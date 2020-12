Adiós Manzanero: murió la voz del amor de todos los tiempos

Este 2020 parece que no termina más. A tres días de finalizar el año, el coronavirus se llevó al más grande entre los grandes de la música: Armando Manzanero murió a los 85 años, luego de luchar como un guerrero contra una enfermedad que le tomó los pulmones y se complicó con el diagnóstico positivo de Covid-19.

Hace varios días, la noticia de su internación recorrió el mundo. En ese momento, su hija, Martha Manzanero Arjona, señaló “mi padre es un guerrero y los médicos me dijeron que están haciendo todo lo posible para estabilizarlo”.

Posteriormente, un nuevo comunicado de la familia hacía saber que su estado era muy complicado: “Su nivel de oxígeno está al mínimo. Está delicado con relación a sus riñones, motivo que aún no permite extubarlo. Se inicia una limpieza de sangre durante 72 horas”. Finalmente, los diarios mexicanos informaron la triste noticia que angustió a miles de fans en Latinoamérica y el mundo hispano parlante.

El 21 de octubre de este año, Manzanero recibió su primer Latin Billboard Award por su trayectoria artística. “Es un premio que llega tarde, Manzanero debió haber ganado esto hace 20 años” dijo en aquel momento su compatriota Rafael Sarmiento, presentador de TNT en español en una entrevista exclusiva con Los Andes, y continuó “pero que bueno que se lo dan sobre todo en una empresa/publicación de la importancia de Billboard. Manzanero te puede gustar o no, pero a nivel composición es inigualable” agregó.

Las primeras especulaciones fueron que el cantautor se contagió de coronavirus en el viaje que hizo a Oaxaca para festejar su cumpleaños el 7 de diciembre. Había sido homenajeado en su natal Yucatán días antes de dar positivo, con la inauguración de La Casa Manzanero, -por el gobierno de Mérida-, un museo dedicado a la vida y obra del creador. Como parte del tributo los visitantes al inmueble pueden realizar un recorrido por los sitios emblemáticos de la infancia y adolescencia del músico, que ocupa uno de los lugares más relevantes en el mapa de la música romántica latina.

La vida del más grande

Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935, en Mérida, Yucatán, en un hogar desbordado de música gracias al trabajo de su padre, Santiago Manzanero, que fue uno de los fundadores de la orquesta Típica Yucalpetén.

A los ocho años, Armando comenzó a estudiar piano en la Escuela de Bellas Artes de Mérida, y en la adolescencia terminó sus estudios en Ciudad de México con los profesores Mario Ruiz Armengol, Chucho Zarzosa y Vicente Garrido. Su primera composición, con quince años, fue Nunca en el mundo, que tiene más de veinte versiones grabadas. Pero a pesar de este juvenil talento, recién a los 22 años se hizo músico profesional en Mérida. En Ciudad de México fue sesionista y acompañante de diferentes intérpretes como Lucho Gatica, Pedro Vargas, Carmela y Rafael, Luis Demetrio, Daniel Riolobos y Juan José, entre otros. Simultáneamente, comenzó a trabajar como promotor de la disquera EMI y director musical de CBS. En 1957 inició su carrera de productor -en simultáneo con la de compositor y músico- que nació con la Sonora Santanera y Sonia López y continuó con Luis Miguel, Dyango y Presuntos Implicados, entre muchos otros.

En junio de 1965 grabó su primer disco Armando Manzanero “El grande” y ese año ganó el Festival de la Canción de Miami con su tema “Cuando estoy contigo”. Al año siguiente su tema “No”, interpretado por Carlos Lico, llegó al primer puesto en ventas en el Caribe y buena parte de América Latina, un reconocimiento que le permitió grabar su primer trabajo con canciones de su autoría en 1967, “A mi amor con amor”; con temas como “Esta tarde vi llover,” “Cuando estoy contigo”, “Adoro”, “Mía”, “Aquel señor”, “Voy a apagar la luz” y “El ciego”.

En 2000 grabó su famoso disco Duetos, con la participación de Alejandro Sanz, Presuntos Implicados, el argentino Ariel Rot, La Barbería del Sur, Miguel Bosé, Ricardo Montaner y Mal y con el que ganó el Grammy Latino como mejor grupo vocal. En 2011, recibió el premio por la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, que entrega los Grammy Latinos y en 2014, recibió un Grammy honorífico por su carrera.

La calidad armónica y belleza lírica de sus composiciones fueron parte de los repertorios de Elis Regina, Elvis Presley, Tony Bennett, Hedi Gormé, Luis Miguel, Paul Muriat, y Raphael, entre otros.

Qué inspiró uno de sus temas más famosos

Autor de más de 400 canciones, de las cuales al menos 50 fueron hits, Manzanero contó cómo se había inspirado para escribir “Esta tarde vi llover”, un 15 de noviembre. “Fue un día de esos que uno dice: ‘Me levanté con el pie izquierdo’. Tenía 32 años y acababa de cobrar en la editorial en la que trabajaba. Hablé a mi casa para ir a almorzar y me dijeron que mi esposa se había ido con los niños al cine; llamé a un íntimo amigo, y se había ido; mi mamá me dijo que no había cocinado. Entré a un restaurante y en ese momento se largó un inesperado chubasco. La gente no tenía paraguas, ni pilotos y corría de aquí para allá. Me di cuenta de que no hay nada más horrible que ver llover y no tener con quién contemplar la lluvia”.