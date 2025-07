"No estoy muy bien": Soledad Pastorutti confesó lo impensado sobre performance en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti sorprendió a miles de fanáticos el lunes a la madrugada, una vez que terminó la edición de domingo de La Voz Argentina , cuando decidió responder a diferentes posteos de sus seguidores en X (ex Twiiter). La cantante se desveló y contó hasta lo más impensado del programa en el que ella ya es una eminencia.

Es que La Sole bloqueó a Lali y le negó la posibilidad de tener a un participante en su equipo, y su reacción de subirse a la silla de su compañera no pasó desapercibida.

"El vértigo que me dio cuando te subiste a la silla de Lali!!!", escribió un usuario y ella confesó que también tuvo vértigo. "Hola preciosa... Qué coraje de trepar sillas", le escribieron y en broma contestó: "No estoy muy bien jaja".

Los secretos de Soledad Pastorutti sobre La Voz Argentina (2).jpg

Los secretos de Soledad Pastorutti sobre La Voz Argentina (3).jpg

Los secretos de Soledad Pastorutti sobre La Voz Argentina

Otros usuarios aprovecharon la oportunidad de que la Sole respondía y saludaba a la mayoría que se lo pedía y le hicieron más preguntas o comentarios sobre La Voz Argentina.

"¿Pero un poquito te calentás cuando te bloquean o no?", indagó uno. "Obvio, tengo sangre, pero son las reglas del juego", contó y de esta manera confesó que si bien es un juego, no puede evitar molestarse cuando no tiene al participante que eligió.

Los secretos de Soledad Pastorutti sobre La Voz Argentina (1).jpg

"Amo los mano a mano de Luck y vos, son divertidísimos", expresó una seguidora de La Sole y del programa. Y fue en ese momento que la cantante aclaró que las "peleas" que se dan son parte del show: "Qué bueno, es la idea. Hay gente que se confunde, nosotros nos divertimos!!!".

Pero lo impensado fue cuando sembró más intriga acerca del contenido del vaso que usa en el programa. "¿Qué tenés en el vaso Sole? agua? fernet? cerveza? te? café? jajaja", le preguntaron. "Depende la ocasión, la hora, la necesidad... las grabaciones son muyyy largas", respondió la santafesina.

Los secretos de Soledad Pastorutti sobre La Voz Argentina (8).jpg

Finalmente, contó que todos los coaches tendrán la misma cantidad de participantes, como en otras ediciones, y que será un total de 32 por equipo. Este número se irá reduciendo a medida que avance cada etapa hasta conocer al ganador o ganadora del ciclo 2025.