27 de noviembre de 2025

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025: quién se llevó el galardón de oro

Aptra celebró una nueva edición de los Martín Fierro de Cable, con Lizy Tagliani y Juan di Natale al frente de la conducción y la presencia de las principales figuras del medio.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani son los conductores de los Martín Fierro de Cable.



Los Andes | Redacción Espectáculos
Redacción Espectáculos

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) entregó este jueves 27 de noviembre los Premios Martín Fierro de Cable 2025. Se trata de una ceremonia que reúne a lo más destacado de la producción televisiva del año 2024 en más de 30 categorías.




Los nominados fueron anunciados hace diez días en un programa especial emitido por C5N, señal que también está a cargo de la transmisión oficial de la gala. El evento tiene lugar en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con la conducción de Lizy Tagliani y Juan di Natale, quienes dieron inicio formal a la noche a las 21.20.

Más de 800 invitados —entre protagonistas, figuras del medio y miembros de Aptra— participan de la celebración y aguardan por los ganadores elegidos por el jurado de la entidad.


Luis Ventura, presidente de Aptra, en la entrega de premios.

Minutos después de la apertura, los conductores recibieron al presidente de Aptra, Luis Ventura, quien ofreció unas breves palabras antes del comienzo de la premiación. “Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, expresó, y subrayó que este galardón “se ganó un lugar destacado” dentro de la industria.

Al final de su intervención, Ventura puso en valor el rol de la televisión por cable en la actualidad. “Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia”, destacó.

El menú de los famosos

La cena se sirvió en medio de la ceremonia en vivo. El plato que generó mayor expectativa fue el postre, una reversión de un clásico con ingredientes de alta pastelería.


Menú de los Martín Fierro de Cable.

EL MENU COMPLETO

  • Entrada: Lasagna de manzana con fonduta de quesos y zaalouk.
  • Plato Principal: Lomo con papines, crocante de panceta y salsa cremosa.
  • Postre: Volcán de dulce de leche con centro de Nutella y helado de crema.

El plato principal, con lomo y papines, representó la opción más clásica de la cena. Por otra parte, la entrada (lasagna de manzana con zaalouk, una ensalada marroquí) y el volcán de dulce de leche con centro de Nutella como postre, aportaron el toque gourmet y dulce de la noche.

Los ganadores de los Premios Martín Fierro de Cable 2025:

ENTREVISTAS

  • +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
  • Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

TEMAS MÉDICOS

  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
  • El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
  • Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

DOCUMENTAL

  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)
  • Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

  • ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
  • La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
  • Planeta urbano (Pía Slapka – IP)

DEPORTIVO

  • ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
  • La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
  • Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

PROGRAMA ECONÓMICO

  • Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
  • La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

AVISO PUBLICITARIO

  • Betsson — “Cuidamos la pasión”
  • Infinia (YPF – Liebre)
  • Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

NOTICIERO

  • El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
  • TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
  • Último momento (CRÓNICA HD)

CRONISTA/MOVILERO

  • Adrián Salonia – (C5N)
  • Manuel “Manu” Jove (TN)
  • Rodrigo Porto (LN+)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

  • Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
  • Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
  • Gps (Rolando Graña – A24)
  • Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
  • Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

  • Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
  • Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
  • Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
  • Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

MUSICAL (JAZZ/TANGO/FOLKLORE)

  • Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
  • Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
  • Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

PANELISTA

  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (TN)
  • Santiago Cuneo (Gps – A24)

MAGAZINE

  • Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
  • El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
  • Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
  • Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
  • Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)

REVELACIÓN

  • Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
  • Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
  • Juan Manuel Boccaci (TN)

COLUMNISTA ECONÓMICO

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
  • Sofía Diamante (LN+)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
  • Nelson Castro (El corresponsal – TN)
DEPORTES EXTREMOS

  • Abriendo Pistas
  • Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
  • Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
  • Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

  • Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)
  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
  • Rodrigo Alegre (TN)

CULINARIO

  • Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
  • Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
  • Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

  • Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
  • Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
AVISO INSTITUCIONAL

  • Banco Nación — “Me Banco” (Lado C)
  • Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
  • Betsson — “Cuidamos la pasión”

PRODUCTOR GENERAL

  • Exequiel Darío Sanitz (TN)
  • Facundo Pedrini (Crónica TV)
  • Nicolás Boccache (C5N)

TURISMO Y TIEMPO LIBRE

  • Aguas Abiertas (ESPN)
  • El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
  • Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

  • ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
  • Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
  • TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

  • Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
  • Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
  • Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
CULTURAL/EDUCATIVO

  • Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
  • El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
  • Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

PROGRAMA PERIODÍSTICO

  • A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
  • ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
  • ¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

PROGRAMA RURAL

  • A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
  • Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
  • TN Campo (Eleonora Cole – TN)
COLUMNISTA POLÍTICO (Empate)

  • Daniel Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N)
  • Esteban Godoy (CRÓNICA TV)

DE SERVICIOS

  • El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
  • Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
  • Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
  • Transición 2030 (Cata de Elía – A24)

INTERÉS GENERAL DIARIO

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
  • La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)

MUSICAL (ROCK/ POP/ URBANA)

  • Banda Soporte (Quiero)
  • La Viola (Fernando Molinero – (TN)
  • Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

NOTICIERO DEPORTIVO

  • Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
  • Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
  • La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
  • SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
SERVICIO INFORMATIVO

  • A24
  • C5N
  • CRÓNICA TV
  • TN

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

  • Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
  • David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
  • Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
  • Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)
  • Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
  • Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

  • A24
  • Canal de la Ciudad
  • C5N
  • TN

Martín Fierro de Oro: Gustavo Sylvestre




