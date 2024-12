3 looks de maquillaje para Año Nuevo: recibí el 2025 con todo.

Los looks de Año Nuevo no son fáciles de elegir y menos los maquillajes. Pero si algo es cierto, es que hay algunos elementos que no pueden faltar: los brillos, el glitter, los plateados y los dorados son piezas claves en la estética de Noche Vieja.

Si todavía no sabes que makeup hacerte para que combine con tu ropa y accesorios, te dejamos 3 ideas muy acertadas que te pueden servir y que se amoldan a distintos estilos y personalidades.

1. Ojos con glitter

Si querés que tu look de Noche Vieja destaque, añadir brillos es la solución. Este maquillaje en tonos fríos, con glitter plateado y un mega delineado negro es ideal para cualquier plan de mañana a la noche y más si salís de fiesta. Para equilibrar el rostro, es crucial mantener la piel fresca y los labios simples.

Ojos con glitter.

2. Piel mate con ojos marrones

Por el contrario, si lo tuyo no son los brillos pero igual querés destacar la mirada, estos smokey eyes u “ojos ahumados” son tu look perfecto. Solo necesitas sombra negra, marrón oscura y marrón clara para realizarlo. Podes acompañarlo con labios nude y si querés sumarle más dramatismo, agregá unas pestañas postizas sutiles que se camuflen con las tuyas naturales.

Piel mate con ojos marrones.

3. Delineado metálico

Este maquillaje es más suave y delicado que los anteriores, pero sin abandonar el toque de brillo distintivo que tiene todo look de Noche Vieja. El delineado metálico es una excelente opción para hacer por encima de uno negro o bien, para usarlo solo; siempre acompañado de una piel luminosa y ruborizada.

Delineado metálico en plateado.

Con cualquiera de estos looks, vas a deslumbrar en la última noche del 2024 con un look digno de recordar. Estos maquillajes solo son inspiración, pero los podes modificar a tu gusto para crear uno 100% original.