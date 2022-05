“Amores que engañan”, Una nueva serie con el regreso de Lupita Ferrer

El canal Lifetime, especializado en programación para toda la familia, presentó a la prensa latinoamericana su primera producción original, “Amores que engañan”, una serie compuesta de diez episodios unitarios, que reúnen un conjunto de historias independientes protagonizadas por un talentoso elenco con reconocidos actores internacionales y el regreso a las pantallas de la primera actriz Lupita Ferrer. Además, el tema musical de la serie está interpretado por la cantante argentina Valeria Lynch.

La nueva tira estrena hoy y contará historias de mujeres en situaciones reales y cotidianas como el amor, la ilusión y la confianza, pero que, sin embargo, se ven enfrentadas a circunstancias que las llevan a vivir las consecuencias de experiencias de dolor, traición y desengaño, en algunos casos, con desenlaces fatales.

LUPITA FERRER EN AMORES QUE ENGAÑAN

“Este es un gran proyecto, inspirados en nuestro éxito de las Lifetime Movies estas son historias guionadas, pero inspiradas en casos reales, gracias al trabajo en colaboración con VIP 2000, Yahaira films y con Casa Blanca en Brasil” comentó Carmen Larios, Sr VP de Programación y Producción de A&E y Lifetime durante la presentación a los medios.

Amores que Engañan, se destaca por llevar a la pantalla historias y situaciones que viven miles de mujeres en Latinoamérica. El actor Mark Tacher, quien interpreta un papel en el episodio sobre trata de personas se refirió a cómo ha evolucionado el mundo de la televisión y sus contenidos en los últimos años sobre estos temas: “Antes la veíamos como un medio de entretenimiento, ahora puede mostrar historias ficcionadas, cómo son estos libretos, pero tiene que ser informativo y al mismo tiempo recreativo, pero tiene que ser educacional”, comentó el actor sobre la importancia de llevar este tipo de historias a la televisión. “También tenemos que denunciar lo que está sucediendo en el mundo de la mujer y sobre el maltrato en general, no solamente físico, sino que también psicológico y laboral. Hay que empezar a denunciarlo y a tomarlo en cuenta”, agregó Mark Tacher en la conferencia de prensa.

Amores que engañan

El reconocido actor venezolano Víctor Cámara habló sobre cómo los hombres deben ser el complemento de las mujeres y que Amores que Engañan es una serie que pondera a la mujer de hoy en día. “Creo que esta serie lo hace con bastante dignidad y orgullo para la mujer. Créame que, con mucho respeto, esta producción está hecha para la mujer, con el pensamiento de la mujer. Y yo creo que todos hemos participado para lograr eso”.

Por su parte, el actor mexicano Jorge Salinas se refirió a la temática de la serie. “Creo que el abuso hacia la mujer es un tema delicado. Eso es algo que no se puede permitir en ninguna cultura o sociedad. Debemos tener la conciencia de que la mujer no es igual al hombre. La mujer es superior al hombre. Y mientras no respetemos a quien nos da la vida, pues no seguiremos evolucionando como seres humanos de manera ética, de manera moral. Estoy realmente muy conmovido por esta serie y espero que al público le guste”, comentó el actor.

Durante el evento con los medios latinoamericanos la internacionalmente reconocida actriz Lupita Ferrer, también compartió su experiencia personal con la prensa. “El tema de la serie me parece muy interesante, especialmente el episodio mío. Porque es el tema de la violencia doméstica, que existe mucho en nuestros países. Inclusive, yo misma fui víctima, como lo van a leer en mi libro, de un poquito de violencia doméstica durante mi primer matrimonio, más que nada verbal. Mi primer marido siempre andaba armado con una pistola, no era que me amenazara a mí diciendo te voy a matar, no. Pero hay algo implícito, ese es el mensaje que uno recibe. Por eso para mí es muy importante hablar de estos temas”, expresó la actriz, quien también manifestó que luego de la pandemia decidió hacer cambios significativos en su vida.

Amores que engañan

La primera temporada de “Amores que Engañan” cuenta con 10 episodios unitarios de 1 hora, con reconocidos actores de México, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Puerto Rico y Brasil. Grabada en 66 locaciones en Guadalajara, México y Miami, Estados Unidos, la serie “Amores que Engañan” fue protagonizada y producida por mujeres, siendo el 70% de los departamentos detrás de cámara dirigidos por mujeres.

La identidad musical

Para interpretar el tema principal de “Amores que engañan” la producción contó la participación de la exitosa cantante argentina Valeria Lynch, quien con su inigualable voz da vida a un potente tema escrito por Sebastián Mellino, Ariela Lafuente y Crashy Lady Ant, poniendo así el toque musical con la fuerza, que una producción como ésta requiere. La pieza musical, que ya está disponible en la plataforma Spotify, fue grabada en Estudio La Mayor, en Montevideo, Uruguay.