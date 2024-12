9 regalos beauty para esta Navidad por menos de $15.000.

Llega fin de año y con el la compra de regalos para Navidad. Aunque suele ser un gasto de plata importante, se pueden hacer obsequios originales y personalizados de una manera muy económica.

En esta nota, te dejamos 9 ideas de regalos baratos vinculados al mundo de la belleza para agasajar a tus seres queridos sin gastar de más. Todos los obsequios cuestan menos de $15.000, pero si tu presupuesto es un poco más flexible, podes combinar los siguientes elementos entre si.

9 regalos por menos de $15.000

1. Neceser de maquillaje: infaltable no solo para guardar maquillajes sino también para transportar productos durante viajes o usar para armar un kit de playa. Su precio varía según la marca, pero podes conseguirlos a partir de los $7.000.

2. Lip gloss para los labios: un regalo beauty súper coqueto. Vienen de distintas marcas, pero siempre asegúrate de revisar que estén certificadas por el ANMAT. En farmacias, podes encontrarlos a partir de los $10.000.

3. Sérum hidratante: ideal para los fanáticos del skincare. En marcas como Get the Look de Farmacity, podes encontrarlos en una amplia variedad de activos por $11.000.

4. Mascarillas para el rostro: por qué no regalar una sesión de spa en casa. Las mascarillas son el regalo ideal porque le gustan a todo el mundo y son súper económicas. Vienen para rostro completo, labios, ojeras, manos o pies a partir de los $2.000.

5. Brochas individuales: un regalo original y sobre todo práctico. Podes conseguirlas por sets o individuales tanto en farmacias como en los clásico bazares chinos. El precio del pack por 5 unidades ronda los $12.000.

6. Espejo con aumento: todo el mundo necesita un espejo de estos en su vida. Ideal para transportar y verse mejor a la hora de peinarse y maquillarse. Vienen hasta con luces led, pero el clásico de todos los tiempos se puede conseguir a partir de los $7.000.

7. Voucher para semipermanente de uñas: regalar una experiencia es una excelente opción para agasajar a alguien. El valor de los vouchers depende, como siempre, del lugar. Por ejemplo en el famoso salón UMARA, el valor es de $12.600.

8. Set de cepillo y accesorios para el pelo: un obsequio práctico y que nunca falla. Los accesorios pueden ser desde colines hasta hebillas, vinchas o trabas. En marcas como Todo Moda o Isadora los podes armar el set completo por menos de $15.000.

9. Kit de viaje: ideal para quienes se toman vacaciones este verano y viajan a algún destino. Podes conseguirlos en cualquier marca de bijouterie, bazar o farmacia a partir de los $4.000 y sirven para almacenar en cantidades justas todos los productos de belleza.