Walter Giardino de Rata Blanca: “Hoy es un momento de transición, el rock quedó solo”

A poco tiempo de cumplir treinta años de camino, Rata Blanca es la banda argentina de heavy metal que traspasó la frontera y continúa haciendo historia. En tiempos donde la música pop, el género urbano y el mainstream copan la escena, es difícil sostenerse en un género que no es menor, pero que nunca fue masivo.

Pese a esa perspectiva, el grupo comandado por Walter Giardino (líder y guitarrista) y Adrián Barilari (voz) volvió con gran expectativa a los escenarios. Y tras una exitosa gira por Estados Unidos y Latinoamérica, comienza una serie de presentaciones en Argentina, que los traerán nuevamente al auditorio Ángel Bustelo, el próximo jueves 1 de diciembre.

Un repaso por sus clásicos, como “Aún estás en mi sueños”, “El reino olvidado”, “La Leyenda del Hada y el Mago”, “Talismán” o “Mujer amante”, es lo que desandarán en un concierto con ese sonido poderoso de las guitarras, la batería y el aire melancólico y adrenalínico propio del vivo.

“Lo que pasa con Rata sucede con las bandas clásicas en el mundo, con excepciones de grandes grupos. El público de rock y a los que les gusta este género valoran mucho la performance en vivo y la música. Lo particular de Rata es que viene mucho público joven, son chicos adolescentes hasta los 30 y la gente más grande, nuestra generación por ahí no es masiva. Eso es especial y gratificante, porque vienen a escuchar música que fue grabada en un momento en que no habían nacido. La música es la que funciona en este caso”, cuenta Giardino sobre su experiencia en el vivo con más de dos décadas de historia, en un género que parece vivir en solitario.

-¿Crees que ese fenómeno se da por la falta de renovación con bandas nuevas que hagan rock clásico?

-Es un poco la culpa de todos, desde la parte empresarial. Rata Blanca es un fenómeno que se da desde la música, porque es el único grupo que logró lo que logró. Lamentablemente no hay otras bandas en Argentina de este estilo. Cuando hacés un mapeo, empiezan a jugar las compañías, el mainstream, hay bandas de cabotaje que funcionan bien en el país, pero no funcionan en el exterior. Y hay una lectura con lo que escucha la gente, el público se acostumbró a comer McDonald’s. Y no deja de ser comida chatarra, todo se dirige a ese lugar y la gente termina comprando eso. Las bandas nuevas no tienen dónde apoyarse.

-¿Y el caso de ustedes?

-Rata Blanca no está en las radios, en los medios. El mainstream en Argentina elige caprichosamente a sus héroes y se encaprichan con esas figuras, que no siempre son grandes músicos. Y eso genera un panorama bastante desolador. Y el juego queda en nuestras manos, en los veteranos, y Rata en su carrera es una banda solitaria, porque los empresarios argentinos traen bandas de afuera para hacer dinero. Pero tengo confianza que van a aparecer nuevas bandas de rock buenas y todo pasa.

-Aunque el rock no desaparece, ¿crees que es un momento de transición para dar paso a una nueva mirada?

- Hoy es un momento de transición, el rock quedó solo. Y no está mal, es mejor estar solo que mal acompañado. El rock como yo lo entiendo vuelve a ser under y se va a tener que reagrupar y tal vez aparece algún productor o empresario que además de buscar ser famoso le importe la música.

-¿Te sucede lo mismo con los guitarristas? ¿Hoy ves algún nuevo talento que marque la diferencia del resto de los músicos?

-Yo admiro a todos los guitarristas que tocan bien, más allá de los estilos. Lo que sucede es que tocar bien es una parte muy importante, pero el rock es otra cosa. Vos podés tocar en tu casa, practicar y tener una performance brillante. Pero eso no te hace músico, hay un montón de chicos que tocan muy bien y tienen buen futuro. Pero tienen por delante mucho por hacer, desde pararse y colgarse la guitarra, y después salir a buscar las oportunidades, porque eso no está puertas adentro.

-¿Qué es ser músico?

-Ser músico no es nada más que la habilidad de manejar una música, sino de trasladar emociones. Y en eso está fallando mucho todo, porque hay música que no emociona, hay mucho de cortar y pegar. Las canciones tienen que tocarse, no pueden ser arregladas en el estudio, porque después el artista en vivo no resulta, es solo un mundo virtual. Lo que yo le recomiendo a los chicos es que salgan a vivir una historia real de todo, el rock no puede ser digitalizado. Y eso hace que no se destaque del montón, hay muchos que tocan bien, pero a los diferentes no los veo todavía.

Adrián Barilari y Walter Giardino, fundadores de la banda de hard rock que sigue haciendo historia.

-¿Se viene un nuevo material de Rata Blanca?

-El tiempo de la pandemia nos permitió generar nuevo material y tenemos canciones para dos o tres discos. Pero seguramente saquemos algunas canciones como parte de adelanto del nuevo álbum. Y todo nuestro entorno está entusiasmado y para una banda veterana es notable, porque es como dar una inyección de energía a lo que viene.

-¿Qué podés adelantar?

-El enfoque de lo nuevo es más rockero que nunca, está basado en las guitarras heavy, que para mí es hard rock, que es el centro de la composición y de ahí nace todo. Es un material rockero, con un montón de influencias de la música que escuché en mi vida. Eso incluye desde los ‘80 a los ‘90. Y no fue algo premeditado, salió natural. Y el resultado es interesante porque contiene una esencia con lo que vivimos todos. También estamos trabajando con un productor de Estados Unidos, que trabajó con Ozzy Osbourne y David Bowie, gente de primera línea y tenemos muy buena dirección.

La Ficha

RATA BLANCA

Día y hora: jueves 1 de diciembre, a las 21.

Lugar: auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

Entradas: en www.elvisentradas.com.ar