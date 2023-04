Un mendocino compuso una opereta sobre Shakespeare y la estrena 20 años después: dónde y cuándo podés verla

La dramaturgia y la vida de William Shakespeare es una de las más apasionantes de la historia universal de la literatura. Y, sin perder vigencia, estrenará en Mendoza “Shakespeare. Pasión y locura”, una opereta escrita hace veinte años por el tenor José Pittella que nunca fue realizada en la provincia.

Después de un arduo trabajo entre el elenco y la producción, debutará el jueves 13 de abril en el teatro Independencia. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro.

¿Cómo es la opereta sobre Shakespeare?

En la primera parte se verá a un Shakespeare sumido en una intensa adrenalina, ya que debe escribir y ensayar en solo 15 días una obra que le ha pedido la reina Isabel I. Luego del intervalo, en la segunda opereta, se verá un conflicto entre el dramaturgo y uno de los personajes principales.

Dirigida por Daniel Fermani, esta puesta en escena nos lleva a un pasaje desconocido de la vida del escritor, en un género que tiene de por sí sus dificultades.

El musical estrena el jueves en el teatro Independencia.

“La propuesta de dirigir el musical fue luego de varias reuniones con el autor y Marcelo Hernández. Me llamaron para revisar el libreto y hacer correcciones si era necesario, porque al ser una historia de la vida de Shakespeare podía haber algún error”, comenta Fermani, quien debuta como director de escena en una obra musical.

Acostumbrado al teatro experimental, pero un entendido de la literatura inglesa y la filosofía griega, Fermani asumió el desafío de dirigir la producción, que cuenta con un elenco integrado por mendocinos.

“Luego me ofrecieron dirigir la ópera, lo cual es algo nuevo para mí porque nunca dirigí un musical. Esto es un teatro de puesta, los cantantes no son actores, pero es una experiencia interesante y me ha enriquecido muchísimo. La obra tiene la particularidad de haber sido escrita por el músico mendocino José Pittella. Es una opereta, dos actos y dura menos de dos horas. Por lo general es más festiva y tiene un final feliz. Además, lo interesante es que traza un episodio de la vida de Shakespeare que no ha sido tratado”, apunta el director.

Una producción mendocina integral

Montar una ópera requiere de mucho profesionalismo y compromiso. En esta ocasión la apuesta es doble. Por un lado, el texto escrito por un mendocino será interpretado íntegramente por un elenco local, integrado por José Pittella, Marcelo Hernández, Jimena Semiz, Aixa González García, Andrés Iacopini, Soledad Raiteri, Marita Ahumada, Pablo Méndez, Natacha Gabrielli, Alicia Gabrielli, Anamaia Taboada y Nicolás Ledesma.

Los arreglos musicales están a cargo de Pablo Kusselman y en piano al reconocido joven músico Leonardo Pittella.

“Llevamos muchos meses de trabajo. Desde mediados del año pasado se está ensayando, hubo cambios en el elenco. El proceso fue largo, pero muy fructífero, con una obra perfectamente ensayada, hay un cuerpo de bailarines que se ensambla con los actores y participan de varias escenas. Creo que da un resultado espléndido y una joya del género lírico operístico”, asegura el director.

¿Cuándo y dónde estrena el musical?

“Shakespeare. Pasión y locura” debuta el jueves 13 de abril, a las 21 horas, en el teatro Independencia. Y ofrecerá dos funciones más el sábado 15 y domingo 16 de abril, en el mismo escenario.

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro, en los siguientes precios: Platea Baja $3.500 (numerada), Platea Alta $2.500 (numerada), Tertulia $5.000 y Paraíso $1.500.