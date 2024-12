Yanina Latorre contó como fue su primera vez: “Sí, fue con una mujer“.

Yanina Latorre participó este miércoles como invitada en el stream Rumis (La Casa), donde su hija Lola es conductora. Durante la charla, la panelista de LAM (América) sorprendió al relatar la anécdota sobre su primer encuentro sexual en su adolescencia, lo que dejó atónita a su hija. “Yo fui muy boluda... Yo soy de colegio de monjas, época de la dictadura, madre insoportable y fui muy... Me avivé tarde. No tuve tiempo y ahora ya estoy grande”, comentó Yanina con su característico estilo directo.

“Tu primera vez fue con una compañerita del colegio”, acotó uno de los panelistas “Sí, la primera vez fue con una mujer, ¿te molesta escuchar esto, Loli?”, respondió la invitada a la vez en que intentó integrar a la charla a su hija. “¡No me jodas! ¡No me contás nada!”, le pidió Lola.

La panelista, conocida por su apertura sobre temas personales, profundizó en su perspectiva sobre las relaciones y su independencia en una entrevista previa con Viviana Canosa para el ciclo Confesiones, producido por Infobae. Allí expresó: “Estoy con Diego porque elijo estar con él, con lo independiente que soy, el carácter que tengo. A mí esa cosa de que la gente que te dice: ‘Ay, está casada por el apellido o porque tiene plata’. Yo lo perdoné porque quise perdonarlo. Yo estoy ahí porque quiero estar. Soy el ser más independiente del mundo”.

En otro momento de la conversación con Canosa, Yanina reflexionó sobre su dinámica de pareja: “Si me separo de Diego o enviudo en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, me libero. Yo a veces fantaseo cuando él no esté porque yo tengo esa cosa. Como soy tan independiente. Tenemos cuartos de televisión separados. Yo estoy abajo y él arriba. No entiendo la simbiosis. ‘Hola, amor. Chau, amor. Te quiero, amor. Te extraño, amor’. Me seca la vida. Así no nos tratamos Diego y yo, básicamente”.

Con su estilo único, Yanina concluyó: “No me gusta la relación simbiótica. Yo no le mando selfies a Diego. Lo saludo, nos levantamos, nos damos un pico, desayunamos. Pero esa dependencia emocional no va conmigo”. Estas declaraciones reflejan una visión sincera y personal sobre la vida y las relaciones que caracteriza a Yanina Latorre en sus múltiples apariciones públicas.