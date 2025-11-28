Fin de año en streaming: un diciembre con algunas sorpresas

En un diciembre saturado de ofertas navideñas y ansiedades de fin de año , las plataformas parecen coincidir en un mantra: nada mejor que lo conocido. Netflix , Prime Video , Disney + y otras compañías despliegan su artillería con títulos que van desde lo extravagante a lo íntimo, pasando por varios proyectos que, inevitablemente, darán que hablar entre los usuarios. Eso sí: abundan nuevas temporadas de series ya probadas, reincidencia de directores y franquicias que ya conocemos, y documentales que nos enganchan por los protagonistas. ¿Habrá alguna sorpresa? Eso es difícil de anticipar.

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

Emily in Paris 5: está confirmada la fecha de la nueva temporada en Netflix y los cambios que habrá

Aquí, una selección de lo más destacado de este último tramo del año.

Meghan Markle vuelve a interpretar su papel favorito: el de Meghan Markle. La plataforma abre diciembre con un especial navideño envuelto en una estética parece salida de un canal de lifestyle y que promete polarizar tanto como todo lo que toca la duquesa. Lanzarlo a principios de mes tiene su sentido, ya que tiene algo de inspiración: comparte sus recetas familiares, manualidades y tradiciones navideñas favoritas.

Para el público argentino sin dudas le resultará más interesante este documental. Aquí vemos cómo, tras cuatro años lejos de los escenarios, Lali Espósito vive su propio renacimiento artístico. La pieza se mueve con un pulso que combina backstage íntimo y espectáculo de estadio, dejando ver a una estrella pop mientras intenta redefinir su identidad.

"Jay Kelly" (5 de diciembre)

Nuevamente, Netflix le confía la película estrella de fin de año a su director estrella: Noah Baumbach ("Los Meyerowitz", "Historia de un matrimonio", "Ruido de fondo"). Esta vez, George Clooney y Adam Sandler protagonizan lo que ya parece ser un acontecimiento cinematográfico.

Embed - Jay Kelly | Tráiler oficial | Netflix

Baumbach vuelve sobre su territorio más fértil: hombres desorientados por su propia madurez, atrapados en crisis que son existenciales pero también, digámoslo, profundamente hollywoodenses. El guion, firmado junto a Emily Mortimer, promete ironía fina y una melancolía elegante que es casi marca registrada. Esta película con Clooney, en modo “estrella reflexiva”, obtuvo críticas mixtas en su estreno previo en salas: sin embargo, no siempre la opinión de los críticos coincide con la de los espectadores. Habrá que esperar al estreno para ver la reacción en redes sociales.

"Puñales por la espalda: De entre los muertos" (12 de diciembre)

Tras "Knives Out" y "Glass Onion", Daniel Craig vuelve a interpretar al detective Benoit Blanc en esta tercera entrega dirigida por Rian Johnson. El reparto, como en las otras películas, está plagado de estrellas. Aquí tenemos a Andrew Scott, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Mila Kunis, Kerry Washington y Glenn Close, en un filme que promete nuevas capas de humor, misterio y sofisticación detectivesca. Johnson sigue perfeccionando su propio subgénero: el policial consciente de sí mismo, divertido y deliciosamente artificioso.

"Emily in Paris 5" (18 de diciembre)

Esta serie protagonizada por Lily Collins avanza rapidísimo y ya va por su quinta temporada. Con su estética inalterada, suma nuevos dilemas románticos y estilosos: Emily busca reinventarse en Roma, pero cuando el amor, el trabajo y la lealtad se interponen en su camino, la "dolce vita" se transforma en un caos.

"Adiós, June" (24 de diciembre)

Esta podría ser la sorpresa de Navidad. Kate Winslet debuta como directora y lidera un elenco de lujo (Toni Collette, Helen Mirren, Andrea Riseborough, Stephen Merchant, Timothy Spall). La historia —una familia enfrentada a la inminente pérdida de su matriarca— se perfila como un drama íntimo con humor suave y sensibilidad británica. Winslet, una mujer que llegó a su madurez como actriz y ahora necesita contar sus propias historias, parece apuntar a un retrato emocionalmente honesto, alejado de la lágrima fácil.

Embed - Adiós, June | Tráiler oficial | Netflix

"Stranger Things 5" (25 y 31 de diciembre)

El Volumen 2 y 3 de la quinta temporada serán el broche de oro del año netflixiano. Quienes no vayan a la pileta, el 1 de enero será el día para ver el último episodio de la serie que supo ser el emblema de la plataforma.

En HBO MAX

"La familia McMullen" (5 de diciembre)

El fin de año de HBO MAX estará quizás un poco más rezagado. ¿La razón? Está concentrando toda sus energías para el 2026, cuyo calendario de estrenos ya se difundió y tendrá novedades jugosas ya desde las primeras semanas del año: el 18 estrenará "El caballero de los siete reinos", spin-off de "Game of Thrones".

Pero volvamos a "La familia McMullen": eon Connie Britton al frente, este drama navideño se suma a la larga lista de familias imperfectas que encuentran revelaciones entre copas y decoraciones. HBO Max apuesta por un tono navideño más clásico.

"Batman Azteca: Choque de Imperios" (22 de diciembre)

En esta plataforma no solo habrá choque de imperios, sino también de universos: Marvel estará presente con el desembarco de cinco películas de Spider-man desde ese mismo 22 de diciembre (la trilogía con Tom Holland y los dos spin-offs animados), mientras que DC le muestra al mundo su "Batman Azteca", una de las derivaciones más curiosas del superhéroe. Esta reinterpretación animada de Batman, dirigida y escrita por Juan Meza-León, sitúa su relato a comienzos de la conquista española, con Yohualli Coatl como protagonista cuya tragedia —el asesinato de su padre a manos de invasores europeos— se convierte en el catalizador de una revolución.

Embed - Batman Azteca: Choque de Imperios | Tráiler

La premisa es audaz: Yohualli advierte a Moctezuma del peligro y, junto a los sacerdotes del templo de Tzinacan, desarrolla armamento y tácticas inspiradas en la cosmovisión mexica. El resultado es una suerte de híbrido entre épica histórica y reinvención superheroica, visualmente exuberante y conceptualmente arriesgada, donde el “murciélago” emerge como un símbolo de resistencia precolonial. Y cuenta con una joyita: la voz de Hernán Cortés es de Álvaro Morte ("La casa de papel").

En Prime Video

"Oh.What.Fun" (3 de diciembre)

Michelle Pfeiffer, espléndida incluso cuando encarna a una anfitriona al borde del colapso navideño, lidera un reparto coral que incluye a Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Danielle Brooks y Jason Schwartzman. La película se mueve entre la sátira doméstica y la comedia emocional: el tipo de caos festivo que, bien dirigido, puede convertirse en clásico de temporada.

"Merv" (10 de diciembre)

Zooey Deschanel y Charlie Cox protagonizan esta comedia romántica sobre una pareja que se separa justo antes de descubrir que su perro entra en depresión por la ruptura.

"Dímelo bajito" (12 de diciembre)

Adaptación de la novela de Mercedes Ron, con Alicia Falcó, Fernando Líndez y Diego Vidales en un triángulo amoroso dirigido al público joven. Prime capitaliza el fenómeno fan de la autora tras el éxito de la trilogía "Culpables".

"Fallout 2" (17 de diciembre)

El plato fuerte del mes. Tras una primera temporada muy bien recibida —por su capacidad para captar el espíritu del videojuego sin alienar a los recién llegados—, "Fallout" regresa con ambición renovada. La acción se traslada a New Vegas, un escenario icónico para los jugadores y un campo fértil para expandir la mitología postapocalíptica de la saga.

Embed - FALLOUT Temporada 2 Tráiler Español Latino (2025)

La nueva temporada promete más humor negro y más personajes atrapados entre lo grotesco y lo heroico. Si la adaptación sigue afinando su mezcla de sátira y violencia estilizada, Prime Video podría consolidar aquí uno de sus títulos más importantes del género. Para los fans de la ciencia ficción, la distopía y los universos expansivos, es la cita obligada de diciembre.

En Disney Plus

"Percy Jackson y los dioses del Olimpo 2" (10 de diciembre)

La plataforma recupera uno de sus títulos juveniles más sólidos con una segunda temporada que apuesta fuerte por la épica marítima. Basada en las novelas de Rick Riordan, la serie envía a Percy (Walker Scobell) y su inseparable equipo al Mar de los Monstruos, en busca del Vellocino de Oro y, de paso, a su amigo desaparecido, Grover (Aryan Simhadri).

La primera temporada fue encantadora, incluso cuando no alcanzó toda su ambición. Pero su reparto juvenil rebosaba carisma y la narrativa encontró un equilibrio interesante entre aventura clásica, humor adolescente y sensibilidad moderna. Con un elenco ampliado —Leah Sava Jeffries, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn, Daniel Diemer, el multitalentoso Lin-Manuel Miranda, Glynn Turman, Kristen Schaal y más—, la nueva entrega promete mayor escala, criaturas más elaboradas y una mitología que, esta vez sí, intenta rugir con fuerza cinematográfica. Además, la serie ya tiene confirmada una tercera temporada, señal clara de confianza por parte del estudio.

"Taylor Swift: The End of an Era" (12 de diciembre)

Docuserie de seis episodios que contextualiza y disecciona el fenómeno del Eras Tour, cuyo último recital también se subirá a la plataforma ese día. Material ideal para el archivo histórico de la cultura pop contemporánea y, claro, un imán para la base de fans más influyente del planeta, los "swifties".

Embed - Taylor Swift | The End of an Era | Tráiler oficial | Disney+

El Eras Tour fue la sexta gira de conciertos de la cantante y compositora estadounidense. Después de no haber realizado la gira de sus álbumes de estudio en 2019 y 2020 con "Lover", "Folklore" y "Evermore" debido a la pandemia, Swift se embarcó en esta mega gira que incluyó 152 shows en todo el mundo, entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. La recaudación llegó a los $2.07 mil millones de dólares.

En Apple TV+

"Pluribus" (26 de diciembre)

Aunque la serie comenzó en noviembre, una nueva tanda de episodios lo posiciona como uno de los títulos fuertes del mes, especialmente para quienes siguen de cerca el trabajo de Vince Gilligan (sí, el creador de "Breaking Bad").

La historia, centrada en Carol Sturka —interpretada por Rhea Seehorn—, profundiza en un mundo atravesado por un virus que convierte a gran parte de la población en una especie de mente colmena optimista. Ese contraste entre la felicidad obligatoria y la resistencia individual sostiene una lectura cargada de metáforas sobre la inteligencia artificial, la polarización y los peligros de la uniformidad social. La distopía infaltable para fin de año.