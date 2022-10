Armario cápsula: saber combinar tus looks y tener siempre qué ponerte

Todas hemos pasado miles de veces por la misma situación de no tener que ponernos, pararnos frente al armario lleno de ropa y no saber qué ponernos, probarnos miles de combinaciones y que ninguna nos convenza. La razón de esto es que no tenemos bien organizado nuestro armario, o invertimos en prendas que no valen la pena y acumulamos ropa que nunca terminamos usando.

Es por eso que hace algún tiempo se viene haciendo famoso el término armario cápsula, viralizándose en redes sociales y cada vez siendo más buscado por las usuarias. Pero, ¿de qué se trata este “armario cápsula”?

El término surgió en los años 70 cuando apareció la idea de crear un armario con pocas prendas, y básicas, que permitieran crear varios looks de carácter atemporal. En los años 90, la diseñadora Donna Karan lo popularizó con su colección ‘Seven Easy Pieces’ (siete piezas sencillas), formada por 7 piezas capaces de cubrir las necesidades del día a día. Y en 2021 parece haberse recubierto de una nueva importancia: el consumo responsable y, en cierto modo, la sostenibilidad.

La base de este armario cápsula es adquirir solo prendas funcionales de carácter atemporal, de buena calidad y combinables entre sí. El verdadero “poco y bueno”: un fondo de armario impecable con el que, aunque se vaya completando con pocos elementos de tendencia cada temporada, sea posible crear estilismos actuales. Es una manera práctica y estética de acercarse a la construcción de los looks diarios y, por tanto, a la comunicación de la identidad.

La clave está en prendas básicas, super ideales y versátiles que lo tienen todo para ser parte de nuestro armario por mucho tiempo. Prendas útiles para tu día a día, que combinen con demás tendencias que tengas en tu closet y prendas con las que verdaderamente te sientas cómoda a la hora de usarlas. Si hay algo que repiten las “maestras” del concepto del armario cápsula es que “una no es más estilosa por tener más sino por necesitar menos para vestir bien”.

¿CÓMO CREAR UN ARMARIO CÁPSULA?

El primer paso para crearlo es “ponerse delante de nuestro armario y ser consciente de cada una de las piezas que lo forman”, destaca Saray Martín, ilustradora y autora del libro El método del armario cápsula. Otro consejo de experta: “priorizar las prendas básicas. Y ser fiel a tu estilo y a aquello que te favorezcan, dejando en un segundo plano las tendencias”.

La clave para un buen look: básicos esenciales.

Es cuestión de analizar nuestro estilo, buscar las prendas básicas que deberíamos tener, tener algunas piezas de temporada y apostar por la calidad. Lo importante es que todas resulten coherentes con el estilo propio, nos hagan sentir cómodas y, por supuesto, combinen entre sí.

En su libro, Saray Martín propone moverse entre las 33 y las 40 piezas, incluidos zapatos y accesorios. Pero de estas quedan excluidas las prendas de ropa interior y de deporte, y otras prendas más específicas, como vestidos de fiesta y otras piezas que sean de uso puntual. Es un juego de ecuaciones estéticas en las que, debido a la limitación del número, los colores básicos suelen ser grandes aliados.

Paleta de colores armario cápsula.

La clave esta en hacer algunos ajustes para vestir como de verdad una quiere verse, y que la ropa sea una vía más de expresión personal que esté a nuestro servicio. Porque la verdad es que trasmitimos y contamos historias a través de nuestra vestimenta. Lo que nos lleva a un mayor conocimiento estético: porque ya no vamos a estar vistiéndonos con lo cuelga en nuestras perchas, si no que vamos a tener la posibilidad de analizar el estilo de vida que tenemos y vestirnos para éste.

Las prendas de un armario cápsula

Aunque ya dejamos en claro que las piezas de un armario cápsula varían de uno a otro, según su estilo y sus gustos; te dejamos algunas de las que más suelen repetirse y funcionar:

Una camisa blanca

Un clásico infaltable.

Remeras de colores básicos

Jeans

Jean blanco y negro

Pantalones sastreros de colores neutros

Un blazer negro

Campera de cuero negra

La versatilidad de una clásica campera de cuero negra es indiscutible: para el día, la noche, para salir, más casual.

Unas zapatillas clásicas blancas y negras

Unas sandalias de tacón bajo: preferiblemente negras, tienen el don de combinar absolutamente con todo, de un vestido, a unos jeans. Lo más importante es elegir un par cómodo y de buena calidad.

Un vestido negro corto o midi

Una cartera negra

Una campera de jean

Algunos ejemplos de básicos que nunca pasan de moda.

Lo ideal para crear nuestro armario perfecto es que combines esos básicos con otras prendas que te encanten, que te favorezcan y que te hagan sentir bien.

¿Cómo combinar nuestro armario cápsula?

Jugar con las texturas y los materiales

Si bien hablamos bastante de minimalismo a la hora de comprar nuestras prendas básicas, hay que intentar evitar simplificar tanto nuestro vestuario y que al final resulte aburrido y monótono. Una buena opción para elevar nuestros looks son las texturas y los materiales, que nos van a ayudar a aportar ese toque que hace que un conjunto destaque.

Distintos algodones, gasas, sedas con distintas tramas y texturas van a enriquecer nuestro armario sin restarnos combinaciones con otras prendas, y permitiendo así toques más distintos que realzan nuestros looks.

Partes de abajo: la pieza clave

Si bien nuestra vista va primero a lo que la gente lleva arriba, lo que determina la base son los pantalones, faldas y zapatos. Estos son los que determinan la formalidad y la adecuación de nuestro vestuario para cada ocasión: no es lo mismo llevar un blazer negro con zapatillas deportivas y jeans, a llevar un blazer con falda y tacos altos.

Obvio que los colores pueden formar parte de tu armario, pero evitar los estampados en las prendas de abajo puede hacer que toda tu ropa se pueda combinar entre sí más fácilmente.

La otra clave está en elegir el corte de pantalón que mas te favorezca y con el que te sientas más cómoda. Si bien las modas van cambiando, es importante saber identificar las prendas con las que mas a gusto te sentís y saber potenciarlas y llevarlas.

Misma camisa para distintas situaciones definidas por las prendas de abajo.

Formar conjuntos

A la hora de combinar tus prendas es clave que se incluya UNA prenda con personalidad, por ejemplo una remera con un estampado, una gran textura, un color mas llamativo. El problema con los estampados es que no se pueden mezclar entre sí, tus looks siempre van a ir formados por varios básicos y alguna prenda con personalidad, las cuales añaden interés y levantan cualquier look básico con solo una prenda.

Construir un armario con prendas cuidadosamente seleccionadas va a marcar un antes y un después en tu día a día:

No vas a acumular demasiada ropa. Chau a los armarios llenos y llenos de ropa “por si acaso”, que terminan en juntadero total.

Vas a estar menos tiempo pensando en “que ponerte”, ya que básicamente ya va a estar creado por las prendas básicas y hay que elegir la que deseas que sobresalga en tu look del día.

Vas a invertir en pocas prendas cada temporada, no hace falta comprarte todo lo último en tendencia, sino algunas prendas que respondan afirmativamente a estas tres preguntas: ¿Me hace sentir cómoda? ¿Puedo combinarla para armar al menos tres conjuntos?¿Se adapta a mi estilo?

Espero que te animes a poner en práctica este sistema de armario que cápsula que tanto simplifica el día a día, teniendo siempre qué ponerte, ya que vas a tener prendas que te gusta como te quedan, y al ser básicos vas a dejar de darle tantas vueltas a las combinaciones.

La elegancia y el estilismo no es caro. Se trata solamente de saber sacarle el jugo a algunas pocas prendas de buena calidad, en lugar de tener un armario lleno de ropa que no usamos y que la compramos por moda únicamente.