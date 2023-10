Video: el líder de Catupecu Machu le pidió a la gente que no vote a Javier Milei

El líder de la banda de rock nacional Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz, aprovechó un recital durante el festival Taragüi Rock en Corrientes para hacer un llamado a sus seguidores a no votar por el candidato presidencial Javier Milei en las elecciones del próximo 22 de octubre.

En medio de su actuación, Ruiz Díaz señaló que ninguno de los candidatos lo convence y apuntó contra Milei, postulante de La Libertad Avanza, por su comportamiento y declaraciones públicas.

“Voten a quien quieran, me da lo mismo porque los cinco son horribles. Pero yo tengo una hermana con síndrome de Down, y hay un candidato que insulta a la gente diciendo: ‘¿Vos sos mogólico?’. Epa, puede ser presidente ese tipo”, comenzó.

El líder de Catupecu Machu le pidió a su público en Corrientes que no voten a Javier Milei.

“Usar mogólico como insulto, no. Reivindicar a la dictadura, no. Enojate con quien quieras, pero no seas pelotudo. Es como retroceder 40 pasos. Tengo una hija de 10 años, todos los derechos que lograron las mujeres volverlos para atrás, no” y agregó “No me gusta ninguno. Pero de los cinco candidatos, hay uno que no. Ese no”.

Ruiz Díaz también manifestó su desacuerdo con el uso de canciones de la banda La Renga, amigos suyos, en la campaña presidencial de Milei.

“Usa un tema de La Renga. Ellos son amigos nuestros y no les copa que use el tema”. En particular, Milei utilizó la canción “Panic Show” para musicalizar parte de sus discursos.

La Renga enojados con Javier Milei.

La reacción de La Renga no se hizo esperar, y emitieron un comunicado en el que expresaron su desacuerdo con el uso de su música en campañas políticas: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”.

Javier Milei respondió a estas críticas, recordando que los miembros de La Renga “cobraron por estar en los actos de Cristina Kirchner”. El candidato hizo referencia a un festival que montó el kirchnerismo en Plaza de Mayo en 2013 llamado “Democracia para siempre” que tuvo la sorpresiva participación de La Renga.

“Me parece bárbaro que no quieran ser mis amigos, no tienen por qué serlo. Ahora, censurar el uso de un determinado tema cuando se respetan los copyright y se hacen los pagos pertinentes, ¿cuál es el problema?”, dijo el líder de La Libertad Avanza en una entrevista con María Laura Santillán en CNN.

