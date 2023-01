4 tips para vender más en tu tienda online

¿Tenes una tienda online que no produce todas las ventas que esperas? ¿Las estrategias que has utilizado hasta ahora no dan resultados? Hoy te traemos estos 4 consejos sencillos de aplicar para conseguir más ventas en tu tienda online.

Antes de comenzar tenés que saber que las estrategias de marketing digital no producen resultados inmediatos. Tener un producto excelente y una tienda con un diseño atractivo no es suficiente para conseguir resultados.

Vende mas con tu tienda online.

Dicho esto, veamos los consejos que te ayudarán a vender más con tu tienda online.

1. Coherencia visual

Las fotografías de los productos son la vidriera de tu tienda online, tu chance de mostrar lo mejor de ellos. Por eso tenés que prestarles especial atención y poner mucho foco en las imágenes que vas a usar para mostrarlos.

Lo principal es que:

Todas sean de excelente calidad

La portada de cada uno de los productos debe tener el mismo tamaño, evita hacer variaciones en los tamaños ya que molesta a la vista.

2. Crea descripciones hipercompletas

Las descripciones de cada producto es clave.

Lo mas importante para automatizar la compra del cliente es que la información este completa, de los contrario el usuario sale de la web para realizar la consulta y la venta se pierde. Cuanto mas detalles escribas, mejor es. Recorda que las personas no pueden tocar tu producto solamente tienen las características que vos le estas mostrando en la web. Para eso preguntate:

¿Están completas? (tipo de producto, color, medidas, material, etc.).

¿Reflejan la personalidad de mi marca? (si el tono de tu marca es divertido, así deberían ser tus descripciones).

¿Qué cosas me gustaría sacar / agregar?

3. Más opciones de envío

Envios a domicilio.

Una ventaja principal entre la competencia en las tiendas es que tengas más de una opción de envío, esto favorece a la decisión del cliente. Un gran porcentaje de las personas que compran por internet lo hacen para poder recibir su pedido en sus casas, por lo que es fundamental ofrecerles, como mínimo, dos opciones de envío.

4. Políticas de cambio y devolución de tu marca

Politica de devolución.

Tener claridad en las políticas va a darle a los usuarios la confianza que necesitan para comprarte. Mas que nada para productos caros, el cliente necesita tener esa seguridad para saber que puede devolver el producto en el caso de que no le guste.

Mejorar la experiencia de tu potencial cliente en tu tienda puede ser el disparador para que tu negocio venda más. ¡Muchos éxitos!

Espero que hayas disfrutado estos consejos y que puedas ponerlos en práctica. Si te gustó lo que leíste y pensas que puede servirle a alguien más, te invito a que lo compartas.

