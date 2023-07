Video: Juan Reverdito imitó a Juliana llorando para burlarse de su separación de Maxi de Gran Hermano

Juan Reverdito, ex participante de Gran Hermano, no perdió la oportunidad de burlarse de Juliana Díaz luego de que anunciara su separación de Maxi Guidici a través de un video en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que se evidencia la enemistad entre los dos excompañeros, ya que han tenido varios enfrentamientos mediáticos en el pasado.

En esta ocasión, Reverdito decidió imitar de forma irónica el descargo de Juliana, agregando más tensión a su relación ya tensa.

“Lloramos un montón y nos partió el corazón. Termino con esto, desde que estamos juntos, no somos... puta madre, no se me cae una lágrima. Vuelvo, vuelvo. Desde que nosotros estamos juntos no somos un conjunto, pero lo estamos siendo individualmente”, dijo Juan, como si fuera Juliana.

Juliana Díaz y Maxi Guidici de Gran Hermano se separaron: el video

La relación amorosa entre Juliana Díaz y Maximiliano Guidici, surgida en la última edición de Gran Hermano Argentina, ha llegado a su fin.

A través de un emotivo video compartido en redes sociales, Juliana anunció que decidieron separarse y poner en pausa su historia de amor.

Con lágrimas en los ojos, expresó que ambos se estaban hundiendo y ninguno podía salir a flote. A pesar de la separación, Juliana manifestó que sigue considerando a Maximiliano como el amor de su vida y que no descarta una posible reconciliación en el futuro.

La relación entre Juliana y Maximiliano fue una de las más destacadas dentro de la casa de Gran Hermano. Desde los primeros días de convivencia, se mostraron cercanos y compartieron momentos juntos en diferentes áreas de la casa.

A lo largo de su estadía, enfrentaron desafíos y altibajos en su relación, pero el apego de Maximiliano hacia Juliana fue evidente incluso después de su salida del programa.

La pareja se separó tras seis meses

Aunque Juliana tuvo la oportunidad de regresar en un repechaje, su estadía fue breve debido a comentarios que generaron controversia y llevaron a su expulsión.

Seguí Leyendo