Álex de la Iglesia estrena “Veneciafrenia”: otro proyecto espeluznante con su sello indeleble

Este viernes 22 de abril llega a los cines españoles “Veneciafrenia”, la nueva película de Álex de la Iglesia que, “desde la farsa y con tono grotesco” aborda en clave de terror un problema real que asola a muchas ciudades: el turismo de masas.

El director inaugura con este filme The Fear Collection, el nuevo sello de terror que ha puesto en marcha en colaboración con Sony Pictures y Amazon Prime Video.

Alex de la Iglesia.

En “”Veneciafrenia’, cuyo guión firma con su colaborador habitual, Jorge Guerricaechevarría, De la Iglesia relata la azarosa historia de cinco turistas españoles (Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso, Goize Blanco, Nicolás Illoro y Alberto Bang) que llegan a Venecia dispuestos a disfrutar de los carnavales. Pero una vez allí, los jóvenes tendrán que hacer frente a la ira de un grupo de lugareños que, están decididos a acabar con la gentrificación y los turistas.

“El terror es perfecto para contar cosas sin que se note”, defiende De la Iglesia que, entre trajes de época, gritos de pánico, bufones asesinos y trepidantes persecuciones por bellos y a la vez siniestros decorados reales, enmascara un potente mensaje de denuncia social en un “slasher” con fuerte aroma al “giallo” de autores como Dario Argento o Lucio Fulci.

“El que las cosas vayan bien, que te levantes por la mañana y no haya problemas es una especie de simulacro generado para que consumamos y hagamos todo lo que tenemos que hacer para que, precisamente, esas empresas, o la sociedad en conjunto, funcione. Pero es una sensación falsa. La realidad es que estamos en manos de la naturaleza, todo puede cambiar en un segundo y no controlamos los mecanismos que hacen que esa naturaleza no se desboque”, expone el director de “El día de la Bestia”, “La comunidad” o “Balada triste de trompeta”.

Y confiesa que decidió hacer esta película cuando tomó conciencia de que él, que ha visitado varias veces Venecia en el marco del festival de cine, era “un turista más”, uno de esos que “destrozan la ciudad”.

“Esta no es una película manifiesto, es una película divertida que pretende entretener”, proclama De la Iglesia que define como algo “fascinante y a la vez siniestro” la experiencia de rodar en un lugar tan excepcional como Venecia en circunstancias también excepcionales, con la ciudad prácticamente vacía por la pandemia.

“Veneciafrenia” es la primera producción estrenada bajo el sello The Fear Collecion. “Es una colección de películas de miedo que vamos a producir junto a Sony y Amazon. La siguiente es ‘Venus’, dirigida por Jaume Balagueró que da muchísimo miedo, mucho más miedo que la mía”, anunció el propio De la Iglesia que señala nombres como Jaume Collet-Serra, Paco Cabezas, Koldo Serra, Paco Plaza, Oriol Paulo, Javier Ruiz Caldera como cineastas con los que le gustaría colaborar dentro de este proyecto.