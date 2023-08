Topa se presenta gratis este sábado en Mendoza por el Día de la Niñez: cómo será el show

Diego César Topa lleva más de dos décadas siendo Topa. El actor, cantante y animador infantil se convirtió en el fenómeno de los más chicos desde su llegada a Disney Channel con Zapping Zone.

Hoy no necesita presentación. Sus canciones, sus espectáculos lo dicen todo y aunque sigue siendo el preferido de los niños, también los jóvenes siguen el fenómeno.

En el marco del festejo del Día de la Niñez en la Ciudad, Topa cerrará el encuentro en el parque Cívico, con su show Topa en Vivo. La fiesta es hoy a partir de las 13, con entrada libre y gratuita.

El animador infantil trae su show al Festejo del Día de la Niñez en la Ciudad.

Trabajar por y para los chicos

Como si hubiera sido una especie de misión en la vida, Diego Topa encontró su lugar en las artes escénicas trabajando para el público infantil. Recientemente estrenó su espectáculo “Topa, es tiempo de jugar”, en avenida Corrientes (CABA), con una excelente temporada y renovando su relación con los más chicos.

“El nuevo espectáculo es hermoso, estoy súper contento. La temporada que hicimos en vacaciones de invierno fue alucinante. Es una comedia musical, con nuevas canciones y otro concepto”, detalla el animador infantil.

-En Mendoza vas a presentar tu show en vivo.

-Lo que llevo ahora es mi concierto, mis canciones, con mis bailarines y una puesta hermosa, pero es Topa en vivo. Canciones de siempre, canciones nuevas y el recorrido de toda mi carrera; hago canciones de Topa y Muni, de Junior Express, el homenaje a las canciones de mi infancia, y ahora también le sumé un homenaje para los abuelos y los papás, con un segmento de los años ‘70, con temas de Palito Ortega, Donald, Raffaella Carrá. El show es una fiesta y se la van a pasar bailando y cantando. Como en todos mis espectáculos hay una parte emotiva y me gusta conectarme con la emoción de los chicos. Pero los adolescentes me están ocupando todos los shows, con un amor que es impresionante. Se cantan todo, es una gran fiesta para toda la familia.

-¿Esperabas que se generara ese fenómeno con los jóvenes?

-No me lo esperaba y empezó a pasar de una manera hermosa. De hecho, lo viví en el Lollapalooza, fue alucinante. Y lo recibo con un amor, porque la niñez es la etapa más hermosa, lo agradezco y realmente es una gran fiesta.

-Has dicho que trabajar y actuar para las infancias lo has tomado como una misión en tu vida, ¿te imaginás qué hubiese pasado si no empezabas a trabajar para los chicos?

-Si no hubiese sido Topa, hubiese trabajado de técnico químico, que era lo que estudié. Pero también viene conmigo la docencia, hubiese dado clases de teatro. De hecho lo hice durante varios años en los colegios, y eso me encantó. Además me gusta estar con los chicos, lo disfruto, cuando di clases, estuve en jardín hasta séptimo grado.

Diego Topa

-La vida del actor es dinámica, ¿sentís que en trabajar para los chicos hay algo aún más especial?

-Hay sinceridad, hay honestidad, ingenuidad, amor, fidelidad, tenemos que aprender tanto de ellos. No viven contaminados, son seres puros y súper conectados, hay que observarlos más. Ellos son todo.

-¿Cómo has notado el cambio de las infancias a lo largo de tu carrera?

-Se nota en la tecnología, pero siempre vuelvo a la fuente, a trabajar con mi imaginación. Todas mis canciones tienen que ver con eso, con encontrar la magia, el viajero habla de la imaginación, de viajar a un espacio sideral. Voy por ese lado, porque me crie así, y vuelvo con las canciones, con los cuentos y también con los mensajes en las canciones. Como “Sé como tú quieras ser”, es que elijan y sean como quieran ser. Y siempre acompaño y tenemos que encontrar el equilibrio con la tecnología, porque las pantallas nos acompañan día a día y no podemos escapar de eso. Es buscar el equilibrio, tampoco es prohibirlo: nunca funciona.

-¿Hay Topa para rato?

-Sí, yo sigo los pasos de Carlitos Balá. Hasta que la gente que me sigue me diga: “Diego, tenés que bajar, ya no está bueno”, ahí si. Mientras trasmita alegría y no pena, sigo (ríe). Amo trabajar, obvio que estoy trabajando más en la producción, para poder generar otros proyectos.

-Uno de esos proyectos es un disco con Luli Pampin, ¿cómo surgió esa dupla?

-Sí, grabamos un disco en Italia, y en octubre voy a grabar los videoclips con ella. Y en enero vamos a lanzar el disco. Va a ser una explosión de alegría porque hacemos muchos clásicos, canciones de ambos cantadas por Topa y Luli.

La paternidad y la vida en familia

Diego Topa después de muchos años finalmente cumplió el sueño de ser padre. En 2020 nació su hija Mitaí, a través de subrogación de vientre.

Junto a su pareja, el animador infantil se convirtieron en padres de la pequeña y aunque es cauteloso con la exposición de su hija, trasmite la felicidad y el cambio que logró Mitaí en su vida.

La rutina se reparte entre el trabajo, la vida en familia, la educación de su hija y todo lo que implica la crianza de una niña de tres años y medio.

“La vida me cambió por completo. Es normal un poco de estrés en la rutina, pero por suerte soy súper organizado. Además Mitaí es un amor, es re compañera y entiende todo”, dice el animador de 47 años.

Mitaí, la hija de Topa

-¿Tiene mucho de tu personalidad?

-El carácter es distinta, pero sí tiene cositas que me hacen acordar a mí cuando era chico. Es muy histriónica, le gusta cantar, actúa todo el tiempo... Tiene un montón de mí, pensándolo bien (ríe).

-Con la propia paternidad, ¿cambió tu mirada sobre la infancia y el mensaje que transmitís a los chicos?

-No, sí lo comparto con el público, en los shows hablo y cuento lo que me pasa como papá, que hoy entiendo más al adulto: el amor y el esfuerzo que hacen por los más chicos. Es un amor incondicional que crece día a día. Y con la paternidad me di cuenta todo lo que hicieron mis papás por mí, no te das cuenta hasta el momento que vos lo vivís y lo transitás.

-¿Cómo transitás tu camino como papá?

-Lo vivo con naturalidad. Por ahí no expongo todo con mi hija, que ella elija si quiere ser conocida o no. Y lo respeto a eso. Pero todo el tiempo, cuando la gente me ve por la calle, en un micro de gira o tomando un avión, la gente ve una familia y yo saludo a todo el mundo y ella me acompaña. Se da cuenta de todo, sabe todo, tiene tres años y medio y se da cuenta de todo, sabe cuándo soy papá y cuándo soy Topa el cantante.

Mitaí, la hija de Topa

Día de la Niñez en la Ciudad

Hoy, a partir de las 13 horas, tendrán lugar la celebración en el Parque Cívico el festejo del Día de la Niñez en la Ciudad.

El encuentro tendrá varios números artísticos, con la conducción del Payaso Chapote. El público podrá disfrutar del musical “Cuentos EnREDados” y el cierre con el gran Show de Topa. La entrada es libre y gratuita.