Tini Stoessel anunció su propio festival para 2025: cuál es la fecha

Tini Stoessel se prepara para un 2025 de proyectos personales. Durante una entrevista la cantante reveló novedades sobre su vida personal y profesional, entre las cuales destacó el anuncio de su esperado regreso a los escenarios. En la segunda mitad del año, Tini estrenará un espectáculo que va más allá de lo tradicional: un festival al que sus fanáticos ya llaman “Tinipalooza” o “Tini’s World”. Este evento contará con tres escenarios donde se celebrará su trayectoria musical con hits como “La Triple T” y “Fresa”.

“Va a ser en la segunda mitad del año”, confirmó Tini en conversación con Lizardo Ponce, Lola Latorre y Leandro Saifir. La cantante también habló de esta propuesta en el programa de Susana Giménez, donde la describió como una experiencia innovadora. “Será un día entero en un espacio con tres escenarios. Va a ser una locura”, adelantó. El formato permitirá al público moverse libremente entre escenarios y disfrutar de un espectáculo único.

En su charla con Susana, Tini abordó también su regreso a la actuación con Quebranto, una serie de Disney+ dirigida al público adulto. En este proyecto, Tini se enfrenta a escenas intensas con tiros, sangre y violencia, lo que deja atrás su etapa en Violetta. “Fue un personaje muy demandante emocionalmente. Hubo momentos en los que terminaba la escena y me costaba salir de esa situación”, compartió, al aclarar lo desafiante que fue este rol. “Siempre me gustó actuar, pero sentía que debía esperar el momento adecuado. Quebranto me dio miedo al principio, pero también me hizo crecer como artista y como persona”, añadió.

Otro tema relevante fue la esperada colaboración con Lali Espósito, una dupla soñada por los fanáticos. Tini confirmó que han intercambiado canciones y que, aunque aún no se concretó, ambas desean crear algo especial. “Con Lali nos hemos mandando muchas canciones... Yo creo que va a pasar el día que las dos tengamos tiempo y nos juntemos las dos en el estudio.

Me parece que con su personalidad y su forma de comunicarse a la hora de cantar, de escribir y musicalmente también y con mi manera. Creo que las dos en estudio vamos a llegar a algo. Las dos tenemos ganas de algo tan especial para nosotras dos, y obviamente para la gente, que cuando lo hagamos lo vamos a hacer bien”, señaló. Por último, al ser consultada por Juli Poggio sobre su situación sentimental, Tini respondió entre risas y con cierto misterio: “Está re bien. Más feliz que nunca”.