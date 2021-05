Abran sus agendas, los estrenos de películas en streaming son imperdibles

Con la llegada de los días menos templados las búsqueda de películas y nuevas series se agudiza y las plataformas lo saben. Por eso en mayo, los estrenos, las nuevas temporadas y las reposiciones de algunos clásicos invitan a quedarse en casa.

Comenzamos con el tanque del streaming por excelencia, Netflix, que esta temporada apuesta a las películas de suspenso y algunas segundas temporadas de éxitos recientes.

Tal es el caso de Oxígeno: una mujer despierta con amnesia y en una cámara criogénica, para poder salir tendrá que recordar quién es, pero el tiempo es limitado ya que el oxígeno comienza a terminarse y tendrá que lograr salir antes de que esto suceda.

La mujer en la ventana: Otro estreno del mismo tenor, se trata de una psicóloga agorafóbica (miedo a lugares abiertos en los que puedas vivir una situación de vergüenza) tendrá que salir de la rutina luego de que al estar espiando a sus vecinos, sea testigo de un suceso horrible; y Ejército de los muertos: en la ciudad de Las Vegas se presenta una amenaza zombie pero no para todos es una situación mala, ya que un grupo de mercenarios aprovecharán la oportunidad para llevar a cabo el mayor atraco de sus vidas.

Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman protagonzan este estreno Netflix

La recomendación especial recae en Halston, no solo por la historia sino por sus actuaciones, cuyo protagónico esta encargado por Ewan McGregor. Se trata de un gran diseñador de moda que tuvo que trabajar muy duro para abrirse camino en esta industria y posicionarse como uno de los mejores; sin embargo, al mismo tiempo que comienza a subir su popularidad, tendrá que lidiar con sus problemas personales.

Otras películas para tener en cuenta son: Ispansi (¡Españoles!); Y mañana el mundo entero; Monstruo; El cuentakilómetros; Super Me; It Is Never Too Late; El forajido y su esposa; El baile de los 41; Ferry; Yo soy todas ellas; Sardar Ka Grandson; El experimento fantasma; Milagro azul; Roberto Baggio, la divina coleta.

En cuanto a las series, hay para todos los gustos, tanto en estreno como en las siguientes temporadas.

El legado de Júpiter (primera temporada): Después de ser la primera generación de superhéroes, los héroes tendrán que ceder la batuta a sus hijos; sin embargo, esta serie muestra cómo los hijos de los superhéroes no siempre son iguales que los padres.

Del 4 de al 9 de mayo se estrena Selena: La serie (parte 2), Basurete (temporada 2); Navillera; Lava Ka Dhaava; YooHoo al rescate; Girl from Nowhere (temporada 2) y Vincenzo.

La segunda semana, estrena La familia Upshaw; Castlevania (temporada 4); Love, death & robots (volumen 2); More to Heaven; Al borde de la realidad y Mujeres ricas en Nueva York (temporada 3 y 4).

Del 17 al 23 llega ¿Quién mató a Sara? (temporada 2); Special (temporada 2); Jurassic World: Campamento cretácico (temporada 3); El Vecino (temporada 2) y Master of None (temporada 3).

La última semana, Ragnarok (temporada 2); Edens Zero; Blackspace; Soy Rada: Serendipia; El método Kominsky (temporada 3) y Lucifer (temporada 5).

Una mención especial para los documentales, que muchas veces superan a las producciones de ficción, son: Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos (5 de mayo); El dinero en pocas palabras (11 de mayo); David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres (26 de mayo) y Cómo la cocina africana transformó Estados Unidos ( 26 de mayo)

Amanzon Prime anunció un listado de estrenos destacados, aunque siempre sorprende con reposiciones como Educando a Nina que ya está disponible en la plataforma.

El 1 de mayo estrena Chick Fight y Men In Black: International; el 7 de mayo llega El Niño de Medellín y Patricia 6; 13 de mayo Pokémon Detective Pikachu y The Underground Railroad.

Promediando el mes, llega La maldición de La Llorona; el 20 de mayo, De Viaje Con Los Derbez, Temporada 2; el 21 de mayo estrena P!Nk: All I Know So Far, el 28 llega Panic y finaliza el mes con Crystal Palace Series (Temporada 1) que estrena el 31.

Disney+ anuncia para el 4 de mayo el estreno de Star Wars: La Remesa Mala, en la que un grupo de mercenarios y aventureros al margen del Imperio y de los rebeldes protagonizan una época aún más conflictiva: después de las Guerras Clon.

Para el 7, está previsto el estreno de Padre Made In USA y Estación 19; el 14 de mayo estrena Los Simpson, (temporada 32); Genius: Picasso; Scrubs, serie completa; La guerra de los mundos (Temporada 11) y High School Musical: El Musical: La serie (Temporada 2).

El 21 anunciaron el estreno de Mentes criminales, serie completa; Big Sky, nuevos episodios y Marvel: M.O.D.O.K.; mientras que el 28 llega Rebel; New Girl, serie completa; Cruella; Launchpad y Logan.

HBO presentó sus estrenos para el mes de mayo, tanto para el canal como para su plataforma de streaming, entre lo que se destaca está la cuarta temporada de In Treatment, cuyo estreno está previsto para el 23 a las 22; y la más reciente película de Robert Zemeckis, Las Brujas.

En cuanto a documentales, la recomendación recae en Escravidão – século XXI, que comienza el 5 de mayo a las 21 en HBO Mundi. El documental analiza, en cinco episodios, las condiciones que caracterizan el trabajo análogo al esclavo en el Brasil del siglo XXI. Más de 130 años después de la abolición de la esclavitud en Brasil, aún se denuncian y descubren constantemente nuevos casos en todo el territorio. El documental profundiza sobre esta situación abordando distintas temáticas: Cultura de la Esclavitud, Esclavitud Rural, Dinámica de la Esclavitud, Esclavitud Globalizada, y Sexo y Esclavitud. Otro recomendado es El crimen del siglo, 11 de mayo a las 20, dirigido por Alex Gibney, pone su mirada sobre la industria farmacéutica, los lobistas y las reglamentaciones gubernamentales que permiten la superproducción, la distribución imprudente y el abuso de opioides sintéticos. permitiendo una de las mayores tragedias de la salud pública de la actualidad, con medio millón de muertes por sobredosis.

La plataforma también anunció estrenos de ficción tales como Nueva York sin salida (21 bridges) para el 1 de mayo, con la actuación protagónica del desaparecido Chadwick Boseman. El 3 de mayo, La liga de la oscura: guerra en apokolips (justice league dark: apokolips war), en HBO Plus. El 7 de mayo está prevista el estreno de La rosa amarilla, en HBO Mundi y el 8, Jexi, un celular sin filtro.

Imperdible, el 15 estrena Una guerra brillante, con Benedict Cumberbatch y Michael Shannon y el 22 la muy esperada película Las brujas, con Anna Hathaway y Octavia Spencer.

Anne Hathaway protagoniza el film de Robert Zemeckis HBO

Por último, los episodios estreno de A black lady sketch show, temporada 2; Batwoman, temporada 2 y Last week tonight with John Oliver, temporada 8.

La plataforma británica Acorn TV, llega con algunos estrenos y nuevas temporadas, pero con la calidad espectacular que caracteriza a todas sus realizaciones. Siempre es una de nuestras más fuertes recomendaciones no solo por el carácter humano y profundo de sus personajes, sino también porque la mayoría de los estrenos son miniseries, por lo que puede disfrutar de realizaciones extraordinarias sin estar pendiente durante demasiados meses de los estrenos.

El 6 de mayo estrena The drowning, una miniserie de 4 episodios: El hijo de Jodie desaparece durante un picnic, ella no se queda tranquila ni conforme con la versión de la policía que determinan que se ahogó. Después de años de tratar de reconstruir su vida, cuando ve a un niño que está segura de que es su hijo, Jodie empieza un viaje peligroso y oscuro con tal de comprobarlo y poder recuperarlo. Esta serie es protagonizada por Jill Halfpenny (Ghost Stories, Humans), Jonas Armstrong (Edge of Tomorrow, Line of Duty), Rupert Penry-Jones (Match Point) y Deborah Findlay (Vanity Fair, Jackie).

Amber es la historia sobre lo que vive una pareja separada recientemente y cuya hija de 14 años desaparece. Un viaje emocional lleno de introspección psicológica y giros inesperados, en el que en cada uno de sus cuatro capítulos se explora el caso, pero visto desde la perspectiva de uno de los personajes involucrados en él.

El 13 de mayo llega la temporada 1 de The hour, una serie de la BBC, nominada para un Golden Globe y ganadora de un Emmy, se sumerge en el cardiaco mundo de los noticieros televisivos de los años 50′s. Protagonizada por Ben Whishaw (Spectre), Romola Garai (Emma) y Dominic West (The Affair). Recibió 44 Nominaciones a Premios Internacionales (entre ellos Golden Globes, Emmy Awards, BAFTA Awards) y ganó 4 premios.

La serie nominada a varios premios Laurence Cendrowicz | Laurence Cendrowicz/AcornTV

Ladies of Letters, Temporada 1 y 2: Esta serie de 10 episodios por temporada está basada en el icónico programa radiofónico de la BBC y es protagonizada por Maureen Lipman (The Pianist, Coronation Street) y Anne Reid (Hot Fuzz, The Aeronauts). Nominada a los British Comedy Awards.

El 20 de mayo estrena Blood, Temporadas 1 con 6 episodios, es un thriller psicológico lleno de tensión, suspenso y elegancia. El nominado al BAFTA, Adrian Dunbar (Line of Duty) interpreta a un respetado médico en un pequeño pueblo irlandés. Cuando su esposa fallece, todos creen que fue un accidente excepto su hija (Carolina Main, Unforgotten) quien desconfía de su padre por un trauma infantil.

En tanto que el 27 de mayo estrena la temporada 3 de Vera, nominada dos veces a los Premios Oscar, Brenda Blethyn es la astuta detective Vera Stanhope en esta serie británica basada en los libros bestseller de la renombrada escritora, Ann Cleeves. Amber (4 capítulos)

Murderland, una miniserie de 3 episodios protagonizada por Robbie Coltrane (el querido Hagrid en Harry Potter, Cracker) protagoniza este escalofriante misterio sobre venganza, redención y justicia. Una niña (Bel Powley, The Diary of a Teenage Girl) es testigo del asesinato de su madre, años después del suceso decide contactar al detective que investigó el crimen originalmente, para que la ayude al fin a resolverlo.