, no espera que en medio de la difícil situación que está viviendo (al igual que muchos artistas) en este contexto de no poder visibilizar su trabajo con actividades y conciertos públicos, surgiera una posibilidad tan maravillosa.

“Me siento conmovida por haber superado esta instancia; estar con gente de renombre y también algunos que, al igual que yo, estaban haciendo sus primeros arreglos. Ha sido muy difícil pero había que rehacerse, acomodarse y aceptar lo que estaba sucediendo. Yo lo aproveché de dos maneras: seguí estudiando, para alimentarme de cosas nuevas, e incentivé a mi gente de los coros a hacer lo mismo, tratando de invitarlos a divertirnos y seguir trabajando”, reflexionó quien dirige el Cantapueblo hace más de 30 años.

Además, si bien no es fácil para nadie adaptarse a la nueva vida, otra opción por el momento nadie tiene. En ese sentido, la directora de la agrupación godoicruceña también aportó su mensaje: “La pandemia me hizo llegar a otro lugar, así como a todos, que de golpe nos hizo estar atentos a todo el planeta. Así me tomó a mí, llevándome a otro país para seguir aprendiendo”.

Los arreglos de Nancy que podrán escucharse en el mundo

Recordando cosas que había visto en la universidad, poniendo en movimiento otras que estaban dormidas e incorporando nuevos saberes, Nancy llegó a concretar sus dos primeros arreglos. “Al principio había más de 100 directores de distintas partes del mundo. De Argentina éramos poquitas: tres mujeres pero que llegamos al final, al frente, llevando nuestra bandera, un poquito de nuestro país al mundo. Espero que gusten nuestros arreglos. Cuando vas aprendiendo de la teoría y la podés desde la creatividad convertir en magia (un arreglo) parece que empieza a sonar”, agregó Nancy con alegría.

Para intentar resumir la emoción que le provoca como mendocina ser parte de este evento internacional, Nancy también relató que terminados los arreglos hicieron un encuentro virtual para mostrar lo que cada uno había realizado, contar qué ritmo había elegido y porqué. “En mi caso, elegí un tema de Lisandro Bertín llamado ‘El Agua Baja’ porque es algo que nos toca muy de cerca a quienes vivimos en Mendoza”, contó la directora.

Para concluir, añadió que el otro arreglo realizado fue del tema ‘La Golondrina’ de Seba Garay y Paula Neder. “Los elegí también con la intención de rescatar un nuevo cancionero popular, de los jóvenes que escriben a nuestra tierra poniendo parte de su alma en sus canciones. Pensé: qué impresionante si esos temas se llegan a cantar por ejemplo en Europa. En definitiva, esto fue también lo que provocó la pandemia; conectarnos a todos, estar atentos de todo el planeta. Aquí la conexión se hizo música; yo parí un hijo, mi creación”, cerró Nancy Ciccioli con entusiasmo.