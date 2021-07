A 10 años de la muerte de Facundo Cabral: un ícono revolucionario y pacifista

“La pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad, aprendí que hay una sola religión: el amor. Hay un solo lenguaje: el del corazón. Hay una sola raza: la humanidad. Hay un solo Dios, y está en todas partes.”

Su filosofía de vida, su manera de abordar diversas situaciones, sus letras, sus mensajes. Facundo Cabral marcó a más de una persona en vida, y hoy continúa haciéndolo desde otro plano.

A una década de la partida del gran y multifacético músico, Mauro Guiretti se empeña en conmemorar a un hombre que más que música, nos dejó una enseñanza de vida. Conversando con el músico, quien el próximo sábado presenta “Esclavo de la libertad”, su octavo disco en honor a Facundo Cabral, nos cuenta cómo fue que plantó una semilla irrevocable en él.

“Facundo llego a mi vida por intermedio de un locutor amigo en la noche en que nos conocimos. Era un festival solidario allá por el año 2002 y un presentador cuando me invita a subir al escenario, dice la frase: ‘Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta; más cuando el hombre canta, Dios lo ama’. Cuando bajo del escenario, le pregunté a Roberto Zapato de quién era esa frase, y me dijo ‘se la escuché a Facundo Cabral’. Y me regalo un disco del año 2000 de un concierto que dio en Lima.”

A partir de allí, nada fue igual. “Lo escuché tanto que perdí la cuenta, fue un disco que me iluminó. Facundo le ha dado respuestas a preguntas que le he hecho a mi padre, maestros, pastores. Y Facundo en una entrevista te tira una síntesis que te deja atónito. Me fui nutriendo de sus entrevistas, libros, discos, me fui contagiando de su espíritu”, relata Mauro.

Fue cuando comenzó a resonar en él la idea de trabajar sobre su obra, lo que dejó al mundo y la importancia de recordarlo. Así como su música lo dejó atónito, también fue su filosofía de vida y sus mensajes a la humanidad.

En el disco, compuesto por 11 canciones y donde participan artistas como Piero, Pablo Fernández, Andy Fierro , suenan éxitos como “Vuele bajo”, “No soy de aquí ni soy de allá”, “Amigo mío”, “Vida sencilla” y “Pobrecito mi patrón”, entre otras.

El próximo sábado a las 21, Mauro presenta el disco en vivo el cual será transmitido desde el Teatro IFT en Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta a través de EntradaUno.

Facundo Cabral, un maestro de la música y la vida

Pacifista, nominado al Premio Nobel de la Paz, y declarado “mensajero de la paz” por la UNESCO. No es coincidencia. Más allá de su música revolucionaria, donde contaba historias que abordaban la critica social, el cristianismo, el anarquismo, optimismo, hedonismo y libertad, entre otras temáticas, Facundo Cabral compartía una filosofía de vida, producto de una infancia compleja y una adolescencia que formó lo que el mundo presenció.

“Como persona, creo que generó en mí una conciencia de qué es lo que quiero para mi vida. Él siempre nos hablaba de despojarse de cuestiones materiales, no estar ligados al consumismo que siempre es un camino de ida, quien no se contenta con poco, no se contenta con nada”, expone Mauro.

“El conformismo es depende de como uno lo mire. Y todas estas cosas me la replantee con Facundo, me ha iluminado mucho en razonar cuestiones que el sistema nos impone. Tiene que ver con la libertad que es lo más importante.”

Seguidor de figuras como Cabral y Pepe Mujica, Mauro expone la importancia de un ser humano que comparta con el mundo, algo más que un consejo económico. “Un tipo que trae una filosofía de vida y la comparte es muy valorable porque no abundan, la mayoría te dice que no tenés que ser un gil, que no te caguen, pero de ser feliz no me hablaste nunca. Facundo me vino a abrir la mente y el corazón para vivir una vida no pensando tanto en el éxito y la moda, sino en aquello que alimenta tu corazón, y eso en definitiva es lo más importante.”

-¿Por qué es importante recordarlo hoy, en el contexto que nos encontramos, a una década de su fallecimiento?

Ha sido un clarificador en un mundo tan perturbador. Él vino a traer la otra noticia, la que no te cuenta el noticiero. Nos vamos envenenando a diario con eso, no hay que dejar de admitir que las cosas malas existen, pero no lo es todo, los artistas tenemos el deber de venir a traer el mensaje iluminador, esperanzador, que hay otros caminos, clarificar. Que en tres minutos un tipo pueda transformarte mínimamente con todo ese conjunto de elementos que tiene el arte es increíble, y Facundo en mí lo ha logrado.

-¿Cómo comenzó la idea de un disco homenaje?

Después de conocer a Piero, le cuento mi experiencia con Facundo y acepta a grabar el tema “Este es un nuevo día” conmigo. Fue lo primero que grabé de Facundo que aún no pensaba en hacer un disco, sino homenajearlo en un disco anterior. Este fue el puntapié para hacerlo. Lo que ayer fue un sueño, hoy es una realidad.

-¿Y cómo elegiste las canciones que lo conforman?

Lo que planteamos en los primeros encuentros fue ilustrar la riqueza geográfica y cultural que tenia Facundo, y recorrer toda Latinoamérica que es lo que nosotros podemos abordar musicalmente. Decidimos reversionar las canciones siempre manteniendo la esencia de su música. Nos embarcamos en un disco muy instrumental, por ejemplo, versionamos como candombe, country, tiene mucho colorido el disco, instrumentalmente es muy variado.

-¿Cómo describirías a Facundo para alguien que no ha presenciado su obra?

Él era un hombre baúl decían, porque iba cargado de los mejores tesoros. Era un hombre que procuraba que hablara el corazón antes que la cabeza. Compartía con la única familia llamada humanidad en el único país llamado Tierra. Fue un cantautor solitario que no necesitaba para nada la moda ni el éxito. Fue influido por Jesús, Buda, Gandhi, era un pacificador y murió indirectamente como un pacificador. Es muy simbólico como termina muriendo él. Se pronunciaba violentamente pacifista.

El nacimiento de una leyenda

Un día antes de su nacimiento, su padre lo abandona. Tras ser expulsada de su hogar y con 7 hijos, la madre de Facundo se dirige a Tierra del Fuego. En ese camino mueren cuatro hermanos de hambre y frío.

Con sólo 9 años, se escapó de casa y fue en busca de trabajo para su madre. Luego de la travesía, logra conocer al presidente Juan Domingo Perón y a Eva Perón, le pide un trabajo para su madre y ella responde “Por fin, alguien que pide trabajo y no limosna”.

Con 9 años comienza a trabajar y se vuelve alcohólico, lo que trajo muchos conflictos luego. A los 13 años conoce a Atahualpa Yupanqui y fue una revelación, fue ahí donde descubrió que quería dedicarse a la música.

Fue detenido y metido a una correccional a los 14 años debido a su actitud violenta. Fue donde un jesuita que era el bibliotecario le enseña a leer y lo empezó a iluminar, fue donde conoció la literatura.

Estuvo al servicio del arte porque no lo condicionaba con mandamientos ni leyes. En 1959 solicitó trabajo en un hotel; el dueño lo vio con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar. Así comenzó su carrera dedicada a la música; su primer nombre artístico fue El Indio Gasparino. Sus primeras grabaciones no tuvieron mayor repercusión. Luego se presentó con su apellido verdadero.

Fue influido por personalidades como la madre Teresa, Borges, Octavio Paz, Jesús, Krishnamurti, entre otros.

Durante la dictadura del ’76 es considerado cantautor de protesta, por lo que es obligado a exiliarse. Se estableció en México y regresó en 1984, fue su época dorada. Recorrió los grandes escenarios del país y el mundo.

El 9 de julio de 2011, muere asesinado en la Ciudad de Guatemala, víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariñas.

Ya casi invidente, él mismo resumió en una nota: “Fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los 14, enviudó trágicamente a los 40 y conoció a su padre a los 46. El más pagano de los predicadores cumple 70 años y repasa su vida desde la habitación de hotel que eligió como última morada.”