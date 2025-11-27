Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025: quién se llevó el galardón de oro

Aptra celebró una nueva edición de los Martín Fierro de Cable, con Lizy Tagliani y Juan di Natale al frente de la conducción y la presencia de las principales figuras del medio.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani son los conductores de los Martín Fierro de Cable.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) entregó este jueves 27 de noviembre los Premios Martín Fierro de Cable 2025. Se trata de una ceremonia que reúne a lo más destacado de la producción televisiva del año 2024 en más de 30 categorías.

Los nominados fueron anunciados hace diez días en un programa especial emitido por C5N, señal que también está a cargo de la transmisión oficial de la gala. El evento tiene lugar en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con la conducción de Lizy Tagliani y Juan di Natale, quienes dieron inicio formal a la noche a las 21.20.

Más de 800 invitados —entre protagonistas, figuras del medio y miembros de Aptra— participan de la celebración y aguardan por los ganadores elegidos por el jurado de la entidad.

Luis Ventura, presidente de Aptra, en la entrega de premios Luis Ventura, presidente de Aptra, en la entrega de premios. Aptra Minutos después de la apertura, los conductores recibieron al presidente de Aptra, Luis Ventura, quien ofreció unas breves palabras antes del comienzo de la premiación. “Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, expresó, y subrayó que este galardón “se ganó un lugar destacado” dentro de la industria.

Al final de su intervención, Ventura puso en valor el rol de la televisión por cable en la actualidad. “Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia”, destacó.