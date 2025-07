La relación poco conocida de Benito Fernández y una

Es difícil encontrar hombres argentinos- más a esta altura con tantos años vividos en Europa- en la vida de Máxima Zorreguieta que no sea el rey Guillermo, padre de sus tres hijas. No obstante, muchos la han acompañado, sobre todo en su etapa viviendo en el país.

La ayuda de Máxima Zorreguieta a Benito Fernández

Contando sobre su mal momento personal contó que Máxima le dio su apoyo. “¿Alguien que no te esperabas y te brindó su apoyo?”, preguntó un periodista a Benito Fernández quién sorprendió al responder: “me mandó un mensaje. Se enteró ahora, cuando vino a Argentina por el cumpleaños 80 de la madre, y decidió ponerse en contacto conmigo. Me dijo que me deseaba lo mejor”.