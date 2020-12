A los 83 años Raúl Lavié protagoniza el musical “Te aconsejo que me olvides”

“No era mi idea quedarme en mi casa”, confiesa Raúl Lavié. Sorprendido como todos, este 2020 se tuvo que resetear y cumplir estrictamente ocho meses de cuarentena. Pero sin desaprovechar la oportunidad de comenzar un nuevo proyecto en el teatro.

La familia y el trabajo son las dos claves que mantienen su vitalidad y energía. Después de protagonizar “La Jaula de las Locas” con una excelente temporada y el reconocimiento del público, el cantante y actor aprovechó el tiempo para seguir creando.

Primero se animó a un streaming con su banda. Pero mientras tanto ensayo y grabó el estreno de “Te aconsejo que me olvides”, el musical dirigido por Bety Gambartes, que estrenó el jueves pasado por la plataforma Teatrix y es una de las grandes producciones del sitio creado por Mirta Romay, que a los 83 años lo tiene como protagonista.

“Yo hice mi streaming personal y fue un recital como en televisión sin público. Pero esta producción integral de Mirta Romay para la plataforma fue todo lo contrario. Ella le propuso a Bety Gambarte, a quien conozco de otros proyectos. Y ella lo primero que hizo es llamarme y nos pusimos a trabajar con Ivana y Marcos”, cuenta Lavié sobre la propuesta que le hizo Gambarte, una experimentada directora del género y que luego de meses de trabajo filmaron la producción en conjunto con Teatrix México y España, para todo el mundo.

“Te aconsejo que me olvides” estará disponible hasta el viernes 1 de enero en el sitio y es un musical con todos los condimentos del género. Luces, puesta en escena, con las voces y actuaciones de Raúl Lavié, acompañado por la versátil Ivanna Rossi y el histriónico Marcos Montes que interpretan a este trío amoroso musical que recorre con espíritu arrabalero, los altibajos de toda relación: el deseo, los reproches y la búsqueda de libertad, con el humor y la pasión inagotables del tango.

El musical de tango protagonizado por Raúl Lavié estrenó en la plataforma Teatrix y es una co producción entre Argentina, México y España.

-¿Cómo fue el proceso de ensayar el musical y grabarlo exclusivo para la plataforma?

-Fue muy difícil el hecho de armar el espectáculo. Primero porque ensayamos por zoom y era un incordio hacerlo a través del zoom, no era lo ideal. Después pasamos a la sala de ensayo donde el decorado era una escalera de dos metros, pero igual teníamos que actuar con máscaras, cuidarnos y hacer una puesta donde no teníamos contacto. Por eso fue muy difícil hacerlo.

Y cuando fuimos a grabar todo cambió porque nos encontramos con una escenografía compleja de manejar con algunos desniveles. Además manejar la iluminación, el vestuario. Y cuando lo hicimos fue tan agotador, que realmente fue un tour que tuvimos que soportar y las tensiones propias de hacerlo y que es un estreno. Cuando uno está frente al público tenés nervios pero está la recepción y la gente reacciona. Acá no la conocemos.

-Después de todo ese proceso, ¿pensó en tirar la toalla?

-Lo considero un desafío muy grande y a la vez muy interesante. Es una experiencia nueva que estamos aprendiendo. Y el espectáculo se puede adaptar a los avances tecnológicos, en estos tiempos que vivimos. Es otra forma de encarar la relación con la gente.

-¿Cómo se lleva con la tecnología?

-Siempre me adapté a todas las circunstancias desde que empecé. La radio, después la televisión, el cine. Me llevo muy bien con todo y uno tiene que aggiornarse para seguir existiendo. Manejo algunas plataformas, pero tengo contacto con la tecnología.

Para Raúl Lavié, la familia es el refugio

Once nietos, cuatro hijos y el amor incondicional de su compañera Laura Basualdo son la vitamina necesaria de cada día. Su niñez no fue nada fácil aunque no menos feliz. Su abuelos lo criaron, mientras su madre trabajaba lejos de casa y solo la veía cuando el tiempo lo permitía. A su padre no lo conoció, pero pese a su juventud solitaria tiene una familia que es su sostén.

La partida de su hijo Leo Satrago en enero de 2019 es uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Pero con el sentimiento de la pérdida y en plena temporada teatral, Lavié tomó el guante y haciendo honor a la frase “El espectáculo debe continuar”, sorprendió al público y cumplió con su trabajo como cada noche. Una actitud que lo distingue en la vida como en el escenario.

“Lo fundamental para mí siempre es la familia. Creo que es el lugar donde debe partir todo y le doy preeminencia a eso. Hace años que se terminaron las salidas, cuando trabajas y te vas a cenar con los compañeros o con amigos, eso dejó de ser primordial para mí. Yo termino de trabajar y me vengo a mi casa”.

Laura es su gran amor y compañera. Ella está en cada paso y decisión que el cantante tomó en su carrera.

“Comparto mucho con Laura y ella me acompaña en todo, en el trabajo, en la vida. Porque se terminan las pasiones, los celos, todo eso lo hace el tiempo. Y estamos en una etapa que es nuestra. Todo lo que pasa a mi alrededor para a su alrededor, pero estamos muy unidos. A veces me considero ermitaño, porque no tengo mucha gente a mí alrededor. Y eso quizá sea producto de una niñez que no pude vivir prácticamente, porque a los 15 años comencé a trabajar. Y como iba de aquí para allá no tenía amigos y a los 17 años me vine a Buenos Aires y no tenía raíces en Buenos Aires. Quizá esa sea la influencia por la cual yo crecí solo”.

-También el trabajo es otro motivo para estar tan vital. Usted pone a prueba a los jóvenes que comienzan en el camino de la música y la actuación.

-Lo que me mantiene joven más allá de que soy un afortunado y Dios me da salud, me ha dado inteligencia y actitudes. Me sorprende que a mis 83 años me lleguen propuestas de trabajo. Y también generar proyectos. Es una maravilla que me pasen estas cosas. Y eso es lo que me mantiene sano de cuerpo y espíritu.

Y mi familia es mi refugio, tengo 11 nietos. Seis ya adultos, el mayor tiene 37 años. Pero los cinco más chicos, hijos de mis hijas, son mi razón de vivir. Tengo una nieta de 1 año y todo eso me da fuerza, porque me pongo una meta. Quiero seguir viviendo para verlos crecer. Y hay que tener metas en la vida y tomar actitudes internas que te vayan guiando. Eso me mantiene joven y muy vivo.

¡Qué vuelva el teatro y el musical!

Además de estrenar el musical de Teatrix, Raúl Lavié no se bajó de la temporada de verano. Al contrario, decidió formar parte de “Un estreno y un velorio”, la comedia dirigida y producida por Flavio Mendoza que estará hasta abril, en la cartelera del teatro Broadway en la calle Corrientes.

El actor y cantante interpreta junto a Flavio Mendoza la comedia que estará durante todo el verano en la calle Corrientes.

-También se sumó al elenco de Flavio Mendoza, ¿se planteó la posibilidad de no trabajar pese a las ofertas?

-No era mi idea quedarme en mi casa. Fueron ocho meses que me quedé encerrado, lo pasé bastante bien. Teníamos un viaje de vacaciones en marzo después que terminé “La Jaula de las locas” y nuestras hijas nos dijeron que no viajáramos. Durante ocho meses no salimos, por suerte vivo en un lugar grande y mi hija vive al lado, entonces pude superar la parte de las ausencias. Pero llega un momento donde tiene una incertidumbre total, y también tengo mis gastos y me gasto mis ahorros. Entonces te planteas cómo seguir. Y cuando me llegó la propuesta de ir a Mar del Plata, con Laura dijimos que no, porque no queríamos cambiar de espacio por precaución.

Entonces cuando llega esta propuesta de Flavio para quedarnos en Buenos Aires, hicimos un movimiento para acelerar la apertura de los teatros. Montamos un escenario en la calle Corrientes, se sumaron pocos actores y eso me da bronca. Porque hicimos un trabajo para la totalidad de los actores pidiendo que se abran los teatros y la mayoría de los actores no estuvieron. Y eso es algo que no puedo entender. No solo por nosotros, sino por la gente que trabaja en el espectáculo.

Por suerte a los pocos días nos concedieron el permiso. Y el teatro de Flavio estaba preparado para ese desafío, con un formato que se copió de Alemania. Sacando butacas y para que la gente cumpla con los requisitos y el protocolo. Y en la función usamos máscaras para evitar el contacto en el escenario.

-¿Tiene algún proyecto que anhela cumplir?

-Lo único que me faltaría sería dirigir una obra, porque yo dirigí varios unipersonales. Pero me faltaría dirigir actores, con toda la experiencia en distintos géneros y con 68 años en los escenarios. También me gustaría dirigir una película, que si me da el tiempo tal vez lo haga. Eso quizá me quede en el tintero.

Este año justamente iba hacer un espectáculo con una producción de Chile, justamente un show de tango. Aunque me volví a reunir porque quieren que haga la Jaula de las locas y que haga “El violinista en el tejado”. Y esta propuesta de Teatrix la queremos llevar a Europa, porque consideran que es un espectáculo digno de verlo presencial.

La ficha

TE ACONSEJO QUE ME OLVIDES. Por www.teatrix.com hasta el 1 de enero. Hoy: Zoom exclusivo con Raúl Lavié, Ivanna Rossi, Marcos Montes, Betty Gambartes y Diego Vila. Entrada: $500 para no suscriptores.