Una película con actores de “Parasite” y “El juego del calamar” está arrasando en Netflix

Inesperadamente, una película estrenada el año pasado pasó a ser lo más visto en Netflix en las últimas horas. Nos referimos a “Emergencia en el aire”, una película oriunda de Corea del Sur que combina lo mejor de ese cine.

A saber: escenas de supervivencia al límite, un virus letal, una producción que deja sin aliento y, como si fuera poco, un elenco de actores que el espectador apreciará mucho, porque vienen de exitazos como “Parasite” y “El juego del calamar” (ambas también disponibles en Netflix).

¿De qué trata “Emergencia en el aire”?

“Mientras investigan una amenaza terrorista que se vuelve viral en línea, las autoridades coreanas descubren que un sospechoso abordó recientemente un vuelo internacional con destino a los Estados Unidos. Cuando un pasajero saludable en el mismo vuelo muere repentinamente por causas desconocidas, el pánico estalla tanto en el vuelo como en tierra. Con la disminución constante del combustible y las negativas internacionales a ofrecer ayuda, el capitán y la tripulación se verán obligados a tomar medidas de emergencia sin precedentes en un intento por salvar la vida de sus pasajeros”, dice la sinopsis oficial.

¿Quiénes actúan en “Emergencia en el aire”?

El elenco está encabezado por Song Kang-ho, a quien los cinéfilos recordarán por su papel en “Parasite”. Pero también reconocerán a Lee Byung-hun, a quien vimos en la mega exitosa serie “El juego del calamar”.

Una de las escenas de la película. Foto: BF Distribution.

También están Kim Nam-gil (”The Fiery Priest”), Jeon Do-yeon (”The Housemaid”), Kim Nam-gil (”Those Who Read the Hearts of Evil”), Kim So-jin (”The King”) e Im Si-wan (”El amor es la meta”), entre otros.

En tanto, la película la dirigió Han Jae-Rim, cuyo primer film, de 2017, fue “King”.

¿Dónde se puede ver “Emergencia en el aire”?

La película está actualmente disponible en el catálogo de Netflix Latinoamérica.