Una cita imperdible en el Quintanilla: Analía Garcetti y Nahuel Jofré cantan por primera vez juntos

Mantener viva la canción, las tradiciones, y apostando a una mirada en común sobre los paisajes y las vivencias mendocinas.

Analía Garcetti y Nahuel Jofré, son dos referentes del folclore cuyano. Cada uno con su experiencia y pertenecientes a distintas generaciones, se unen por primera vez en el escenario para compartir entre guitarra y canto un periplo de historias y sonidos que los identifican. El concierto será esta noche, en el teatro Quintanilla.

“Es un encuentro hermoso, nos conocemos de la Facultad y tenemos en común una casi hermana que fue Mariana Matar. Gracias a ella nos conocimos. Siempre estuvimos en contacto y atentos a lo que ambos hacíamos. Va a ser la primera vez que compartimos canciones”, apunta la cantautora mendocina sobre este encuentro, que se da después de buscarlo hace tiempo.

Tanto Analía como el “Gatito” Jofré (así lo llaman sus amigos) conservan ese espíritu propio del folclore de raíz, con la premisa de encontrar un paisaje actual, representativo de la región, sin dejar de lado lo fundamental del género.

El joven cantautor sancarlino compartirá escenario con Analía Garcetti, en un concierto íntimo.

“La idea es hacer un recorrido personal y temas juntos. Es un concierto íntimo, con la posibilidad de escuchar cierto recorrido, en dos generaciones diferentes, que vienen del folclore pero también abordan la canción. Creo que es necesaria esta unión de generaciones, para que el canto vaya pasando de mano en mano y vaya haciendo su camino, y encontrándonos en el escenario. Eso me hace ilusión: sentir que la canción va pasando de unos a otros”, resalta Garcetti.

En tanto, Nahuel Jofré, una de las voces de la generación joven del folclore local, también resalta esta oportunidad. No solo porque cierra un círculo que nació hace años atrás, sino porque la obra de Garcetti lo acompañó en su agitado recorrido en la música.

“Es un concierto muy importante porque comparto escenario por primera vez con Analía y considero que nuestras canciones se van llamando. Particularmente, tengo una conexión importante con su música. Otro dato no menor es que ya pasaron 15 años desde que con el Coro de la Escuela Artística Vocacional de la Consulta vinimos a cantar por primera vez a la Ciudad. Y ahí nos conocimos con Analía y me regaló su disco ‘Doce uvas’. Fue la primera vez que escuché esa forma de hacer música folclórica, de la manera de hacer música de Eduardo Pintos, de Quique Oesch, que escuché un cruce con Fandermole, con el Negro Aguirre. Ese disco me acompañó todo este tiempo y hoy se cierra ese círculo. Por suerte me llegó en ese momento esa manera de interpretar música folclórica, diferente a lo que conocía”, recuerda el sancarlino.

El repertorio será personal y compartido. Por un lado, Garcetti hará parte de sus canciones más conocidas y parte de su reciente EP “Llama”.

Y agrega: “Más que poder presentar cada uno su repertorio, la idea es generar el encuentro en relación a un discurso que nos interpele, desde lo que es la canción, lo que son los paisajes en común y cómo nosotros vamos buscando canciones en esos temas que compartimos”.

“Por ejemplo, Nahuel cantará mi canción ‘Sueños de Bermejo’, porque compartimos una mirada sobre esos repertorios. Y a partir de ahí desglosamos otros temas que nos abordan”, apunta la cantautora, quien se encuentra grabando un nuevo disco con doce canciones exclusivas de Fandermole.

La Ficha

ANALIA GACETTI Y NAHUEL JOFRÉ

Día y hora: hoy sábado 19 de noviembre, a las 21.30.

Lugar: teatro Quintanilla (plaza Independencia, Ciudad).

Entradas: Entradaweb.com.ar