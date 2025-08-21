Un casting que no fue: los soprendentes videos de Sofía "Jujuy" Jiménez para "En el barro"

La actriz compartió su audición a través de su cuenta de Instagram. También le envió un mensaje de agradecimiento a Sofi Morandi.

En medio del furor que generó la serie En el barro, producida por Sebastián Ortega, Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a sus seguidores al publicar los videos del casting que realizó para integrar el elenco. Aunque no fue seleccionada, la modelo decidió mostrar aquel material y abrir una reflexión sobre los desafíos de la actuación.

"Jujuy" Jiménez estrenó su nueva casa con un baile muy sensual Sofía "Jujuy" Jiménez. El casting de Sofía Jujuy Jiménez La grabación, realizada hace un año durante unas vacaciones en México, surgió a partir de la propuesta de su agencia, justo después de que terminara la temporada teatral de la obra Permitidos. En ese momento, Jiménez atravesaba una etapa de búsqueda laboral y se animó a enfrentar nuevas experiencias.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por s (@sofijuok) Al compartir hoy ese casting, reconoció que le provoca sensaciones encontradas: “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”. Aclaró que no buscaba exhibir si lo había hecho bien o mal, sino mostrar que el verdadero aprendizaje está en animarse: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo o lo que sea negativo. Hoy lo veo y me río, pienso ‘qué caradura’, pero me gusta mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no. Y, sin embargo, lo sigo intentando”.

En su publicación, la modelo también se detuvo a reflexionar sobre lo que significa audicionar: “Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan. Por lo general se ve lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y el alma en cada rol”. Además, alentó a sus seguidores a animarse a perseguir lo que los apasiona: “Anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado. La vida es una”.

Su agradecimiento a Sofi Morandi Jiménez agradeció a Sofi Morandi por inspirarla, ya que horas antes la actriz también había publicado recortes de su propia audición para la misma serie. En su posteo, Morandi reconoció que compartir el material le generó “cringe” y ternura a la vez: “En 2023 hice el casting para En el barro, el cual personalmente siento que fue un v…, pero dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con esta parte. Más allá de no haber quedado, me miro con un poco de compasión”. Recordó con humor las improvisaciones de aquel día, como armar un trípode casero con una silla sobre la mesa, el celular cayéndose en plena toma y el “golpe maquillado” para darle verosimilitud a la escena.