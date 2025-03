De punta a punta. La Arístides celebra un nuevo año con comidas, bandas de indie y Djs

El guitarrista Francisco Nicholson reflexiona sobre los años de lucha y perseverancia que les permitieron llegar a donde están ahora. “La verdad que la cosa empezó a funcionar a partir de un disco que se llama Animales, que grabamos en 2019. Sentimos como que ese disco había sido un primer click en nuestra audiencia, pero nos agarra la pandemia. Sin embargo, no evitó que siguiéramos metiéndole al proyecto como pudiéramos y salimos adelante”.

Sobre la razón de este gran crecimiento, Francisco añade: “Creo que se debe, en parte, a que fueron años de remarla, y al poder de las canciones. Por último, me parece que también tiene que ver con un movimiento general, con una escena que se está armando y que la gente la recibe de forma íntegra. Siento que el público está más abierto que nunca a escuchar música nueva y, en ese sentido, estamos agradecidos de formar parte de una escena muy rica en Argentina, que está sacando música muy inspiradora y muy linda”.

https://www.losandes.com.ar/sociedad/llega-el-aniversario-la-aristides-y-esto-es-lo-que-tenes-que-saber-n5940558

Silvestre y La Naranja Silvestre y la Naranja se presenta esta noche en Arístides. pop generation

La influencia de las plataformas digitales

En cuanto a la relación de los músicos con las plataformas digitales, Francisco no se muestra ajeno a este fenómeno. “Hoy en día eso tiene un lado bueno y un lado que para mí no es tan positivo. Lo negativo es que las plataformas digitales casi se han convertido en una red social más, y eso obliga a los artistas a estar constantemente presentes. A veces es bastante demandante. Pero los artistas pueden expresarse con un single bien trabajado, que puede tener mucha fuerza y llegar a mucha gente. Lo bueno de la tecnología es que cualquiera puede grabar una canción en su casa, lanzarla y ver hasta dónde llega”.

Finalmente, el guitarrista de la banda revela que están preparando el lanzamiento de su nuevo disco, que saldrá el 8 de marzo. “Sí, sí, venimos con dos canciones nuevas bajo el brazo: Prisionero Perfecto, que salió en noviembre del año pasado, y Océano, que salió hace apenas dos semanas. Son los primeros adelantos de un disco nuevo que ya tiene nombre y fecha de lanzamiento. Se llama Alter Ego y sale el 8 de marzo de este año”, asegura.

Arístides La calle Arístides de convirtió en un punto de encuentro para mendocinos y turistas. Ciudad de Mendoza

De la Patagonia a Buenos Aires: los orígenes de la banda

Cuando se le pregunta sobre los orígenes de la banda, Francisco se explaya sobre cómo surgió la idea de formar el proyecto. “Nos conocemos de diferentes lados. Justo y yo, que somos los fundadores del proyecto—él es el cantante y yo soy guitarrista—nos conocemos del colegio. Él es dos años más chico que yo. Pero te diría que el verdadero origen de la banda no fue en el colegio, porque con esa diferencia de edad no compartíamos tanto. En realidad, nos conocimos mejor en un verano en Villa La Angostura, en el sur de Argentina. Ahí, veraneando y acampando, en un plan más de fogata y fogón, tuvimos la idea de armar la banda. Por eso la banda se llama Silvestre y La Angostura, en honor a ese origen en la naturaleza, en un lugar tan lindo como el sur argentino”.

Aunque la banda está formada por miembros de Buenos Aires, la Patagonia se mantiene como un lugar especial para ellos. “Después, con los otros chicos, nos conocimos más por la música. Nuestro baterista, Fernando, también lo conocimos veraneando en el sur. Y a Lucas, el bajista, lo conocimos más adelante, en un contexto musical. Con el tiempo, nos fuimos acercando mucho más”.

Silvestre y La Naranja Silvestre y La Naranja lanzará un nuevo disco. Facebook

Un sonido que no se encasilla

En cuanto al sonido de la banda, Francisco confiesa que no les gusta etiquetarse. “La verdad que es difícil ponernos una etiqueta tan clara, pero no deja de ser un proyecto de pop. Son canciones de pop rock. Si tengo que encasillarlo en un gran género, diría que hacemos pop rock argentino. Tiene tintes de funk, del soul, y con este nuevo disco estamos jugando un poco con algunos elementos de la electrónica. No nos restringimos en la búsqueda de nuevos sonidos, siempre estamos explorando nuevos horizontes musicales”.

Silvestre y la Naranja ya tiene varias presentaciones en Mendoza, y el guitarrista asegura que siempre se sienten muy bien recibidos. “Sí, ya hemos ido dos o tres veces. La última vez fuimos a un evento en la Nave Cultural que estuvo muy lindo. También presentamos nuestro disco anterior en un lugar en el centro, con entradas agotadas, fue un show increíble. Tuvimos un re lindo recibimiento y el público fue increíble”, concluyó.