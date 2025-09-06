6 de septiembre de 2025 - 08:57

Qué hace Euge Quevedo cuándo está cantando: el emprendimiento que le genera ingresos extras

La iniciativa de la artista pasó a un segundo plano en el momento que comenzó a llenar estadios, pero sigue vigente y le sirve para desconectarse.

Euge Quevedo abrió un emprendimiento de ropa con una amiga durante la pandemia.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La pandemia y el aislamiento social en la Argentina a principios de 2020 hizo que personas buscaran otro ingreso para sus hogares y Eugenia Quevedo fue una de ellas, que, junto a una amiga, incursionaron en otro plano.

Euge Quevedo
Euge Quevedo abrió un emprendimiento de ropa con una amiga durante la pandemia.

“Digo tenemos porque comenzó con una amiga en pandemia, pero ahora, claramente, lo maneja ella”, dijo Quevedo en uno de sus videos en su cuenta de TikTok. Allí, suele subir imágenes de los productos que ofrece en Buoque.

“Nuestro negocio nació a mediados del 2020 en plena pandemia. Nos vimos obligadas a comenzar este emprendimiento por necesidad y gracias a Dios y al apoyo de la familia y amigos pudimos crecer y concretar el sueño de poder tener nuestro primer local”, se puede leer en la página oficial de la firma.

Euge Quevedo
Euge Quevedo abrió un emprendimiento de ropa con una amiga durante la pandemia.

Vendemos ropa de mujer porque amamos la moda, pero sobre todo nos sentimos identificadas con cada una de ustedes a la hora de vestirnos”, aseguran Euge Quevedo y su amiga, quienes se definieron: “Somos dos amigas con ganas de crecer y es por eso que nos apoyamos mutuamente”.

De vez en cuando, Euge Quevedo sube fotos y videos a sus redes sociales con algunas de las prendas que están disponibles a modo de guiño para conseguir ventas mientras se presenta en los escenarios.

El valor de las prendas de Bouque, el negocio que lleva Euge Quevedo

Bouque, que estuvo ubicado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires y fue llevado a lla versión online para hacer envíos ofrece indumentarias a diferentes precios y hace envíos a todo el país.

Euge Quevedo
Euge Quevedo abrió un emprendimiento de ropa con una amiga durante la pandemia.

La última actualización de los precios que se conocieron de la tienda muestran precios bastante accesibles para todos los gustos. Los valores rondan entre los 20 mil pesos en el caso de remeras y tops.

En cuanto a los abrigos, se pueden encontrar camperas hasta los 60 mil pesos y buzos que rondan los 40 mil. A su vez, hay pantalones y polleras que no superan los 30 mil.

