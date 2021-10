Alicia Groisman, la mendocina que expondrá en Louvre

El arte siempre estuvo en su vida. Desde la escuela, donde se cruzó con grandes profesores de arte plástico y probó sus aptitudes frente al lienzo en la Escuela Superior del Magisterio, hasta sus estudios de Arquitectura, diseño de interiores e industrias culturales.

Hoy, a sus 78 años, Alicia Groisman será la única mendocina en participar de la Exposición Internacional de Arte del Carrousel du Louvre en París, que se desarrollará del 22 al 24 de octubre en Francia.

Debido a la pandemia, el año pasado no se realizó la muestra que a lo largo del tiempo se convirtió en el Art Shopping más sobresaliente de París, donde cientos de artistas pueden presentar sus obras, previamente seleccionadas.

“Es como un sueño que todavía no caigo”, afirma la artista desde Estados Unidos sobre la convocatoria a la exposición, que surgió tras el interés de un gestor de Arte en Buenos Aires que se interesó por su obra.

En esta ocasión, la pintora seleccionó seis obras de técnica mixta del último periodo, del 2019 y una obra reciente realizada este año. .

“Las pinturas que participarán en la exposición son del 2019 y una del 2021, porque el 2020 casi no pinté nada”, afirma Alicia Groisman cuya obra no supera el metro de dimensión y que en distintas ocasiones expuso en Mendoza.

La obra de Alicia Groisman en técnica mixta.

De la vocación al hecho artístico

Aunque el arte y el diseño siempre estuvieron presentes en su vida, recién a los 73 años comenzó de manera profesional un camino en la pintura. Además de dedicarse al ámbito empresarial es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública y tiene un posgrado en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo en Salamanca, España.

Y por estos días asumió el compromiso de ser candidata suplente a Senadora Nacional por el Frente Vamos Mendocinos.

“Estudié Arquitectura y Diseño de Interiores, pero después la vida me llevó por el lado empresarial. Quedé viuda hace 25 años y a los 56 años comencé la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. En cuarto año me becan para ir a Tulúm a Francia. Y dentro de las materias tomé un curso de Industrias Culturales. Aunque siempre mi vocación fue el arte”, sostiene la mendocina cuya obra ya recorrió el mundo y se encuentra en Argentina, Estados Unidos, Europa y Japón.

A partir de su búsqueda artística, tomó clases con Alberto Thormann, Silvia Basso, Cristina Santander en Buenos Aires y recientemente con Oscar Reina.

Perceptiva, Alicia Groisman pinta sin una idea previa.

“Me gusta la parte social y compartir con otros artistas, además de que me corrijan y seguir aprendiendo. Si ves mis pinturas hay una evolución grande en la técnica”.

Curiosa y perceptiva, a través de la técnica mixta del óleo y acrílico el acento de su obra está puesto en el color, la fuerza y el movimiento. Sin una idea predeterminada, Alicia expone sus emociones a través del lienzo y crea pinturas con personalidad, en la que los tonos azules, tierra y turquesa son protagonistas de la búsqueda.

“Yo soy muy perceptiva y luego de ver las obras, me di cuenta que en una pintura que se llama Apocalipsis de septiembre de 2019 abajo está el coronavirus y la lucha de energías. Y cuando comienzo a pintar, juego con manchas y colores. Y voy delineando y no sé que voy a pintar, como será la obra. No comienzo con una idea, sino que es lo que surge en el proceso. Además voy haciendo varias obras a la vez, por eso no sé cuando la voy a terminar”.