La producción cuenta con tres temporadas que fueron estrenadas hace más de cinco años. Ahora, se renueva la esperanza para una cuarta.

La serie "joyita" sobre un asesino en serie: revivió en Netflix tras ser cancelada

Una producción que pasó casi inadvertida durante su estreno. Y ahora, a más de cinco años de su estreno, sus primeras dos temporadas están entre lo más visto de Netflix. Es un thriller criminal intenso, oscuro y cargado de giros, que fue cancelado tras su tercera temporada pero ahora tiene una segunda oportunidad.

La serie se llama “Ausente” (Absentia), una ficción realizada entre 2017 y 2020 que había sido cancelada tras su tercera entrega, pero que ahora suma millones de visualizaciones en la plataforma.

En tan solo una semana, sus dos temporadas ingresaron al Top 10 global, se posicionó entre lo más reproducido en más de 40 países y volvió a despertar el interés de una audiencia que la había dejado pasar.

Embed - AUSENTE | De Qué Trata? Serie en Español La producción se destaca por mantener la tensión constante y jugar con la percepción de la realidad, convirtiendo cada episodio en una experiencia inmersiva y llena de giros inesperados.

“Ausente”, la serie que arrasa en Netflix: de qué se trata La historia sigue a Emily Byrne (Stana Katic), una agente del FBI que desaparece mientras investiga a uno de los asesinos en serie más peligrosos de Boston. Años después de ser declarada muerta, reaparece sin recuerdos claros de lo sucedido, solo para enfrentarse a una vida completamente distinta: su esposo rehízo su vida, su hijo creció sin ella y nuevas muertes comienzan a rodearla.

A partir de ese regreso, la serie combina investigación criminal, trauma psicológico y tensiones familiares, construyendo un relato que mantiene el suspenso episodio tras episodio. La pregunta central atraviesa toda la ficción: ¿qué ocurrió realmente durante los años en los que Emily estuvo ausente? La serie de Netflix que fue cancelada y cinco años después arrasa entre lo más visto. "Ausente": la serie de Netflix que fue cancelada y cinco años después arrasa entre lo más visto. gentileza Temporadas y final de "Ausente" La tercera temporada ofreció un cierre narrativo que resolvió los principales conflictos, aunque dejó abiertas algunas líneas que alimentaron durante años el pedido de una continuación. Por el momento, no hay planes oficiales para una cuarta temporada, pero el renovado éxito en Netflix volvió a instalar la pregunta entre los fans. El elenco de "Ausente", la serie top de Netflix. El elenco de "Ausente", la serie top de Netflix. gentileza