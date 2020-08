Adriana Varela: “extraño mucho al público”

Su tono de voz potente, su hablar campechano de mujer de barrio y la impronta que imprime en el tango con su cantar son difíciles de olvidar. Adriana ‘La Gata’ Varela transmite sencillez, empatía y guarda un refrán justo para la ocasión.

Hoy lejos de los escenarios como está acostumbrada siente vértigo por lo que se viene. Después de una experiencia en radio, el lunes 17 de agosto debutará como conductora en “Quedan los artistas”. ciclo que compartirá con la locutora Cecilia Laratro y se probará en un rol diferente, con las luces de la cámara, pero transmitiendo el calor que la identifica.

“Con un poquito de julepe”, afirma entre risas sobre el nuevo proyecto que la tendrá en la medianoche de la Televisión Pública. Aquí dejará el canto por un rato y se dispondrá a conversar y mostrar la nueva obra de artistas argentinos. El espacio está pensado para compartir con el público sus actuaciones e interpretaciones durante este tiempo de aislamiento.

“El canto es el escenario. Tuve un programa de radio dos años e hizo conducción, pero no pude continuar por los viajes. Pero la tele es otra historia, la radio tiene una calidez y frescura. Y la tele está la imagen, pero voy a probar. La televisión pública es muy federal y la gente ve los programas. Y me parece un honor poder llegar a las provincias”.

-Es bueno sumar nuevos desafíos.

-Seguro. Además tengo una compañera que es amiga de toda la vida, me presentó en varias oportunidades y tenemos una gran empatía.

-Este programa llega en un momento de urgencia para los artistas y es necesario en televisión.

-Como dice Laratro “Es una causa noble”. Es un programa noble. Es necesaria la difusión de nuestra música y así va a ser. Eso es lo que más me arenga. Es todo ¡surprise! (ríe)

-Lo bueno que en estos tiempos el humor no lo perdiste.

-El humor es lo último que se pierde porque si lo perdiste sonaste. Hay momentos de bajón e incertidumbre, que está en la vida, no en la pandemia. También cuando hay alguien que es empático el humor es espontáneo, y uno se ríe sin ponerse de acuerdo.

Pero como dice Charly ¡Reza por mí! Para que salga todo bien en el programa.

-Además de ser un ciclo de música, también la televisión argentina necesita contenidos de calidad.

-Hace rato que necesitamos calidad en la televisión, hay mucha pedorrada. A mí me gusta mucho la política y veo programas de noticias y política. Pero veo algunos y luego me dedico a ver películas, porque es muy agotador ese formato. Sobre todo cuando se pelean o paneles donde no se respetan, escuchan. O programas donde se dicen barbaridades, porque una cosa es la libertad de expresión y otra es el mal gusto y la agresión. Eso no lo tolero y se busca no llegar a nada, a ningún concepto que te ayude a pensar. Y eso no es casual.

La Gata ahora se prueba en la televisión como conductora.

Varela en concierto por streaming

Al igual que varios artistas, Adriana Varela apostó a realizar un concierto desde su casa. El pasado 10 y 11 de julio compartió con sus seguidores un show íntimo, para volver al arrabal en tiempos de pandemia.

Y con la buena experiencia que la precede prepara otro concierto con mayor producción para los próximos meses.

-¿Cómo viviste el concierto por streaming?

-Me fue muy bien. Ahora voy a hacer otro, un poco más groso. Lo voy a hacer en el teatro Broadway que va producir Guillermo Marín y va a apuntar fundamentalmente a algunos países que recorro y tengo público.

-Este formato te da esa posibilidad de actuar en simultáneo para todo el mundo.

-Y mantener mi público afuera. Yo este año tenía una gira por Europa y esto permite mantener ese público, que para mí es muy importante.

-Es bueno saber que la gente lo acepta y aprovecha a disfrutarlo con la familia.

-Sí, además es súper barato y es una ayuda para los músicos. Porque uno no está preocupado solo por mi trabajo, si no por los técnicos, los músicos. Nosotros no laburamos solos y además mis músicos e ingeniero de sonido son mi familia. Porque hace más de 20 años trabajamos juntos. Es una estructura y te haces cargo. Y está bien que nos hagamos cargo.

-¿Cómo te llevaste con el formato y la convocatoria?

-Me fue bien, no me puedo quejar. El tema es que hay tanta oferta que de alguna manera hay mucha competencia. Y me parece bárbaro, siempre que haya buena leche me parece genial. Y cuesta que la gente se entere de todo. Pero con una propuesta como la de Marín hay una solidez muy grande.

-Me imagino que extrañás el escenario y esa intimidad que se generan en tus conciertos.

-Me gusta lo íntimo, el lugar pequeño, pero en el exterior canto en teatros grandes o al aire libre. Pero extraño mucho al público, como los hago cantar, la energía que tienen y que se transfiere entre el público y yo. Tengo una forma de ser muy horizontal con la gente, necesito tener esa simetría porque si no me parece que estoy ensayando. El rito del arte me parece extraordinario.

-Sorprendiste con “Avellaneda” y tu homenaje al rock nacional, ¿se viene un nuevo disco de tango?

-Sí, estamos trabajando en un próximo disco, con otro repertorio de tango, con mi power trío con el que comparto el escenario. Estamos tranquilos eligiendo repertorio y ese será el próximo paso.

Medianoche con artistas

“Quedan los artistas” es la propuesta que estrena el lunes 17 de agosto en la trasnoche de la Televisión Pública.

Adriana Varela y Cecilia Laratro conducirán este ciclo que se transmitirá a las 0.35 y abrirá un nuevo espacio para que artistas de diversas disciplinas puedan interpretar para el público obras registradas durante el aislamiento.

La periodista y locutora conducirá junto a Varela el ciclo de la medianoche.

“Quedan los artistas” es un lugar de encuentro con el público, que permitirá compartir obras breves que ponen en juego la actuación, la interpretación musical o el baile que fueron registradas durante la cuarentena y será un espacio que buscará reemplazar al menos en parte la imposibilidad de realizar espectáculos públicos.

En las diferentes emisiones se podrá ver a Los Carabajal, Javier Calamaro, Bruno Arias, Víctor Laplace, La Perra que los Parió, Diego Frenkel, el grupo Ahyre, Marta González, Graciela Dufau, Sandra Mihanovich, Yacaré Manso, Nito Mestre, Daniel Fanego, Antonio Tarragó Ros, Claudia Puyó, Carlos Portaluppi, Gerardo Romano, la familia Chiodi, Paula Castignola, Francisco Suárez, María Doval, Víctor García, Ivana Fleitas, Mauricio Córdoba y Karen Nieto, entre otros.