Pesa más de 300 kilos: Cristian de Cuestión de Peso debió ser rescatados por bomberos

Cristian había ingresado al programa en 2012 , donde el público lo conoció cuando tenía 26 años y pesaba 210 kilos. A lo largo del tiempo, no logró sostener los cambios físicos necesarios y su salud empeoró. La situación actual evidencia el deterioro progresivo y las dificultades que enfrentan muchos exparticipantes para mantener sus avances tras dejar el programa. La escena generó una reacción emocional inmediata tanto en el equipo como en los espectadores, quienes recordaban a Cristian por su esfuerzo y carisma durante su paso por el ciclo.

Mario Massaccesi - Cuestión de Peso

En ese mismo programa, se produjo un momento completamente opuesto cuando Micaela, una de las participantes actuales, celebró la pérdida de sus primeros 15 kilos después de tres meses de tratamiento. El festejo incluyó un cambio de imagen: por primera vez se animó a usar un vestido. “Es la primera vez con un vestido así”, dijo con alegría, luciendo una prenda plateada con brillos, escote y tajo, que acompañó con zapatos altos. “Me siento muy bien, muy segura. Es raro verme con vestido, pero me siento muy cómoda”, expresó. Luego, cerró con emoción: “Todavía estoy en shock, me siento hermosa. La Micaela de antes no se hubiese esforzado ni por bajar 5 kilos y, para mí, esto es un logro más”.