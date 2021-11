“An evening with Silk Sonic”, el rítmico y esperado disco de Bruno Mars y Anderson .Paak

Una explosión del soul de los años ‘70 ha llegado con el nuevo disco de Bruno Mars y Anderson. Paak. Esta dupla ha demostrado que tiene madera para hacernos disfrutar de un buen álbum en cualquier momento, ya sea para mover el cuerpo o simplemente sentir la música.

Así es que, después de cinco años, el artista regresa con un consagrado disco que lo coloca entre uno de los artistas capaces de integrar ritmos del siglo pasado llevándolos a su máxima expresión.

Es cierto que no encontramos demasiados rasgos de actualidad en sus melodías, aunque puede que ese sea el ingrediente que tanto necesitábamos escuchar de esta nueva etapa del artista.

El disco vocalizado por Bruno Mars y Anderson .Paark tiene una extensión de nueve canciones, disponible en plataformas digitales.

Con un sonido que puede acercarse demasiado a la música afroamericana de la década de los ‘60 y ‘70, esta banda ha logrado un disco rico en melodías y letras.

“An evening with Silk Sonic” está compuesto por nueve canciones en la que participa el artista junto a Silk Sonic, una banda de puro R&B en el que comparte protagonismo vocal con Anderson .Paak.

Desde marzo cuando se dio a conocer el primer lanzamiento, “Leave the Door Open”, esta agrupación ha generado grandes expectativas y ahora las han llegado a cumplir.

Silk Sonic es una banda de puro R&B en el que Bruno Mars comparte protagonismo vocal con Anderson .Paak.

A la lista se suman una intro de poco más de un minuto titulada “Silk Sonic Intro”, para más tarde darle paso a los siguientes temas.

“Fly As Me”, “After Last Night”, “Smokin out the window”, “Put on a smile”, “777″, “Skate” y “Blast off” terminan de completar esta lista de nueve.

Para los amantes del soul y R&B de principios de 1970, este disco deleitará por completo sus oídos y sus melodías penetrarán en lo más profundo.

De momento no hay noticias respecto a un nuevo disco de Bruno Mars como solista, siendo ‘24k Magic’ fue publicado en el año 2016. Aunque queda claro que el estreno de este disco de Bruno y su banda demuestran que la larga espera del arista ha valido por completo la pena.