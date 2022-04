A 35 años de la primera aparición de Los Simpson en TV: este fue el punto de quiebre

Los Simpson son una serie récord, le guste a quien le guste (o a quien no, en especial a partir de la temporada 15). No hace falta ser de esos fanáticos que conocen y repiten los diálogos de memoria y en tiempo real para entender que, con 33 temporadas ya estrenadas y una más (por lo menos) en carpeta- se ha convertido en la serie más larga –animada y no- de la historia. Y en un fenómeno mundial sin precedentes.

Si bien el primer episodio de la temporada 1 de Los Simpson fue estrenado el 17 de diciembre de 1989, el 19 de abril de 1987, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie fueron presentados en sociedad y para todos los televidentes.

A 35 años de la primera aparición de Los Simpson en TV, aunque sin show propio: el punto de quiebre. Foto: Twitter @Data_Simpsons

Así fue la primera aparición de Los Simpson en televisión

Dos años y algunos meses antes del estreno de la primera temporada, a la que le siguieron de forma ininterrumpida otras 32 –y contando-, Los Simpson hicieron su histórica aparición en TV. Fue el 19 de abril de 1987, como parte de una serie de cortos animados dentro del programa The Tracey Ullman Show (también en la cadena Fox, hoy devenida a Star).

En esa primera aparición se veía a la familia con su amarillo característico, pero con trazos mucho más grotescos en sus dibujos, además infinidad de falencias en los detalles de las terminaciones de la ilustración.

Fue apenas un corto, pero que marcó un antes y un después en la historia de la televisión mundial.

En 2017 y por iniciativa de un grupo de fanáticos, fue instituido el 19 de abril como el Día Mundial de Los Simpson y en homenaje a aquella primera vez en que el mundo los vio, aunque todavía no tenían su propio show.

A 35 años del origen de Los Simpson: el momento en que se arruinó todo

La temporada 33 de Los Simpson puede verse de forma exclusiva por Star+, la plataforma de streaming de la cadena que era conocida como Fox antes de ser adquirida por Disney. Todos los domingos se estrena y está disponible un nuevo episodio en la plataforma y, nobleza obliga, hay que reconocer que los episodios han recuperado parte de su chispa inicial, aquella que los fanáticos más pasionales extrañaban desde el final de la temporada 15 (por ponerle un hito al momento en que todo cambió).

Fue a partir de la temporada 16 –aunque con excepciones- en que, hablando con términos simpsoneanos, las temporadas de Los Simpson pasaron a asemejarse demasiado a la vieja mula del loco que cantaba en la calle. Porque, al igual que este animal, los capítulos “ya no fueron lo que eran”.

A 35 años de la primera aparición de Los Simpson en TV, aunque sin show propio: el punto de quiebre. Foto: Twitter @Data_Simpsons

En el mundo latino, el punto de quiebre fue fácil de reconocer y coincidió con el cambio de los actores de doblaje que daban su voz a los vecinos más famosos de Springfield. Entre 2004 y 2005, en sintonía con el momento en que Los Simpson cumplían sus 15 años, todo estaba encaminado para el estreno de la temporada 16. De hecho, los capítulos ya estaban terminados y hasta Fox los había enviado a esta parte del mundo para que se procediera a hacer el doblaje en español latino (algo que, por ejemplo, también se hace en España).

Todo se encaminaba a ser un simple trámite, algo así como cuando el payaso Krusty ingresa al estudio de grabación para ponerle la voz a sus muñecos con 3 o 4 frases predeterminadas. Pero no lo fue y todo derivó en un conflicto que terminaría por marcar el antes y el después en la vida de Los Simpson.

Porque el nuevo estudio con el que se había asociado la cadena Fox hacía algunos meses (llamada Grabaciones y Doblajes Internacionales) decidió quitar la histórica cláusula referida a que solo podían participar miembros de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), algo que estaba vigente desde hacía 40 años.

Esta decisión no fue bien recibida por los actores de doblajes, quienes ya llevaban 15 temporadas poniéndoles la voz a los personajes en América Latina. Y decidieron iniciar una huelga, de la misma manera en que Homero lo hizo cuando los trabajadores de la planta de Springfield le exigían a su empleador, Montgomery Burns, la cobertura del Plan Dental.

A 35 años de la primera aparición de Los Simpson en TV, aunque sin show propio: el punto de quiebre. Foto: Twitter @Data_Simpsons

“Homero Simpson, para mí, fue como mi esposa. Una vez decidió irse con otro, y lo veo de la mano con el otro por la calle. ¡Se siente horrible!”, declaró alguna vez Humberto Vélez tras su alejamiento de la serie.

Las nuevas voces

Este inesperado conflicto obligó a tomar una decisión casi improvisada y de urgencia. Porque las negociaciones entre el estudio de doblaje y los actores clásicos (quienes estaban dentro la ANDA) no avanzaron, la huelga se extendió por más de 8 meses y el tiempo comenzó a apremiar: había que estrenar la temporada 16 y con sus respectivos doblajes. Entonces desde Fox enviaron un ultimátum al estudio para que envíe los capítulos doblados.

El foco dejó de centrarse entonces en los actores Humberto Vélez (tradicional doblajista de Homero), Nancy Mackenzie (Marge), Claudia Motta (Bart), Patricia Acevedo (Lisa) y Gabriel Chávez (Burns) -entre otros-, y el estudio Grabaciones y Doblajes Internacionales procedió a grabar los episodios doblados con otros actores de emergencia. ¡Ni siquiera se notificó a los actores que estaban en conflicto y en plenas negociaciones que se había tomado esa decisión!

Otro detalle que terminaría por incidir en esta baja de popularidad (hasta el estreno de la temporada 33, los índices de audiencia de los episodios de Los Simpson era los más bajos de la historia de la serie en Estados Unidos) fue que, en la versión latina, los nuevos actores de doblaje intentaron imitar a los doblajistas clásicos. Y el resultado final fue más criticado a raíz de ello.

En coincidencia con el cambio de actores de doblaje en América Latina, Homero se convirtió en un personaje que elegía conscientemente cometer torpezas. Y lo hacía intentando forzar un gag y hacer reír.

Lisa Simpson en el episodio que conoce a Encía Sangrantes Murphy

La mismísima temporada 16 marcó los niveles más bajos de audiencia de la historia hasta ese entonces, y la tendencia se fue marcando cada vez más.

El renacer de Los Simpson

Luego de que Disney concretara la compra de Fox (y el cambio de nombre por Star), fueron lanzados algunos especiales de Los Simpson y que estuvieron –y están todavía- disponibles en la plataforma de streaming Star +. Y con el estreno de “El Bueno, El Bart y El Loki” (en julio de 2021), regresó al doblaje de Homero el actor Humberto “Beto” Vélez, así como también lo hicieron Patricia Acevedo y Claudia Motta para las voces de Lisa y de Bart.

Billie Ellish en Los Simpson (Captura de pantalla).

Fueron las autoridades de Disney quienes, en persona, fueron a buscar a Vélez, Acevedo y Motta para negociar el regreso y, con esa jugada, intentar volver a encender la chispa y el esplendor de los años dorados de Los Simpson en su versión latina.

Con el regreso de las voces originales para el primer especial de Los Simpson en la era Disney, la posibilidad de que fuese un regreso para quedarse fue tomando forma. Y así ocurrió, ya que la temporada 33 ha marcado el regreso de los doblajistas originales latinos. Y, con una mano en el corazón, de parte del espíritu de las primeras 15 temporadas de Los Simpson.