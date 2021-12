Altertango celebra sus 20 años con un show en Maipú

Altertango es una de las formaciones locales con mayor trayectoria y proyección, no solo por los 20 años de existencia y siete discos en su haber, sino también por el auge que le han dado al tango,con su particular estilo, en distintos puntos de Europa. Por eso, tenerlos de vuelta en Mendoza para un show como lugar de reencuentro de la banda -ya que el confinamiento encontró a sus integrantes dispersos en distintas ciudades- en donde además van a presentar temas de su próximo disco, y celebrar sus 20 años de existencia, es motivo de entusiasmo para ellos y alegría para sus seguidores.

El encuentro será mañana (domigno 5) a las 19 en El roble wake complex, ubicado en la calle Julio A. Roca 2787/3767, Maipú. Las entradas están a la venta en www.tuentradaweb.com. Como si fuera poco, el show de mañana es parte del Ciclo Vertiente, donde también se presenta Puna, con quienes tienen un historial de toques y amistad desde hace años.

Altertango ganó hace pocas semanas una beca “A la creación” proporcionada a finales de 2021 por el Fondo Nacional de las Artes. Durante sus 20 años de carrera, han realizado giras por Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, España peninsular, Islas Canarias, Suiza, Holanda y Reino Unido. Participando de festivales, giras, mercados y presentaciones de sus siete discos de estudio.

La banda, actualmente, se compone por Pablo Conalbi (batería), Ezequiel Acosta (bandoneón), Gerardo Lucero (contrabajo, bajo eléctrico y ukebass) y Elbi Olalla (piano).

El concierto de mañana, llamado “Altertango 20 años (no es nada)”, es un momento cúlmine de esta banda que se formó en Mendoza en el año 2000. El encuentro entre Victoria Di Raimondo y Elbi Olalla fue la piedra angular para que este proyecto musical diera sus primeros pasos. Por la banda pasaron músicos que dejaron su valiosa impronta y ayudaron a construir el carácter musical del grupo que ha sido uno de sus rasgos más distintivos.

En el 2016 con la partida de Victoria como cantante, Altertango termina consolidándose como cuarteto instrumental con los reconocidos músicos de la escena local: Ezequiel Acosta en bandoneón, Gerardo Lucero en contrabajo, Elbi Olalla en piano y Pablo Conalbi en batería.

El sonido particular de Altertango se conforma desde un principio, por la combinación de sus orígenes mendocinos, el acervo musical de sus integrantes, una atmosfera de libertad creativa y osadía, la energía en las performances, la obsesión por el poder sonoro, matizada con un amor incondicional por el género tango, y una decidida militancia en el marco del tango siglo XXI.

Hasta ahora, la banda cuenta con siete discos grabados: Altertango 1 (2002, Independiente), Altertango 2 (2004 MDR), Tormenta (2007; MDR), Melodramas (2009, MDR), Fargüest (2013, Acqua), Radiotango y Sie7e.

En los últimos años, pandemia de por medio, lanzó la serie “Singles 2019 / 2020″ que cuenta con Pascuala Ilabaca, Gisela Magri y Rulo como protagonistas. Estos han sido distribuidos digitalmente por Acqua y se trata de “El Gran Tirano”, “Madeja Mortal”, “Tu Misterio”.

En esta nota con su vocalista, Elbi Olalla, repasamos los últimos meses de trabajo, hablamos del nuevo disco y de lo que ofrecerán mañana en su espectáculo.

Altertango

¿Es verdad que 20 años no es nada o ustedes, como banda, sienten el paso del tiempo?

Es como un chiste, con la letra “que veinte años no es nada, que febril la mirada”, del tango Volver y un poco usamos eso para hablar del disco y de show por el aniversario.

Veinte años es un montón, y a la vez es algo que pasa bastante rápido, como una especie de ráfaga de sensaciones, de música, viajes, que por un lado se pasan muy rápido y por otro lado no, porque no es fácil mantenerse unidos con las mismas personas, en una misma formación. De hecho por la banda han pasado distintas personas. Pero se ha mantenido la la estética y el nombre. Pero a veces los integrantes del grupo van y vienen porque las personas cambian, por sus metas de vida, o porque lo que en algún momento tuvo sentido después dejó de tenerlo. Nosotros festejamos que durante 20 años se ha ido construyendo un discurso musical, una estética, un proyecto que ha tenido un montón de singularidades, que nos hicieron bastante pioneros en este género y en esta provincia.

Hemos llevado las cosas a un punto en el cual me siento muy orgullosa y satisfecha. Actualmente con esta formación llevamos un montón de años con una búsqueda que a mí me gusta mucho, me representa y me identifica, así que mientras haya banda, cosas para compartir, cosas para decir, la música va a seguir sonando y Altertango va a continuar. Cuándo ya no esté más eso, se terminará, porque lo que nos junta claramente no es ni el dinero ni la fama que no tenemos, sino que nos queremos un montón y nos gusta hacer música, trabajar y crear juntos.

El disco nuevo ¿Cuándo sale?

Todavía no tiene nombre ni fecha de lanzamiento. Hasta ahora estábamos sacando un montón de singles pero este disco seria con composiciones nuevas, algunas cosas vamos a presentar el domingo y es posible que este disco sea un EP de seis temas, y que es un formato que me encanta porque es mucho más fácil que la gente se cope con un disco de 6 temas que con uno de 10.

El domingo vamos a estar presentando 4 de estos 6 temas y al disco creo que lo vamos a estar grabando a la distancia porque tenemos que irnos a Barcelona.

¿También grabaron videos?

En la época del confinamiento hicimos videos en las casas de cada uno, pero nada muy profesional. Es probable que ahora sí grabemos los conciertos y eso sea un video, pero de momento no tenemos ningún video grabado. Hay cositas de conciertos, sobre todo del 2017 que estuvimos presentando por Argentina, Uruguay, Chile, Europa, y también durante el 2018. Luego, ya estando en Barcelona, sacamos a la calle “Madeja mortal”. A fines del 2019 fuimos a Colombia. Hicimos una presentación en Mendoza, un festival en Buenos Aires, y después, en 2020, íbamos vamos a girar pero pasó lo que pasó. Así que sacamos dos singles, uno que es “Madeja morta”, lo grabamos en confinamiento (al menos en España el confinamiento ya estaba) y después grabamos “Tu misterio” con un músico que se llama Rulo qué es el bajista de Mon Laferte. Rulo grabó la voz en México, los chicos grabaron su parte en Mendoza y yo desde Barcelona.

Este año estamos preparando el material para el nuevo disco y esperando el momento para volvernos a juntar, porque la verdad es que hace mucho que no veo a mis compañeros, estaba todo cerrado, así que ahora es el momento.

Cómo continúa la gira y qué es lo que vamos a ver el domingo

En realidad no es una gira porque solo vamos a tocar en Mendoza para presentar el concepto que después vamos a llevar a Chile, Uruguay y Buenos Aires. Entonces dijimos “primero juntemonos después de 2 años de no vernos” y luego surgió la posibilidad de tocar en un evento que organiza Cultura de la Nación, que se llama Argentina florece tango -en la explanada del CCK-, donde tocan todas bandas de tango porque el 11 de diciembre es el Día Nacional del tango. Así que por ahora son esas dos fechas nada más hasta el año que viene, cuanto estemos más próximos a lanzar el disco nuevo, y los chicos también puedan ir a Europa.

Este domingo tocaremos bastantes temas del próximo disco algunos temas del disco 7 un par de temas de los singles y un adelanto de los discos nuevos, con los invitados que van a hacer Jero Flores, Martín Sánchez, Marianela Martín y La Contreras. Además no tocamos solos, tocamos con Puna que también va con invitados como Mariana Parawäy y alguna colaboración que haremos entre las dos bandas. El año pasado, antes del confinamiento, tuvimos la oportunidad de tocar con los chicos (Puna) en Barcelona porque ellos fueron para allá. Yo tenía un ciclo y los invité, estuvo muy lindo. Además los conozco de toda la vida al Gato Ficarra y al Dani Vinderman, así que también es como una juntada de amigos