Vikingos: Reencuentros, emoción y risas de los protagonistas en un evento virtual a diez años del estreno

Tras una década sin verse, los protagonistas de la serie Vikingos, Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Björn), Gustaf Skarsgård (Floki), Clive Standen (Rollo) y el creador de la serie Michael Hirst, volvieron a reunirse en un evento virtual organizado por el canal History 2, con motivo de la reposición, el próximo lunes 6 de marzo, de las seis temporadas que narran la travesía Ragnar Lothbrok por los mares del Este, la conquista de Europa y el legado que dejó su reinado hasta la actualidad en la cultura escandinava.

La actriz que encarnó a Lagertha es especialista en artes marciales y defensa personal

Originalmente esta producción, ganadora del premio Emmy en 2020 por sus sobresalientes efectos visuales, iba a ser una miniserie de solo nueve capítulos. Pero el éxito conseguido alrededor de todo el mundo la llevó a hacer 80 capítulos más.

La serie original de History, creada y dirigida por Michael Hirst, autor de los libros en que se basaron filmes como “Elizabeth” (1998) y “Elizabeth, la edad de oro” (2007) y la serie “The Tudors”, narra la historia de guerreros, comerciantes y exploradores nórdicos del siglo VIII y retrata la vida en la Edad Media a través de los ojos de la sociedad vikinga. Fundados en la tradición oral nórdica y empleando lenguas muertas “resucitadas”, para esta serie, como el nórdico antiguo, latín, francés medieval e inglés antiguo, la vibrante historia de Ragnar (Travis Fimmel) vuelve a la pantalla tras diez años de su estreno.

En el evento virtual los protagonistas demostraron abiertamente su alegría y emoción por el reencuentro, en tanto que su creador, Michael Hirst expresó “Simplemente quería decir que verles a todos aquí es muy emotivo para mí. Son mis personajes y son mis amigos. Y cooperamos e hicimos juntos esto, durante todo el camino. Y ustedes son los que le dieron vida a estos personajes y los convirtieron en una realidad. Y es absolutamente extraordinario este elenco. Mi amor por todos ustedes es infinito. Pienso en ustedes muy seguido”.

La gran ausencia del evento fue justamente la de su protagonista, el actor australiano Travis Fimmel, quien encarnó al implacable e intrépido Ragnar Lothbrok durante las primeras cuatro temporadas (45 episodios), y en la actualidad aparece en la serie de TV “Black Snow”, en la piel de James Cormack. Además, es la figura principal de “One Way”, el filme del director Andrew Baird. Por estos compromisos fue que no estuvo presente en el evento virtual de History.

Quien fuera su primera esposa en la ficción -Lagertha-, la actriz canadiense Katheryn Winnick es cinturón tercer dan en taekwondo y cinturón negro, segundo dan, en karate. Además, tiene una licencia como guardaespaldas y un título en Kinesiología.

Tras su pasado detectivesco en series como “Law & Order”, “CSI” y “Criminal Minds” y Winnick dirigió el octavo episodio de la sexta temporada de “Vikings”, llamado “Valhalla can wait”, debutando en esa oportunidad en ese rol.

Travis Fimmel no se encontró con sus compañeros de serie por compromisos en nuevos rodajes

Consultada por Los Andes acerca de su rol en la serie y la marcada influencia que el personaje de Lagertha pudo haber tenido en las mujeres del mundo, Winnick respondió: “Buena pregunta. No sé si soy la mejor persona para responder a esto. Creo que quizás Michael (Hirst) sabe esto muy bien. Yo puedo decir que la respuesta que he tenido con mis fans, que son increíbles, y creo que tengo los fans más fieles y devotos, jamás tendré gente así. Y realmente estoy muy agradecida a todos y cada uno de ellos. Me han seguido en toda mi carrera, han seguido todo lo que hago. Cuando estuve en Argentina realmente me di cuenta de esto. Como funciona el movimiento de las mujeres allí, que es maravilloso. Incluso también en Colombia. También hubo una gran respuesta de mi personaje entre mujeres y niñas. Y no podría ser más afortunada de haber podido ser Lagertha. Quizás. Michael puedes agregar algo. No se suponía que iba a estar tanto tiempo como el personaje y realmente me pude quedar muchísimo. Hasta llegar a ser abuela en la serie”, recordó la actriz, en tanto el director acotó “Creo que el rol de Katheryn ha sido increíblemente significativo en la historia de la emancipación de las mujeres”.

El actor Clive Standen, que encarnó a Rollo, apareció en el evento junto a su novia, la actriz Lucy Martin que fue Ingrid en la serie

Hirst contó cómo inició la filmación de esta historia que fascinó al mundo: “Después de terminar de filmar Elizabeth, me pidieron que escriba algo sobre el rey Alfredo, el rey medieval que luchó contra los vikingos y me di cuenta de que no sabía nada acerca de ellos. Entonces me puse a investigar y me fascinó su cultura, su paganismo, su democracia, todos los distintos aspectos de su vida”.

Lagertha es conocida en la historia como La gran escudera

El proyecto de esa película quedó frustrado pero un giro del destino puso la historia de Ragnar otra vez sobre la mesa. “Cuando Metro Goldwyn Meyer (MGM) se recompuso después de su bancarrota, necesitaban una nueva serie de televisión. Y entonces aceptaron trabajar con Vikings, la serie que yo había empezado a escribir. Yo pensaba ¿Por qué al público estadounidense le interesaría una historia de vikingos? En Nueva York si dan la vuelta manzana conocerás a unas 50 personas que tienen ADN vikingo. Llegaron a todos lados e influenciaron a toda Europa, llegaron al continente americano. Entonces es importante y es pertinente para la gente de hoy”, destacó su realizador.

Ragnar y su hermano Rollo, un vínculo dificil

Uno de los inolvidables personajes de la serie es el inefable Floki, creador de los barcos que llevaron a Ragnar y su prole por los mares del mundo. Floki es un personaje ficticio basado en un personaje real. Consultado Gustaf Skarsgård acerca de cómo logró apropiarse de este rol explicó: “Está muy poco basado en la historia, en realidad. Cuando Michael me habló por primera vez del personaje y lo googleé, encontré un solo Floki y era el tipo que descubrió Islandia. Y creo que Michael ya había armado un personaje muy sólido en el papel y dependía de mí entonces darle vida a este personaje. Eso fue realmente un proceso muy interesante. Yo estaba en un hotel en Irlanda practicando distintas risas para encontrar la risa perfecta de Floki”, recordó.

El personaje de Floki se convirtió en uno de los más queridos de la serie, pese a tu controvertido temperamento

Otros momentos memorables de la conferencia incluyeron la revelación de un material inédito, y anécdotas de los actores que formaron parte del evento quienes revelaron que cuando su personaje moría en la serie o ya no formaba más parte del guion, la producción les obsequiaba un escudo firmado por el elenco y el equipo técnico, o les brindaban otros objetos de distinto valor para cada uno de los actores. Además, otra de las situaciones particulares fue cuando el actor Clive Standen compartió la pantalla junto a su novia Lucy Martin, a quien conoció rodando la serie, y que personificó a Ingrid.