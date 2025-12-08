Fiesta de la Cerveza: El minuto a minuto del encuentro musical más grande del oeste argentino

El espectacular escenario de la pe ultima noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza impacta de lleno ni bien ingresar al predio del Hipodromo de Mendoza, lugar elegido desde el año pasado para celebrar un encuentro que supo ser tradicion y sinónimo de rock en la provincia.

El cambio de fecha por la alerta de contigencias climáticas resultó acertado: Un cielo despejado y una tarde cálida resultó ideal para el inicio del Festival, con las primeras bandas locales invitadas para la ocasion. Lila, Fleco Kev y Destierra abrieron el escenario, puntuales, mientras el público ingresaba paulatina y ordenadamente. La Pandilla de la muerte, la ultima de las bandas mendocinas, desplegó talento contundencia en escena, convirtiéndose en un verdadero hallazgo en la segunda noche de la Fiesta de la Cerveza.

Uno de los puntos positivos que tuvo esta edición y que favorece la amplitud del predio, es la gran cantidad de "cajas", espacios habilitados para cargar dinero bajo el sistema "pop meals", una forma muy extendida en recitales y que, si funciona bien, permite agilizar la compra de comidas y bebidas.

A las 20.50 arrancó Piti Fernández con un breve saludo pero con acordes que marcaron la diferencia de su sonido country para luego dar paso al cover del clásico "Cosas mias", de Los Abuelos de la nada". La solidez musical del (por ahora) ex Pastillas del abuelo, paseó a público por clasicos propios, como "La doctora", y ajenos, animandose a "La balada del diablo y la muerte", de La Renga. Pero no solo rock pasó por las cuerdas de su guitarra: "Waiting for" de Los Pericos, a ritmo de country, para cerrar con un clásicos propio: El sensei, enganchado con La Pachanga, de Vilma Palma.

La Franela pisó el escenario apenas unos minutos después de las 23 con Atapunky, Lo que me mata y Hacer un puente. Terminado el último acorde, se dejó escuchar otro clásico como Fue tan bueno, para luego dar paso al cover de Los Piojos, Entrando en tu ciudad y La Muchacha, ilusionando a los fanáticos piojosos con un posible reencuentro de la banda que los vio nacer en la escena nacional.

Pasarás, Todos los vientos y Maikel Focs fueron parte de la lista de los temas elegidos por la banda para su presentación. Fue importante la presencia de los vientos, a cargo de talentos locales, como tambien del músico mendocino Juan Emilio Cucchiarelli, quien acompañó a la banda en el escenario. La Franela se despidió con Al desierto otro tema de su epoca piojosa dejando el ambiente perfecto para la llegada de Ciro y los Persas.

Los minutos siguientes, mientras el escenario se preparaba para recibir al principal exponente de la noche, el público seguía llegando y buscando un buen lugar para asisitir a la ultima y mas esperada presentacion de la noche. Con una espectacular bienvenida, corolada de fuegos artificiales, el Hipodromo recibió a Andre Ciro.

Poco despues de las 0.20, Antes y Después dio entrada a la banda que entró a escena provocando el delirio de los fans y la aparición de banderas persas y piojosas por igual. Banda de garage, Desde lejos no se ve -con la partipacion de la bajista Luli Paz-, y Agua pusieron a tono a miles de personas que coreaban una a una las canciones propuestas por la voz intacta de un Andrés Ciro al que los años le pasan de largo.

Asi, temas como Vas a bailar, Luz de Marfil, Tan solo, Luz, Caminando y Mirenla hicieron de la segunda noche un encuentro knolvidable