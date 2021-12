Anibal Pachano: “Hay que ceder espacio a las nuevas generaciones”

El coreógrafo, bailarín y director teatral Aníbal Pachano, que el 1 de enero comenzará en el Teatro Acuario, de Carlos Paz, la gira de “Así vuelvo”, con el espectáculo que marcará su despedida del music hall arriba de los escenarios, aseguró que “hay que correrse y ceder el espacio a las nuevas generaciones”.

“Siento que hay que permitir a la gente crecer, mostrarse, pero mi generación sigue apoltronada porque solamente piensan en perdurar y no en crecer; hay que soltar y eso es lo que me pasa con esta despedida: estoy haciendo un nuevo para qué”, contó Pachano en una entrevista con Télam en el living de su casa.

Anibal Pachano Obra “Así…vuelvo” de Aníbal Pachano Fotografía Jerónimo Cazenave

Un breve resumen de su carrera podría decir que nació en Tostado, provincia de Santa Fe; se mudó a Carlos Paz, después a Buenos Aires, estudió Arquitectura, se recibió, trabajó en los mejores estudios, conoció a la bailarina Ana Sans, se enamoró, empezó a estudiar danza jazz, crearon juntos el grupo artístico Botton Tap, tuvieron una hija, se separaron, participó de realities televisivos con rating masivo, fue panelista, montó espectáculos teatrales y en 2021 volvió a la arquitectura con el programa “Ciudad de cúpulas” por Canal á.

Ahora, después de 8 años de ausencia en la ciudad cordobesa, Pachano regresa para encabezar un music hall dirigido junto a Alejandro Lavallén, en el que repasará algunos hitos de su vida y su carrera.

Respecto al elenco de este espectáculo, conformado por Georgina Tirotta, Yasmin Corti, Victoria Molotok, Marcela Wonder, Gonzalo Gerber, Nacho Pérez Cortés, Matías Vega, Yanina Muzyka y Emmanuel Casal, Pachano resaltó que “lo más importante fue haber encontrado un grupo muy parecido al concepto de los Botton Tap, donde todos hacen de todo”.

“Todos aportan algo distinto y diferente, todos están convencidos de esa mezcla de bicho que tengo `masculain’, `femenain’, singular, un poco de bicho cabaretero, un poco de niño, un poco de adulto, de rígido y de flojito a la vez, y en ese casting empecé a elaborar el ‘por qué no dar un paso al costado después de esta etapa’”, agregó.

¿Cómo fue tomar la decisión de retirarte?

En realidad yo me retiro del music hall que es mi base de trabajo, que tiene que ver con el mundo de la variedad y así como en un momento dije “cambio de profesión y me voy del mundo de la arquitectura al mundo del espectáculo”, ahora hice el programa “Ciudad de cúpulas” que tiene que ver con la vuelta a la arquitectura desde un lugar totalmente distinto; y creo que como bailarín y actor de musical cumplí una etapa. Eso no significa que no vaya a dirigir ni producir: la estética Pachano va a seguir siendo una forma, una marca, pero así como a mí de joven, tanto en la arquitectura como en lo artístico, los grandes me aceptaron y me permitieron crecer, ahora es el momento de darle el lugar a otros.

¿Fue difícil dar ese paso al costado?

A la gente le resulta difícil. A mí, no. Yo sé dónde tengo mi ego y lo manejo de la mejor manera posible. Tengo una vida absolutamente positiva, soy un resiliente desde todos los aspectos, no solo es un tema de salud. Pero cuando empiezan a aparecer mis achaques es ahí donde he mandado un mensaje de aprendizaje: no por qué a mí, sino para qué. Y sentirme joven, porque más allá de mis 66 tengo un pensamiento de un pendejo de 30, y por eso también hago ese cierre, porque estoy bien, entonces es cerrarlo en el mejor momento.

Empezaste con los Botton Tap en los `80, en un momento del under muy prolífico. ¿Cómo ves el escenario actual para las nuevas generaciones?

El momento de la juventud es totalmente prolífico, estudian, se preparan, son medio músicos, actor, clown, de la misma manera que creamos nosotros el concepto de Botton Tap.

¿Creés que dejás un legado?

Si, así como los Botton Tap marcamos un antes y un después en el mundo del espectáculo que recién ahora se está entendiendo, yo creo que voy a dejar un legado y es lo que más me gusta: que se me recuerde como un buen tipo, emprendedor, laburador, buen padre, hijo, amigo, esas son las cosas que a uno lo alimentan en la vida.

¿Qué proyectos tenés una vez que termines la gira?

El espectáculo va a recorrer Argentina y lo voy a cerrar en Montevideo porque Uruguay nos dio a los Botton Tap la oportunidad de hacer ese espectáculo tan famoso e importante para nosotros que fue “Amapola”. Luego me dedicaré a hacer lo que me gusta hacer, vendrá la segunda etapa de “Cúpulas”, tengo un proyecto en Chile para jurado y voy a armar un biopic de la que todavía no puedo decir demasiado.

Once hitos artísticos de Pachano

-Comenzó su carrera artística como bailarín y coreógrafo en 1982, en “Bottom Tap”, grupo artístico que le abrió las puertas de la escena nacional.

-En 2009 logró mayor popular gracias a Showmatch, donde ofició de jurado en “El musical de tus sueños”.

-En el 2003 entrenó “Smoke”, un music hall del que fue autor y protagonista, junto a Omar Callicchio.

-En el 2009 creó la obra de teatro “Pour La Gallery”.

-Del 2010 al 2020 fue panelista invitado en “Bendita TV”; donde más tarde se integraría como panelista estable.

-Durante tres años, Pachano fue jurado de “Bailando por un sueño Argentina”. Años más tarde participaría de ese show como bailarín, junto a Laurita Fernández y luego como jurado, en reemplazo de Ángel de Brito.

-En el 2011 participó del desfile del “Mar del Plata Moda Show”, al año siguiente, presentó su exitosa obra “Smail” en la temporada de Carlos Paz, con la que realizó una gira por todo el país, Paraguay, Uruguay y -Chile.

-En 2013 se presentó en Carlos Paz en la obra teatral “Cirugía para dos”, junto a Florencia de la V.

-En el 2015, fue jurado en los programas “Parodiando” y “Baila Conmigo Paraguay”.

-En 2020, fue jurado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile y de “Bailando por un sueño Chile”.

-En 2021, participó en “Corte y confección”, en la versión de celebridades, donde por su creatividad y talento, obtuvo el primer lugar