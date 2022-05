Alejandro Fiore y Carna llegan con la comedia “La Clase”

Para la gran mayoría del público, Alejandro Fiore y Carna Crivelli los reconocen por sus trabajos en televisión. Por un lado, Fiore formó parte de “Los Simuladores”, que se transformó en una serie de culto de la pantalla nacional.

Por otro lado, Carna siempre estuvo relacionado con el humor y la comedia con su participación en “ShowMatch”. Pero ambos se han cruzado en varios proyectos teatrales y hoy vuelven a compartir las tablas de la mano de “La Clase”, la comedia que reestrenaron en nuestra provincia y ofrecieron una serie de funciones en General Alvear, San Rafael, Tunuyán y hoy culminan el raid en el Teatro Mendoza.

“Volvimos con la obra con esta gira en Mendoza. Habíamos hecho una función en Formosa, pero después paramos durante todo el verano, fue como un reestreno, no hubo un estreno oficial. Con Carna nos conocimos mientras trabajaba en “Taxi” y después volví a trabajar en otra obra de teatro, y quedamos muy amigos”, cuenta Alejandro Fiore sobre su trabajo junto al actor, que hoy se vuelven a encontrar en esta comedia de situación.

La comedia se presenta hoy en el Teatro Mendoza.

Bajo la dirección de Diego Pérez, la comedia traza la historia de Andy (Alejandro Fiore), un simpático mujeriego decide aprovechar su experiencia para ganarse la vida dando clases de seducción en su departamento.

A punto de abandonar la idea por falta de alumnos, recibe la visita de Dardo (Carna), un hombre que acaba de ser abandonado por su mujer después de 25 años de matrimonio y que está dispuesto a todo con tal de volver al ruedo. Todo comenzará a complicarse a poco de iniciarse la primera clase.

“Cuando hay una buena historia, en el momento sin ver el producto terminado es inevitable que la gente nos relacione con nuestros otros trabajos. Pero después cuando el público pasa al teatro, cuando se meten dentro de la obra pasan a ver a los personajes y dejan de ver a las personas. Y cuando tenés química te sacas más rápido a la persona, pero es inevitable que surja lo más popular que hicimos”.

En “La Clase”, la trama transita por un tema común a estos tiempos, como la conquista, los vínculos y las relaciones de pareja. Con ganchos clásicos, ambos personajes van creando la situación para lograr la identificación del público con la historia.

“En este caso el personaje de Carna es un hombre que estuve 20 años casado, se separó y quiere volver a la noche. Y va a tomar clases conmigo, que da clases de seducción, pero que en realidad es un tipo que nunca cortó de salir, tiene algo de chanta, porque enseña, pero a la vez nunca pudo ponerse en la situación de igualdad frente a la mujer. Es una comedia, pero también habla de algo que hoy la gente se puede identificar. Además vamos mencionando algunos boliches que cerraron, o la moda de ese momento que hoy ya no está. Entonces ahí le tira lo que está de moda, donde tiene que ir. Pero a su vez, el otro personaje con su experiencia me hace caer de lo equivocado que estoy en algunos aspectos. Y la gente se divierte de esa situación”, detalla el actor que durante la pandemia se abocó de lleno a brindar seminarios y clases de actuación.

Para Fiore, la comedia no es un género con el que se relaciona desde el comienzo de su carrera. Sin embargo, en el teatro encontró un gancho justo para volcar su estilo desfachatado y rudo.

“Yo me siento más cómodo en el drama o en el policial. Pero en teatro me suelen llamar más para hacer comedia, y lo fui aprendiendo con las experiencias. Hice varias comedias y si bien en la tele las tiras tienen algo de comedia, siempre me tiró los otros géneros. Pero mientras la historia esté buena, es interesante probarse en lo que sea”.

La vuelta de “Los Simuladores” pero en el cine

En coincidencia con el 20 aniversario del estreno en la pantalla nacional de la serie “Los Simuladores”, el elenco de la serie escrita y dirigida por Damián Szifron sorprendió con la noticia de la filmación de la película.

Fue ahí que los actores Federico D’Elía, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld confirmaron el regreso de este proyecto, que se transformó en una ficción de culto, que llegó a Netflix y en 2024 se estrenará la película, en las salas de cine.

“En noviembre del año pasado nos encontramos de nuevo y si bien somos amigos, esta vez nos volvimos a encontrar y justo llegó la propuesta de Paramount+ para hacer la película y se cerró todo el proyecto. Y supuestamente a fin de año comenzaríamos a filmarla para que se estrene en 2024. Y va a hacer todo una experiencia el juntarse después de tanto tiempo y mantener la esencia de la serie, con 20 años, que no es nada, pero es mucho. Es algo que nos da mucha felicidad, porque te encontrás para hacer algo, que si bien lo imaginabas, nunca se terminaba de concretar. Y esta vuelta cuando nos juntamos todos, daba la sensación que habíamos terminado de filmar la semana pasada, como que el tiempo no pasó. Y ahora estamos trabajando sobre el proyecto, nos comunicamos toda la semanas, para no correrse de esa esencia, pero con sus diferencias”.

-Pasó mucho tiempo, el mundo cambió, la tecnología no es la misma y hay que adaptar la historia a todo eso.

-Si bien cambió, la idea es usar todos los cambios buenos que hubo, pero seguir manejando el estilo de relojería que tenían para resolver las cosas de la manera más simple. Va por el lado del ingenio que el efectismo. Es muy interesante lo que se dio con la serie, porque hoy varias generaciones lo ven como un programa de culto, que lo ven por Youtube o lo vieron en las plataformas, y sigue gustando. El haber pasado por varias generaciones hace mantener viva la esencia de la ficción.

La Ficha

LA CLASE

Actúan: Alejandro Fiore y Carna Crivelli.

Dirección: Diego Pérez.

Día y hora: hoy, a las 20.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: en Entradaweb.com.ar.