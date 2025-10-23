A qué se dedica Migue, el único hijo de Charly García: hace casi 10 años que tiene no apariciones en público

Miguel heredó la misma pasión que su padre por la música, pero sin poder consolidarse. Desde 2018 se sabe poco de él.

El hijo de Charly García tiene 47 años y ha adoptado un perfil bajo.

Fruto de su romance con María Rosa Yorio, Charly García recibió en su vida a su primer y único hijo: Migue. A lo largo de los años, se ha abrazados un fuerte hermetismo que lo mantuvo alejado de todo. Sin embargo, se dio a conocer cómo hace para ganarse la vida en la actualidad.

A diferencia de su padre, Migue ha decidido encarar la vida sumergido en el perfil bajo y alejado de las grandes luces de la fama. Sin embargo, en una cosa sí han coincidido con Charly García y es el amor por la música. Es que esto no sólo los ayudó a reconciliar su relación, sino que también es la gran herencia que su padre le dejó para poder ganarse la vida.

Es que el hijo del cantante también decidió dedicarse el mundo de la música. Se debe a que su padre no sólo le transmitió la pasión, sino que también parte de su sabiduría, por lo que esto le permitió comenzar a desempeñarse en algunas bandas para asentarse como artista.

Dos caminos unidos por la música pero muy diferentes Los caminos de Migue y Charly García, en el ámbito musical, se tocan muy poco. Se debe a que su hijo eligió apostar más por el heavy metal. En este deseo de convertirse en músico de rock pesado logró formar parte de bandas que marcaron su vida: Samalea Kabusacki García y A-Tirador Láser.

Sin embargo, con el deseo de crear a su gusto y sin estar atado a las opiniones ajenas, el hijo del cantante que ahora tiene 47 años eligió lanzarse como solista. Fue así como sacó algunos discos con los que logró demostrar por dónde encara su obra.