Y por fin después de la lluvia vino la Fiesta

La que iba a ser la noche despedida de la Fiesta Provincial de la Cerveza, por las fuertes lluvias del fin de semana terminó convirtiéndose en la noche inaugural, pese a que las nubes y el mal tiempo no terminaban de disiparse en las postrimerías del domingo. Y, tal como estaba programado originalmente, hicieron su presentación en el escenario del Hipódromo mendocino tanto las bandas locales como los grandes shows de Molotov, Cazzu y La K’onga.

A eso de las 18 hs, cuando las puertas del Hipódromo quedaron abiertas al público, también se hizo presente la lluvia y pareció que la Fiesta iba camino de aguarse. Pero a partir de las 19 hs el chaparrón cedió, las nubes perdieron consistencia y al gigantesco escenario montado en el Hipódromo se pudieron subir, por fin, los grupos locales. El primero fue Mambo que dio una buena muestra de su música urbana. Le siguieron Kratevas, la banda alvearense; Sol Lorenzo, la cantante, actriz y música sanrafaelina; y para cerrar el segmento de bandas mendocinas, mostró todo su potencial Somos más, banda de fusión originaria de Maipú que combina hip hop, funk, r&b, reggae y rock con una puesta escénica enérgica y estética vibrante.

Al final de la actuación del grupo maipucino, el predio turfístico empezaba a verse un poco más lleno. Y esa creciente animación impactó también en los puestos cerveceros y de comida, así como en los stands de artesanías.

La cantante jujeña, que se posicionó en la última década como una de las artistas más influyentes de la música argentina, encontró en el trap un territorio para construir una estética propia, marcada por la oscuridad, el empoderamiento y la experimentación. Su proyección regional se consolidó con Error 93 y, especialmente, Nena Trampa, trabajos que combinaron contundencia sonora y una narrativa que explora deseo, autonomía y vulnerabilidad. En la tarde noche godoicruceña abrió el juego justamente con uno de sus hits, Nena trampa, para luego mostrar al público varios de los temas de su nuevo disco, Latinaje. Entre otros Me tocó perder, Dolce, Engreído, Odiame y La cueva. Respaldada por un sólido ensamble de músicos, la cantante desplegó sobre el escenario todo su carisma y temperamento, y si bien gran parte de su show lo dedicó a canciones de corte romántico, sobre el final puso a bailar a su público con algunas de sus canciones más moviditas, como Con otra o Chapiadora.

Tras la presentación de Cazzu y luego de un intervalo que se extendió tal vez demasiado, llegó el momento de Molotov, la potente y revulsiva banda rockera mexicana. Molotov sigue siendo una referencia insoslayable del rock latino a casi tres décadas de su debut. La banda mexicana irrumpió en 1995 (están festejando sus 30 años con esta gira) con un sonido que cruzaba rock pesado, rap y funk, acompañado por letras provocadoras que desafiaban instituciones, prejuicios y lugares comunes de la cultura popular. Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?, marcó un hito por su crudeza y sarcasmo, y consolidó al grupo como una voz crítica dentro del mainstream hispano. Desde entonces, giras constantes y discos de fuerte impronta social mantuvieron su vigencia, convirtiéndolos en un símbolo de irreverencia y resistencia musical.

Para el momento en que los mexicanos se subieron al escenario, las 11.35 de la noche, el predio del Hipódromo estaba casi colmado. Y si el intervalo excesivo y el aire fresco que empezó arreciar habían conseguido bajar un tanto la vibra de la creciente concurrencia, Molotov llegó para sacudir el predio con su rock enérgico y poner otra vez la sangre en movimiento. De entrada entregaron una versión vibrante de Amateur, a la que sucedió casi sin respiro una seguidilla de temas intensos y crispados como Chinga su madre, Changüich a la Chichona y Rastaman Dita. Molotov demostró tener entre el público mendocino una buena porción de fanáticos, que acompañaron cantando las picantes letras de la banda. Pese a algunos desperfectos técnicos, un gran momento del show se produjo cuando interpretaron a toda potencia ese hitazo molotoviano que es Frijolero. La banda mexicana cerró su actuación con Puto y ¿Comprendes, Mendes? y entregó en el hipódromo mendocino un show generoso, de casi una hora y cuarto de duración.

Bien pasada la medianoche, la gente retuvo el agite que dejó Molotov, aguantó el fresco y esperó el cierre con La Konga, uno de los grupos más representativos del cuarteto cordobés contemporáneo y un caso de éxito sostenido dentro de la música popular argentina. Y la banda de Villa Dolores puso a bailar a los estoicos mendocinos al son de los clásicos que los han hechos famosos: Ya no vuelvas, El mismo aire, Universo paralelo, Te mentiría, entre otros.