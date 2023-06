11 indicios de que alguien puede estar padeciendo un Trastorno de la Conducta Alimentaria

El pasado 2 de junio de 2023 se conmemoró el Día Mundial de Acción Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), una jornada en que las familias y trabajadores de la salud se unen para visibilizar el impacto de esta enfermedad en los jóvenes. Por eso, te traemos 11 indicios que los profesionales señalan como posibles síntomas de un TCA.

El pasado 2 de junio de 2023 se conmemoró el Día Mundial de Acción Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

Los estándares de belleza pisan cada vez más fuerte en la psiquis de los jóvenes que entienden que si su cuerpo no es como el que la sociedad y los medios le obligan a tener, entonces no vale nada. La dismorfia corporal lleva a que la mente desconozca nuestro aspecto físico real e imagine uno que no existe.

De esta manera, se desarrollan miles de trastornos alimentarios al año donde más y más personas sufren las consecuencias de las imposiciones sociales sobre los cuerpos. Aunque también es importante aclarar que los TCA pueden incluso ser impulsados por otros traumas o problemas psicológicos.

La dismorfia corporal lleva a que la mente desconozca nuestro aspecto físico real e imagine uno que no existe.

Qué dicen los científicos sobre los TCA

Estudios internacionales impulsados por Mervat Nasser, psiquiatra especializada en investigación en temas de salud y desarrollo del Instituto de Psiquiatría del King’s College en Londres destacan que el país con mayor índice de TCA en el mundo es Japón, con un 35% de la población; y el segundo lugar lo ocupa la Argentina con un 29% donde 1 de cada 10 afectados es mujer y los adolescentes son quienes más lo padecen.

El segundo país con mayor cantidad de afectados por los TCA es Argentina con un 29% donde 1 de cada 10 afectados es mujer y los adolescentes son quienes más lo padecen.

El Instituto Argentino de Trastornos de la Alimentación (IATA) define dos trastornos específicos como los más recurrentes: la anorexia y la bulimia. Sin embargo, hay muchos de ellos que aún se siguen invisibilizando; como por ejemplo la vigorexia, que es la obsesión por un cuerpo musculoso; o la rumiación, que ocurre cuando las personas devuelven del estómago los alimentos no digeridos de manera repetida e involuntaria, los mastican de nuevo y luego los vuelven a deglutir o los escupen.

Por estos motivos es que cada 2 de junio las familias de las víctimas de esta enfermedad y especialistas de la salud tratan de quitarle el velo y el tabú a estos trastornos para ofrecer ayuda a aquellas personas que lo padecen.

Cuáles son las señales que pueden indicar un posible TCA

Los especialistas aconsejan a las familias prestar atención a estos indicios porque pueden ser signo de que se esté desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria de alguien.

Preocupación excesiva por la comida

Reducción de la calidad y cantidad de alimentos que ingiere la persona

Maneras diferentes de ingerir los alimentos; como comer más rápido, aplastar los alimentos, cortarlos en pequeñas porciones y separarlos según los grupos alimentarios, comer a escondidas o solos, etc.

Evitar comidas en familia o con amigos

Los especialistas aconsejan a las familias prestar atención a estos indicios porque pueden ser signo de que se esté desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria de alguien.

La desaparición de alimentos en el hogar

Encontrar comida escondida en diferentes lugares inusuales, como por ejemplo armarios, cajones, bolsos, ropa o debajo de la cama

Acudir al baño tras finalizar las comidas de forma rápida

Cambios abruptos de peso

Alteraciones del comportamiento o del estado anímico

Aparición de mentiras y conductas manipuladoras

Aislamiento social

Para prevenir y acompañar es crucial que la persona afectada tenga un circulo cercano que le ofrezca un espacio de diálogo sano, sin prejuicios, y que lo/la guíe para buscar ayuda. En este sentido, la concientización y visibilización de los TCA como una enfermedad tanto física como psicológica es crucial.