Qué hace Euge Quevedo cuándo está cantando: el emprendimiento que le genera ingresos extras

La iniciativa de la artista pasó a un segundo plano en el momento que comenzó a llenar estadios, pero sigue vigente y le sirve para desconectarse.

Euge Quevedo abrió un emprendimiento de ropa con una amiga durante la pandemia.

Euge Quevedo dio sus primeros pasos en el mundo del cuarteto, pero si figura explotó con su llegada a La Banda de Carlitos en 2021. No obstante, la oriunda de San Luis, que terminó de catapultar su carrera cantando el himno en el último partido de local del seleccionado argentino, tiene un emprendimiento que no todos conocen.

La pandemia y el aislamiento social en la Argentina a principios de 2020 hizo que personas buscaran otro ingreso para sus hogares y Eugenia Quevedo fue una de ellas, que, junto a una amiga, incursionaron en otro plano.

"Digo tenemos porque comenzó con una amiga en pandemia, pero ahora, claramente, lo maneja ella", dijo Quevedo en uno de sus videos en su cuenta de TikTok. Allí, suele subir imágenes de los productos que ofrece en Buoque.

“Nuestro negocio nació a mediados del 2020 en plena pandemia. Nos vimos obligadas a comenzar este emprendimiento por necesidad y gracias a Dios y al apoyo de la familia y amigos pudimos crecer y concretar el sueño de poder tener nuestro primer local”, se puede leer en la página oficial de la firma.

"Vendemos ropa de mujer porque amamos la moda, pero sobre todo nos sentimos identificadas con cada una de ustedes a la hora de vestirnos", aseguran Euge Quevedo y su amiga, quienes se definieron: "Somos dos amigas con ganas de crecer y es por eso que nos apoyamos mutuamente".