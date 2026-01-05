Tan Biónica vuelve al Teatro Griego Frank Romero Day: cuándo será el show

Tan Biónica regresa a Mendoza con un show que promete ser uno de los grandes eventos musicales del año. La banda liderada por Chano Charpentier volverá a subirse al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day y ya hay una fecha confirmada.

El grupo musical comunicó la noticia a través de sus redes sociales y, en paralelo, desde los canales oficiales del Gobierno provincial también ratificaron el desembarco de la banda en la provincia .

“ ¡¡¡HOOOLA MENDOZAAAA!!! ¡Tan Biónica llega a nuestra provincia y no podemos más de la emoción! Estate atento a nuestras redes sociales porque se viene info pronto”, publicaron, generaron una rápida repercusión entre los fanáticos mendocinos.

En diálogo con este medio, el secretario de Cultura, Diego Gareca , confirmó que el recital se realizará durante el mes de abril , aunque no aún mantienen en reserva la fecha puntual del evento. En ese marco, explicó que se trata de una producción de gran escala , similar a la que se llevó adelante recientemente con Los Piojos .

La banda pisará suelo mendocino después de sus tres fechas en Vélez -previstas para los días 27, 28 y 29 de marzo. En el mes de abril tienen fechas cerradas para el sábado 4 en Tucumán y el 11 en Santa Fé , por lo que en Mendoza podrían presentarse el 18 o 25 de abril.

“Es una producción como hicimos lo de Los Piojos. Es algo que, desde que volvió la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, hemos buscado darle un impulso al Teatro Griego con otras opciones”, sostuvo Gareca. Además, destacó la capacidad del espacio para recibir espectáculos masivos y la necesidad de propuestas que puedan vender más de 20 mil entradas

Confirmarán próximos nuevos shows en el Frank Romero Day

El rol del Gobierno, más precisamente de Cultura, es la gestión y articulación de los shows, mientras que las productoras nacionales o las propias bandas se encargan de la producción general.

“El Teatro Griego es una buena plaza para shows. Tan Biónica es en abril y a Mendoza siempre le sirve porque genera trabajo. Con Los Piojos sucedió que vino gente a ver el show y se quedó dos días más”, remarcó el funcionario, en referencia al impacto turístico que generan este tipo de eventos.

Los piojos volvieron a Mendoza después de 16 años e hicieron explotar en teatro griego Frank Romero Day Los piojos volvieron a Mendoza después de 16 años e hicieron explotar en teatro griego Frank Romero Day Los piojos volvieron a Mendoza después de 16 años e hicieron explotar en teatro griego Frank Romero Day

De esta manera, además de reactivar el emblemático escenario mendocino, espectáculos de esta magnitud impulsan la economía local y permiten que el público pueda ver a artistas de primer nivel sin salir de la provincia.

Gareca adelantó que hay consultas para próximos shows que podrían darse en el escenario mayor de los mendocinos, aunque evitó dar precisiones ya que los contratos aún no están cerrados.