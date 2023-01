Varias jóvenes denunciaron por abuso sexual a Percy Hynes White, uno de los actores de la serie “Merlina”

Una multitud de fans pide en las redes sociales que el actor Percy Hynes White, quien interpreta a Xavier en el nuevo éxito de Netflix, “Miércoles”, sea eliminado de la recién anunciada segunda temporada. Este pedido tiene lugar después de que varias jóvenes lo hayan acusado de abusos sexuales y de haber encubierto a sus amistades.

Dichos señalamientos, que en un principio consiguieron que el actor, hijo de una familia de artistas, desactivase los comentarios en su cuenta de Instagram, provendrían de su etapa de estudiante de secundaria en Toronto, Canadá, país del que es originario, lo que significa que habrían ocurrido cuando él tenía entre 17 y 20 años (ahora mismo tiene 21).

La primera denuncia pública llegó a través de la usuaria de Twitter Milkievich, que narraba detalladamente en un hilo la clase de fiestas que Hynes White solía montar con sus amigos, así como los presuntos abusos que estos ejercían contra sus novias o contra cualquier chica con la que estuviesen saliendo, llegando incluso a publicar en Internet fotos íntimas de ellas.

Según explicaba en uno de los tuits que se han vuelto más populares, que era una captura de pantalla, Percy y sus amigos “invitaban únicamente a chicas que pensaran que estaban buenas para poder emborracharlas lo suficiente para tener sexo con ellas”.

Aseguró, además, que abusó sexualmente de una de sus mejores amigas, quien por entonces tenía “13 o 14 años”, a través de amenazas y manipulaciones, siendo la última vez que estuvo con ella cuando “tenía 16 y él 20 años”; y también sostuvo que a ella la acosó en una de dichas fiestas.

Recopilación de testimonios de chicas que alegan haber sufrido abusos por parte de Percy Hynes White, así como los insultos y vejaciones a los que las habría sometido en sus mensajes privados.

La usuaria utilizaba el hashtag #CancelPercy (“Cancelar a Percy”), el cual fue volviéndose más y más viral a medida que crecía la exposición de tuit. Esto, además, conseguía que otras usuarias también hablasen de cómo sería, supuestamente, el actor en la intimidad, y otra chica, cuya cuenta es Desireecameron, agregó otro de los presuntos actos cometidos por el intérprete.

“Dejó que me violaran en su sótano, y cuando me llamó para hablar sobre el tema, estaba más preocupado por la Policía que por si yo estaba bien”, escribió. “Saber lo que me ha hecho a mí y a otras mujeres es repugnante”, comentó otra joven, llamada en Twitter Karissbs.

Tras la notoriedad conseguida, la usuaria Milkievich ha decidido crear un hilo en el que, además de agradecer el apoyo, ha recopilado testimonios de chicas que alegan haber sufrido abusos por parte de Percy Hynes White, así como los insultos y vejaciones a los que las habría sometido en sus mensajes privados, llamando a varias chicas, entre otras cosas, “gorda”, “guarra” o “zorra”, y donde se ven algunas de las fotos sin ropa que les mandaba.

Por ahora, ningún miembro de la producción de la serie ha hecho ningún comentario al respecto o se ha pronunciado de forma alguna.