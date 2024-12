Video: Ángel de Brito le preguntó a Milei por la muerte de Jorge Lanata y le respondió Yuyito González

En una inesperada respuesta, Ángel de Brito se encontró con una sorpresa poco habitual cuando intentó obtener una declaración del presidente Javier Milei sobre la muerte del emblemático periodista Jorge Lanata. En lugar de recibir una contestación del mandatario, fue Amalia “Yuyito” González, pareja de Milei, quien se encargó de responder a la consulta, generando asombro en el conductor.

De Brito, conocido por sus intervenciones directas en su programa de streaming Bondi, envió un mensaje al celular de Milei para saber su opinión sobre el fallecimiento de Lanata. Sin embargo, fue la exvedette quien tomó la palabra, enviando un mensaje de voz a través de WhatsApp en el que explicó: “Respecto a la pregunta que le hiciste al Presidente, como sabrás, él solamente responde asuntos ligados a su gestión.”

En el mensaje, Yuyito continuó con un tono amigable: “No estaría respondiendo la pregunta que le hiciste, pero, de todas maneras, queremos desearte un 2025 maravilloso. Te mandamos un abrazo, saludos a todos, besitos”.

De Brito, evidentemente sorprendido por la situación, no dudó en compartir el audio al aire, comentando con humor: “¿Ustedes lo pueden creer? Hasta el último día del año no tengo paz. Le hablo al Presidente y me contesta Yuyo”. Además, con una pizca de ironía, agregó: “Si Giorgia Meloni le manda un mensaje, ¿responde Yuyito?”.

La respuesta de Yuyito González no solo sorprendió a de Brito, sino que generó un momento de humor en su programa, dejando en claro que, por lo menos en este caso, las decisiones de comunicación presidencial pasan por un filtro inesperado.