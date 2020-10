Alexander Caniggia llega al streaming y promete dar “las reglas para ser el puto amo”

Si hablamos de polémica y extravagancia, los hermanos Caniggia son de los primeros que se establecen en la lista. Y es que son tan ellos que no les falta espacio para figurar y dar de qué hablar.

Sin salirse de este concepto, Alex se lanza por primera vez a dar su show por streaming “Escuela de Pijudos”, que tendrá hasta ahora su única función esta noche a las 20 por la nueva plataforma Argentina Live Show.

Un espectáculo que dará que hablar donde se anima a dar cátedra sobre cómo vivir una vida de lujos y excesos, junto a sus amigos y personas cercanas.

“Es para los barats que quieren ser de la high society se anoten y sepan las reglas del puto amo, alias el más piju. Yo voy a tener mi libro con todas las reglas que tengo, no te las puedo contar porque te voy a spoiler el show, pero si voy a tener mi libro y les voy a contar los tips de cómo ser un piju”, cuenta el varón de los Caniggia en conversación con Los Andes.

Alex nos entrega sus más valiosos secretos para transformar nuestra patética existencia barat, en un ejemplo de magia pijuda, high society. Desde tips para vestirse como un campeón hasta hablar como un gentleman y hasta clases de alemán para manejarse en el mundo, todo esto en su nuevo streaming.

Una experiencia donde estarán presentes sus amigos más cercanos, donde se acudirá al humor y diversión tan característica de Alex. “La gente va a poder hablar conmigo, va a haber preguntas y todo eso, todo en vivo. Van a estar mis amigos de Caniggia libre y mi amigo el enano. Va a ser muy de joda.”

El hermano de Charlotte renunció al reality

El hijo Claudio Caniggia asegura que estos consejos son los verdaderos para ser de la alta sociedad. “Gente, si quieren dejar de ser unos barats préndanse a la escuela del más piju, préndanse a joder un rato y vengan a saber las reglas del más piju. Es mi libro personal, nadie lo sabe, es la primera vez que lo voy a presentar.”

Durante los meses de cuarentena, Alex se ha dedicado a afianzar su relación con sus seguidores siendo uno de los principales referentes en las redes sociales. Después de su paso por el Cantando donde estuvo durante algunas semanas, se dedica a seguir expandiendo su carrera a otros sectores, en este caso el streaming.

“Es la primera vez que lo hago, pero la tengo re atada, hice Caniggia Libre tres años seguidos así que para mí el streaming es re tranqui. Aparte hago streaming, Youtube, Twich, hago de todo.”

Activo y número uno en las plataformas digitales, se prendió a Twich como muchos otros artistas, dando una cara de él que no se conocía. Conversando y jugando en línea, se volvió popular al instante.

“Siempre fue así, en la pandemia me metí en el twich y ahí agarré con todo. La gente se re prende, al principio empecé con juegos como el FIFA, el Among Us, pero ahora más que nada estoy charlando con la gente, miro mis videos, mis blogs, cuando estuve en el Cantando.”

- ¿Realmente sos así de activo las 24 horas o es un personaje?

Todos piensan que es un personaje, pero podés agarrar a un amigo mío y preguntarle cómo soy, soy igual que como me muestro. Siempre muy activo.

- ¿Y cómo haces con la exposición cuando estás bajón?

Bajón no estoy jamás, bajón no va. Siempre estoy activo.

- Puede que algunos que no te sigan no entiendan el humor que manejas, ¿se podrían ofender con tu streaming?

Si se ofenden que no lo vean, la gente sabe que va en joda.

- Contame un poco sobre el guion, ¿hay ensayos?

No, va a ser muy espontaneo, no hay un guion para nada. Esto es como Caniggia libre, pero en un streaming en vivo.

Polémica en el Cantando y primeros pasos en el streaming

Luego de su repentina renuncia del programa del canal 13, Alex se paseo por todos los medios y comentó cuál era la situación que lo llevó a abandonar el certamen donde compartía escenario con Melina De Piano.

La cuestión viene por el lado del jurado, específicamente con Oscar Mediavilla, el marido de Patricia Sosa. Después de un encuentro durante la noche de homenaje al Potro Rodrigo, el joven Caniggia decidió comunicar su renuncia a la productora LaFlia.

“Yo renuncié porque dijo que me iba a poner un cero y yo canto bien, la rompo y me quiere poner un cero y no. Encima él no me cataloga por si canto bien o mal, sino porque me tiene celos, bronca, envidia, que se yo.”

Dio la noticia a través de su cuenta de Twitter y en el programa de Ángel de Brito por primera vez, afirmando que no vuelve más.

“A millones de mis fans les cuento… Al cantando no voy más… Me ausento… A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento… Mejor sigo en mi mansión millonario y contento. #ElMasPijudo #HighSociety #NoBarats”, tecleó en su perfil.

Asegurando que es la primera vez que se veían y sin previos conflictos en las anteriores ediciones del certamen, arremetió contra el productor en sus redes sociales afirmando que antes de esto no lo conocía y que “a la envidia y la falta de respeto el ahuyenta”.

“Yo nunca lo había visto detrás de cámara, pero para mí me tiene bronca porque si no ¿por qué atacas a alguien de la nada? Encima un hombre grande, a mí me pareció un maleducado. No sé cómo no lo echaron”, afirma El Emperador.

Él quedó en el duelo telefónico junto a Paula Trapani. La votación se llevó adelante, pero finalmente los conductores no dieron los resultados, sino que señalaron que Alex era el eliminado por decisión de la producción del programa.

También afirmó que no volvería y en otros medios declaró que, aunque su deseo es que su hermana Charlotte gane el certamen, éste ya tiene un ganador por acomodo.

“No volvería, no es por él que me fui sino porque me clasifica como un cero y por ahí le tira al jurado que me iban a echar. Si me clasificas porque canto mal bueno, pero encima canto bien y me pone bajo puntaje. Viene por otro lado la cosa.”

Además en un descargo por su cuenta de Twitter aseguró que Mediavilla le faltó el respeto insultándolo y que, lejos de ser su estilo, él jamás lo ofendió de esa manera.

Pero si hay algo que a Alex no le falta es energía e ideas para llevar adelante nuevos proyectos. Luego de realizar el programa de MTV Caniggia Libre junto a su hermana, hoy se embarca en un nuevo proyecto que se encuentra lejos del alcance de los barats.

¿Llega a las plataformas on demand?

Si hay algo que Alex no puede hacer es dejar de ampliar sus horizontes. Desde conducir y protagonizar su propio programa, pasando a su participación en el Cantando y el Bailando, también estuvo su carrera de cantante de trap.

Después de haber sacado algunos temas durante varios meses, no volvió a aparecer con nuevo material ya que estuvo con su cabeza ocupada en la tele. Además se suma su faceta de instagramer y sus dotes de influencer en Twich donde reacciona a videos y comparte sus videojuegos con quienes se prenden.

Respecto a si hay posibilidades de que se sume a alguna tira de ficción y si es posible que vuelva a alguno de los programas de los que formó parte en los últimos años, el joven aseguró que “si tuve ofertas de Netflix, pero no puedo decir nada todavía, estoy viendo si cerramos o no. Charlotte y yo hicimos la propaganda de Élite por Sudamérica.”

Aunque no pudo adelantar mucho de lo que se viene en estos próximos meses luego de hacer un panorama de lo que será su show en streaming, Alex asegura que le gustaría conducir su propio programa.

“Conducir me gustaría, sería alto conductor, me gusta ir de viaje, comentar, joder, algo espontáneo. No algo que sea aburrido, tiene que ser prendido y jodón.”

Y cerró asegurando que lejos de la ficción o las series, lo que lo motiva a ponerse a la cabeza de un show es lo distendido. “Me gusta algo como lo que hicimos con Caniggia libre, si es algo de Netflix y me gusta el papel lo hago”, cerró.