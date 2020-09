Arranca el Festival de San Sebastián, presencial y con estrellas

Los actores Johnny Depp, Matt Dillon, Viggo Mortensen y Gina Gershon acudirán a la 68 edición del Festival de San Sebastián que comienza este viernes, y se desarrollará hasta el día 26, en la capital guipuzcoana.

Además, Elena Anaya, Candela Peña, Blanca Suárez, Paz Vega, Raúl Arévalo, Javier Cámara, Irene Escolar, Bárbara Lennie y Roberto Álamo representarán al cine español.

Entre las presencias de esta edición destaca la de Johnny Depp, que ejerce de productor de ‘Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan’ (Sección Oficial a concurso), documental de Julien Temple sobre Shane MacGowan, líder del grupo The Pogues.

En la Sección Oficial, ‘El gran Fellove’ (Proyección Especial fuera de concurso), dirigida por Matt Dillon, permite el regreso del artista a San Sebastián 14 años después de recibir el Premio Donostia.

Esta distinción la recibirá el jueves 24 otro actor que también se ha pasado a la dirección, Viggo Mortensen, que presentará ‘Falling’, su debut tras la cámara.

Woody Allen, director de ‘Rifkin’s Festival’, con la que se inaugurará la Sección Oficial fuera de competición, intervendrá telemáticamente desde Nueva York en la rueda de prensa de este viernes, en la que sí participarán de modo presencial sus protagonistas femeninas, la estadounidense Gina Gershon y la española Elena Anaya.

Entre los cineastas europeos que presentarán sus trabajos en la Sección Oficial a concurso figuran Danielle Arbid (‘Passion simple’), Arunas Bartas (‘Sutemose / In The Dusk’ (En la oscuridad)), y Harry Macqueen (‘Supernova’).

También pasarán por la alfombra roja del Festival debutantes como la directora georgiana Dea Kulumbegashvili (Dasatskisi / Beginning), que también entrará en la pugna por la Concha de Oro. Luca Guadagnino presentará la serie ‘We Are Who We Are’ como Proyección Especial fuera de concurso y ejercerá de presidente del jurado oficial.

El cine latinoamericano estará representado por cineastas como el mendocino Pablo Agüero (‘Akelarre’, Sección Oficial), Eduardo Crespo (‘Nosotros nunca moriremos/ We Will Never Die’, Sección Oficial), Joâo Paulo Miranda Maria (‘Casa de antiguidades/ Memory House’, New Directors), Santiago Loza (‘Edición ilimitada/ Unlimited Edition’, Horizontes Latinos), Clarisa Navas (‘Las mil y una/ One in a Thousand’, Horizontes Latinos), Maite Alberdi (‘El agente topo/ The Mole Agent, Perlak’) y Michel Franco (‘Nuevo orden / New Order, Perlak’).

Otras presencias destacadas son las del director Jayro Bustamante, presidente del Jurado del Premio Horizontes, y la actriz Mariana di Girolamo, que tras presentar el año pasado ‘Ema’ vuelve junto al director Leonardo Medel (‘La Verónica’, Horizontes Latinos).

En lo referido a presencias del cine español y vasco, los actores Alex Brendemühl y Amaia Aberasturi acompañarán al director Pablo Agüero (‘Akelarre’, Sección Oficial), mientras que Rodrigo Sorogoyen, responsable de la serie ‘Antidisturbios’ (Sección Oficial fuera de concurso), regresará al Festival al frente de un elenco formado por Álex García, Hovick Keuchkerian, Patrick Criado, Raúl Arévalo, Raúl Prieto, Roberto Álamo y Vicky Luengo.

La serie ‘Patria’ (Proyección Especial) estará representada por su creador, Aitor Gabilondo, y un reparto capitaneado por Elena Irureta y Ane Gabarain, que también cuenta con José Ramon Soroiz, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Susana Abaitua, Loreto Mauleón e Iñigo Aranbarry. La película de clausura, ‘El olvido que seremos’ (Sección oficial fuera de concurso), contará con su director, Fernando Trueba y el actor protagonista Javier Cámara.