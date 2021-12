A los 99 años falleció Betty White, la legendaria actriz y estrella de la comedia “The Golden Girls”

Falleció Betty White, la ingeniosa comediante cuyo humor obsceno como se muestra en The Mary Tyler Moore Show, The Golden Girls y Hot in Cleveland y que la convirtió en la persona más querida de Estados Unidos. Tenía 99 años.

La ganadora de cinco premios Emmy y defensora de los animales, cuya carrera alcanzó otro nivel después de convertirse en octogenaria, murió durante la noche del jueves al viernes en su casa de Brentwood, dijo su agente y amigo cercano Jeff Witjas al Washington Post.

El actor Ryan Reynolds dedicó un conmovedor mensaje en recuerdo de Betty White

“Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre”, dijo Witjas en un comunicado a la revista People. “La echaré muchísimo de menos y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su querido esposo, Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él “.

Una extensa carrera en Hollywood

White se unió al elenco de The Mary Tyler Moore Show para la cuarta temporada de la comedia de CBS en 1973 como Sue Ann Nivens, la estrella directa y codiciosa del programa de televisión WJM The Happy Homemaker, y ganó dos premios Emmy consecutivos por su destacada actuación.

En The Golden Girls de NBC, que se emitió durante siete temporadas, White interpretó a la ingenua Minnesotan Rose Nylund junto a Bea Arthur, Rue McClanahan y Estelle Getty. Fue nominada como actriz principal de una serie de comedia todos los años desde 1986 hasta 1992, y ganó el trofeo en su primer intento.

Y en Hot in Cleveland de TV Land, que completó su carrera de seis temporadas en 2015, White fue elegida con más de 80 años como la lengua afilada Elka Ostrovsky, quien se ocupa de la casa que habitan recién llegados a Los Ángeles. La acompañaban las actrices Valerie Bertinelli, Jane. Leeves y Wendie Malick. Eso le valió una nominación al Emmy de actriz de reparto en 2011.

Falleció Betty White a los 99 años y siempre será recordada como una de las estrellas de la serie "The Golden Girls"

“Betty White es una de las pocas personas que entra en la habitación y la conoce”, dijo Carl Reiner en el especial de PBS de 2018 Betty White: Primera Dama de Televisión. “La conoces de toda tu vida. Ella es una de esas personas que siempre son bienvenidas en cualquier programa en el que esté “.

Al principio de su carrera, sus bromas y su sonrisa vertiginosa la convirtieron en una invitada popular en programas de juegos como To Tell the Truth, What’s My Line?, Match Game, Password y Liar’s Club, los dos últimos presentados por el que luego sería su esposo, Allen Ludden.

También ganó un Emmy diurno en 1983 por presentar el programa de juegos Just Men!, el primero otorgado a una maestra de ceremonias de una programa de ese estilo.

White ganó otro Emmy y atrajo a 12 millones de espectadores por presentar Saturday Night Live en 2010 a los 88 años después de una campaña de Facebook basada en fans; protagonizó un inteligente comercial de Snickers en el Super Bowl con Abe Vigoda; y nominaciones de 2012-14 (lo que le da un total de 21 en su carrera) como presentadora del reality de NBC Off Their Rockers.

En 1988, White fue incluida en el Salón de la Fama de la Televisión y recibió el premio Life Achievement Award del Screen Actors Guild en 2010.

El Libro Guinness de los Récords Mundiales en 2013 dijo que tenía el récord de carrera televisiva más larga para una mujer artista. “Creo que la razón de la longevidad es que varias generaciones me han llegado a conocer a lo largo de los años, así que me he convertido en una especie de parte de la familia”, le dijo a Larry King en 2010.