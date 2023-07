Tomá nota: qué podes hacer con los chicos hoy y mañana, en el arranque de las vacaciones de invierno

Empezaron las vacaciones de invierno y ya no sabés qué hacer con los chicos. No desesperes, día a día te vamos a traer una guía práctica con las actividades y propuestas culturales para ir con los chicos, y no tan chicos de la casa.

En distintos puntos de la provincia, agrupaciones teatrales, talleres y municipios, han pensando en distintas atracciones para disfrutar en familia.

UN LUNES DISTINTO EN EL TEATRO

Este lunes, el elenco El Taller, con dirección de Ernesto Suárez vuelve a la carga con la obra “Benjamín y una de piratas”. La funciones comienzan el lunes 10 y martes 11 de julio, a las 17.30 horas. Y a partir del miércoles 12 al sábado 22 de julio, habrá doble función a las 16 y 17.30 horas, en el teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).

La obra que estará estas vacaciones en el teatro El Taller.

La trama tiene como protagonista a Benjamín, un muchacho soñador, que pasa los días jugando a los piratas, deseando convertirse en uno. Sorpresivamente, conoce al Capitán Boardman, el pirata más temido de los siete mares, que lleva consigo el mapa de un tesoro escondido y muy codiciado.

Con la actuación de Guillermo Sessarego, Oscar Pizarro, Natalia Di Marco, Edu Nolcic, Leticia Gili, Miranda Sauervein y Daniel Encinas. Las entradas a un valor de $1500 (solo pago en efectivo) se pueden reservar al 2615370135.

En el Teatro Las Sillas (Chile 1754, Ciudad) se puede ver la obra “El búho y la rosa”, que relata la historia de Leonarda, una niña que busca cumplir su sueño de ser pintora. En su viaje, encuentra un búho y una rosa en un bosque mágico. Aprendiendo valiosas lecciones de voluntad, emociones, intuición e inteligencia, Leonarda decide plasmarlos en un cuadro.

Pero a lo largo de su travesía, también se enfrenta a obstáculos como un zángano, una tortuga y una rana engañosa. Se presentará desde el lunes 10 al domingo 23 de julio, a las 18.30 horas. Y las entradas se pueden adquirir a través de las redes sociales del Teatro Las Sillas.

En el Teatro Tajamar, los más pequeños podrán disfrutar del estreno de “Lo que oculta la capa roja”, una historia muy divertida en la que grandes y chicos podrán descubrir y conocer el detrás de escena de dos clásicos que marcaron la infancia de muchos, “Caperucita Roja” y “Hansel y Gretel”.

Lo que oculta la capa roja

La propuesta, dirigida por Sol Jiménez, con textos de Agustina Maturano y la actuación de Victoria Amarfil, Sol Jiménez, Andrea Cortéz, Agustin Acevedo, Facundo Fozco y Ezequiel Ribas, se presentará desde el lunes 10 al viernes 14 de julio a las 15 hs, en el Teatro Tajamar. Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web.

LAS OPCIONES PARA EL MARTES

Si ya tenés planes para hoy, te adelantamos las opciones para mañana. En Guaymallén, en el predio La Lagunita (Mathus Hoyos y Lisandro de la Torre, distrito El Bermejo), de 15:30 a 16:30h está el elenco de teatro Los Cucos, mientras que de 16:30 a 17:30h, Burbujas a la Carta.

Para los que son un poco más grande y gustan de la danza, este martes a las 21 hs en el Teatro Independencia, se presenta “Entredanzando”, un espectáculo que fusiona la energía de distintos estilos de danza como el clásico, contemporáneo, español, ritmos caribeños etc, con más de 60 artistas en escena. Habrá coreografías realizadas por destacados profesionales de la provincia, desarrollando una propuesta que promete ser inolvidable.

Entredanzando, en el Teatro Independencia

Las entradas tienen un valor de $2000 y se pueden conseguir a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro Independencia, de miércoles a domingo de 18 a 21h.

En La Nave Cultural, los chicos van a poder disfrutar de “Las aventuras de Patachueca y la Sirena” del Movimiento Artístico El Resorte, que este año celebra una década dedicada al teatro infantil.

La obra se presentará en la Nave Cultural.

Bajo la dirección general de Luli Battistini y los protagónicos de Francisco Martin, Gustavo Ludeña y Luli Battistini, la obra se presentará entre el martes 11 y el domingo 16 de julio a las 16, en la sala 2 de la Nave Cultural. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en Entrada Web.

