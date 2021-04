Afectos colaterales v3.0: una obra en formato híbrido

Volver a la presencialidad es como volver a caminar después de un accidente. Así define Alejandro Conte la experiencia de regresar a escena con “Afectos Colaterales v3.0”, la pieza que estrenó el año pasado por streaming y que esta noche tendrá su convidio tradicional del teatro.

La obra escrita y dirigida por el mexicano Carlos Nóhpal ya fue representada en México y Londres, pero tiene su versión mendocina con la actuación de Alejandro Conte y Francisco Roby. Ante un panorama desolador en el teatro con las salas cerradas, el año pasado el director y los actores decidieron sumarse a la experiencia online, con esta puesta que era transmitida a través de una videollamada de WhatsApp al público.

Esta noche, después de tres años de trabajo volverá al escenario aunque sin dejar el streaming de lado. ¿Cómo? Invitando a un reducido grupo de espectadores a que vea parte de la puesta que se realiza en el teatro por video .

“Esto fue volver a adaptarlo con espectadores. Lo que combinamos ahora es que en un momento de la obra interviene el WhatsApp, donde unos asistentes se conectan por celular con un público privado puede ver parte de la obra a través de streaming, por eso se unen ambos formatos. En ese caso es un público invitado que convocamos para la experiencia. Pero la secuencia y el texto de la obra no cambia para la presencialidad, porque cuando iniciamos el proyecto lo pensamos para el teatro convencional, con espectadores”, cuenta Alejandro Conte quien vuelve a las tablas como actor con un personaje diferente a lo hizo a lo largo de su carrera.

Alejandro Conte y Francisco Roby interpretan la obra que estrena en la Nave UNCuyo.

Un encuentro con final abierto

“Afectos Colaterales” narra en forma de rompecabezas la historia de un encuentro. Es una forma de reaccionar ante tanto silencio. Una manera de hacer música con el vacío de las estaciones de un viaje. Un canto para dos que fueron tres y ahora son cuatro. Busca responder una pregunta clave: “Si un día un desconocido llama a la puerta para hablarte del pasado ¿qué harías?”.

Es una pieza de escena expandida cuya poesía dramática es sólo el pretexto para crear un laboratorio de expresión multimedia. Una puesta en riesgo como espectáculo escénico de una puesta en papel.

La metáfora envuelve al texto y la puesta en escena, donde este encuentro furtivo entre dos personajes busca que el espectador cree su propia historia de acuerdo a lo que ve y las situaciones que viven los protagonistas.

“Cuando lo leí a mi me encantó porque el personaje no es nada que ver con mi realidad. Es un escritor, intelectual, un periodista muy aburguesado. Pero cuando se le atraviesa alguien le modifica su historia. Un personaje muy burgués y aburrido, y eso fue el desafío y de hecho me costó muchísimo abordarlo”, resalta Conte.

Ambos personajes viven una situación y la cuentan cada uno desde su perspectiva, invitando a un juego teatral entre la ficción, lo que crean los personajes y lo que percibe el espectador.

“Todo es metafórico, la puesta es sencilla y los textos son metafóricos. Dicen muchísimo y no dicen nada, es una relación entre dos seres que el propio espectador puede construir. Dos hombres o dos mujeres, o una mujer y un hombre, que se desarrolla en un viaje y puede terminar en el lugar más hermoso o el lugar más ríspido que podamos construir”.

“Afectos Colaterales” finalmente estrena en el teatro convencional, con la posibilidad de vivenciar una historia en 360 lejos de las limitaciones visuales de la pantalla, para vivir el aquí y ahora del teatro.

La Ficha

AFECTOS COLATERALES V3.0

Textos y dirección: Carlos Nóhpal.

Actúan: Alejandro Conte y Francisco Roby.

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: sala el Teatrino de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad). Repite función jueves 6 y 20 de mayo

Entradas: $400 (general), $250 (jubilados y estudiantes), en www.entradaweb.com.ar o en la boletería de la sala.