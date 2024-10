¿Vuelven los Fuseneco? Marcelo De Bellis se sinceró y reveló cómo es su relación con Érica Rivas

En una entrevista en el programa Socios del espectáculo, Marcelo De Bellis, reconocido por su papel de Dardo Fuseneco en “Casados con hijos”, habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena, su esposa en la exitosa telecomedia.

La sitcom que muestra la historia de los Argento, una familia disfuncional de clase media-baja, y la de sus vecinos de clase media alta, se convirtió en un gran clásico de la televisión argentina. En lo más sobresaliente de la serie, se destacaba la química que mantenían los actores, como por ejemplo la de los Fuseneco.

A pesar de esto, De Bellis fue contundente sobre su postura ante una eventual colaboración en un spin-off propuesto por Érica Rivas y causó furor. “Amaría volver a hacer a María Elena”, expresó en su momento.

Consultado por el conductor Rodrigo Lussich sobre si aceptaría interpretar nuevamente al marido del personaje de Rivas, el actor respondió con franqueza: “Es lapidario decir que no, pero estoy casi seguro de que no lo haría”.

Sin embargo, aclaró que no descartaría la idea por completo, ya que considera que la dinámica entre los personajes de la serie original funcionaba muy bien en el proyecto. “Pero no podría decir 100% que no, porque El chavo del ocho funciona en la vecindad para mí”, expresó.

Marcelo de Bellis y Érica Rivas como Dardo y María Elena Fusceneco

A lo largo de la entrevista, De Bellis también habló sobre su participación en la versión teatral de “Casados con hijos”. Cabe remarcar que Érica Rivas no fue parte de dicha función, y en su lugar trabajó la actriz Jorgelina Aruzzi, quien ingresó como reemplazo.

El actor elogió el desempeño de Aruzzi y señaló: “Tuvimos a Jorgelina y estuvo a la altura artísticamente, de hecho nadie salió quejándose”.

Además, reconoció que la ausencia de Rivas fue notoria, pero la nueva integrante supo cubrir ese espacio. “La extrañamos como compañera a Érica, pero por suerte Jorgelina estuvo a la altura”, concluyó. De esta forma, afirmó que el espectáculo mantuvo su éxito.